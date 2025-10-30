La desafiante respuesta de tres figuras de Flamengo a un jugador de Racing y las burlas del club brasileño en redes

Los uruguayos del Flamengo protagonizaron una foto que dio que hablar

El partido de vuelta entre Flamengo y Racing Club por las semifinales de la Copa Libertadores terminó rodeado de tensión e ingenio digital: el equipo brasileño celebró el pase a la final desplegando en sus redes sociales una serie de bromas dirigidas al club argentino. Las cuentas oficiales del conjunto carioca activaron una campaña humorística poco después de sellar el empate sin goles en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, consolidando la clasificación tras el triunfo 1-0 en el encuentro de ida en Brasil. El foco estuvo puesto en una seguidilla de publicaciones, memes y referencias expresamente dedicadas a su rival de turno.

La atención se concentró especialmente en el contenido ideado por los administradores digitales del club. Una de las imágenes que generó mayor repercusión mostró a los uruguayos Nicolás De La Cruz, Guillermo Varela y Giorgian De Arrascaeta celebrando con el gesto de “a dormir”, emulando el festejo que popularizó el basquetbolista estadounidense Stephen Curry en la NBA.

El gesto tenía un antecedente reciente de gran carga simbólica: había sido utilizado por el jugador de Racing Gastón Martirena, confeso hincha de Nacional de Montevideo, después del encuentro ante Peñarol por octavos de final. Aquella noche, luego de la clasificación de la Academia frente al histórico rival de su club de origen, Martirena realizó la señal de “a dormir” dirigida a los futbolistas del conjunto uruguayo. Ahora, el contenido difundido por Flamengo expuso la devolución del gesto, en este caso con la presencia de los charrúas del club brasileño.

En esa publicación, De La Cruz, Varela y De Arrascaeta repitieron el mismo movimiento, lo que desde la óptica digital del Flamengo se transformó en una respuesta planeada y estratégica al antecedente generado por Martirena y que seguía fresco en la memoria de los aficionados. Las referencias uruguayas se multiplicaron: Varela surgió futbolísticamente en Peñarol y De Arrascaeta manifestó públicamente ser hincha del mismo club.

El tono burlesco no se limitó exclusivamente a esa secuencia. Otras publicaciones generadas por la cuenta oficial del club incluyeron una imagen de Leo Pereira junto a varios compañeros, acompañada por la palabra “Muchachooosss”. La publicación parece remitir a la canción que adoptó el público argentino durante el Mundial de Qatar 2022 y que se convirtió en un grito de celebración en todo el país. La referencia apuntó directamente al universo simbólico del fútbol argentino y buscó darle un matiz humorístico a la rivalidad.

Otra de las publicaciones mostró la entrada al subte en la estación Lima, junto a la frase “Aquí, ¿Verdad?”, en alusión a las declaraciones de Gustavo Costas, entrenador de Racing, quien antes del duelo sostuvo: “Vamos a ir a Lima”, proyectando optimismo sobre la clasificación.

Desde el entorno digital del Flamengo, la imagen funcionó como una ironía hacia las expectativas que tenía la delegación argentina antes del encuentro.

El contexto deportivo fue marcado por la solidez defensiva de Flamengo, con la figura del arquero argentino Agustín Rossi a la cabeza. A pesar de jugar con un hombre menos desde los 55 minutos por la expulsión de Gonzalo Plata, el club brasileño mantuvo su arco en cero y pudo acceder a la final de la Copa gracias al gol que había marcado en el partido de ida en Brasil.