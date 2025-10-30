Deportes

Los mejores memes de la eliminación de Racing de la Libertadores ante Flamengo: Marcos Rojo, Rossi y el Cilindro de Independiente

La Academia se despidió en las semifinales y las burlas no tardaron en aparecer en las redes sociales

Racing empató con Flamengo como local y se despidió en las semifinales de la Copa Libertadores. La definición de la serie se resolvió en un partido cargado de tensión, donde el equipo argentino no logró revertir la desventaja por 1-0 sufrida en la ida en Río de Janeiro y quedó fuera de competencia. El encuentro se disputó en un Cilindro de Avellaneda que lució colmado.

Durante los minutos finales, Luciano Vietto generó una de las oportunidades más claras para Racing. Un remate frontal suyo dentro del área fue contenido por el arquero Agustín Rossi, quien evitó el empate en la serie y sostuvo la ventaja de Flamengo. Esta intervención resultó determinante, ya que el equipo local no pudo lograr el tanto que le permitiera igualar el marcador global.

El partido también estuvo marcado por una polémica arbitral. A los 73 minutos, el defensor Marcos Rojo fue expulsado tras recibir la tarjeta roja por un supuesto golpe a un rival durante la disputa del balón. Sin embargo, la intervención del VAR, a cargo del chileno Juan Lara, llevó al árbitro principal Piero Maza a revisar la jugada en la pantalla. Tras la revisión, se determinó que solo se había producido un choque de cabezas entre Rojo y el jugador de Flamengo, por lo que la expulsión fue anulada. Antes, al inicio del complemento, Gonzalo Plata recibió una polémica expulsión tras un golpe al propio Marcos Rojo.

Los memes no tardaron en aparecer. Los fanáticos de Independiente, acérrimo rival de la Academia, fueron los primeros en burlarse por la eliminación de su vecino. Además, se mofaron por al recibimiento inicial, que fue realmente impactante, pero tiñó de color rojo el Cilindro de Avellaneda. Además, fueron destacadas las actuaciones de los arquero Agustín Rossi y Facundo Cambeses.

Los mejores memes que dejó la eliminación de Racing de la Libertadores:

