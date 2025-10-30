Deportes

Las hermanas de Diego Maradona hicieron una visita a la “Iglesia maradoniana” y cumplieron con uno de los míticos rituales

Parte de la familia del Pelusa fue “bautizada” durante la celebración de su 65° aniversario

Festejos Maradona Iglesia Maradoniana

La medianoche en el barrio de La Boca marcó el inicio de una nueva “Navidad Maradoniana”, cuando la Iglesia Maradoniana reunió a más de un centenar de fieles en el bar Lo del Diego para celebrar el 65º cumpleaños de Diego Maradona. El evento, cargado de emoción y simbolismo, tuvo como protagonistas a tres de las hermanas del ex futbolista, quienes participaron por primera vez en el ritual de “bautismo” que distingue a esta singular comunidad de devotos.

El local se llenó de seguidores que, entre cánticos y aplausos, compartieron una velada dedicada a la memoria y el legado de Maradona. Las pantallas del bar proyectaron mensajes de ex jugadores, futbolistas en actividad y amigos cercanos al astro, quienes enviaron sus saludos en vísperas de un nuevo aniversario de su nacimiento. La atmósfera, impregnada de nostalgia y admiración, se intensificó cuando llegó el momento central de la noche: el bautismo maradoniano.

Esto fue la previa a los miles de mensajes que este jueves inundaron las redes sociales desde muy temprano. Clubes, federaciones, ligas y gente vinculada a todo el mundo del fútbol internacional recordaron a Diego.

Rita Maradona fue bautizada por
Rita Maradona fue bautizada por la "Iglesia Maradoniana" en un evento que se realizó en La Boca

El ritual, que consiste en recrear el célebre gol con la mano que Maradona anotó frente a Inglaterra en el Mundial de México 86, permitió a los nuevos miembros integrarse formalmente a la “religión” maradoniana. Ana, la primera de las hermanas en participar, vistió la camiseta de Boca Juniors que su hermano utilizó en su regreso al club y, en una escena cargada de simbolismo, repitió la jugada ante un aficionado que representó a Peter Shilton. Tras el acto, compartió un recuerdo familiar: “Ese partido lo vimos en casa con mi esposo y apenas terminó nos fuimos a la casa de mamá. Esa era nuestra cábala”, relató Ana.

A continuación, Rita se sumó al ritual enfundada en la camiseta de Newell’s Old Boys que Maradona usó en 1993. Antes de ejecutar la jugada, evocó la tradición familiar: “Nosotros cumplimos con el ritual y también llegamos de mamá después del triunfo y estuvimos cuando Diego habló con ella. Fue uno de los días más emocionantes de nuestra vida”, expresó Rita, conocida como Kitty.

La última en recibir el bautismo fue Claudia, apodada Cali, quien recordó su infancia junto a Maradona: “Él me cuidaba, estaba siempre pendiente, viví una infancia muy feliz y él fue responsable. Toda la vida estuvo pendiente de nosotras”, afirmó. Las tres hermanas destacaron la solidez de los lazos familiares, asegurando que nunca existieron fisuras ni polémicas entre ellos.

Ana, otra de las hermanas
Ana, otra de las hermanas de Diego, con una pelota y la camiseta de Boca

El evento congregó a seguidores provenientes de distintos puntos del país, así como a fieles de México que viajaron especialmente para la ocasión. La diversidad de asistentes reflejó la dimensión internacional del fenómeno maradoniano, que, según los organizadores, ya supera las dos décadas de vigencia.

Poco antes de la medianoche, los líderes de la Iglesia Maradoniana agradecieron la presencia de los asistentes y subrayaron la continuidad de este movimiento de admiración y afecto por Maradona. Diez segundos antes de las 00:00, comenzó la cuenta regresiva que culminó con la bienvenida a una nueva “Navidad Maradoniana”, sellando una noche en la que el amor por el ídolo argentino se manifestó en cada gesto, palabra y ritual compartido.

