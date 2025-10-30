Impacto en la NBA: una promesa del campeón Oklahoma City Thunder fue diagnosticada con cáncer testicular

Nikola Topic fue diagnosticado con cáncer testicular Crédito: Arthur Ellis-Imagn Images

El futuro de Nikola Topic en la NBA ha quedado en suspenso tras conocerse que el joven base de los Oklahoma City Thunder inició un tratamiento de quimioterapia por un diagnóstico de cáncer testicular, según informó el gerente general Sam Presti a la prensa. La noticia se produce después de que el basquetbolista de 20 años, seleccionado en la posición número doce del draft de 2024, pasara la temporada anterior fuera de las canchas debido a una rotura del ligamento cruzado anterior.

Presti detalló que el diagnóstico se confirmó luego de que Topic se sometiera a una biopsia a principios de octubre en el Centro Oncológico MD Anderson de Houston. El directivo explicó que, tras recibir los resultados, el propio jugador solicitó a la franquicia que mantuviera en reserva la información sobre su estado de salud hasta que diera inicio el tratamiento de quimioterapia.

A pesar de la gravedad del diagnóstico, los médicos que atienden a Topic mantienen una visión positiva sobre su evolución. Presti aseguró que los especialistas son “extremadamente optimistas” respecto al pronóstico a largo plazo del base serbio.

El base fue elegido en la psición 12 del Draft 2024 Crédito: Arthur Ellis-Imagn Images

El proceso que llevó al descubrimiento de la enfermedad comenzó al inicio del campo de entrenamiento, cuando Topic fue sometido a una intervención quirúrgica para determinar la presencia de células cancerosas. “Se le realizó una operación al principio del campamento para saber si había cáncer”, detalló Sam Presti a los periodistas, y añadió: “Los resultados de la biopsia confirmaron que sí. Pero los médicos son muy positivos respecto a su recuperación. Es el cáncer con mejor pronóstico en los hombres”.

Actualmente, el deportista sigue un tratamiento de quimioterapia, una etapa que, según el directivo, representa un desafío considerable. “Él continúa entrenando, pero, por supuesto, es un tratamiento exigente y difícil. El equipo médico que lo rodea confía en su futuro”, precisó Presti a los medios.

Desde su llegada a Estados Unidos, Topic ya había enfrentado dificultades físicas. Una ruptura parcial de un ligamento en la rodilla izquierda, sufrida antes de la pretemporada, retrasó su integración al equipo. Desde el Draft 2024, el ex jugador del Estrella Roja de Belgrado solo ha disputado tres partidos, dos de ellos con la selección nacional de Serbia y uno durante la pretemporada de verano.

A pesar de estos contratiempos, la organización de Oklahoma City ha manifestado su respaldo incondicional al joven talento. “Regresará cuando pueda y cuenta con todo nuestro apoyo”, afirmó el gerente general ante los periodistas. La confianza del cuerpo médico y del club en la recuperación de Topic se suma a la esperanza de que el jugador pueda superar este nuevo desafío y retomar su prometedora trayectoria en la liga estadounidense.

Durante la última Summer League, el base serbio dejó señales alentadoras de su capacidad. En tres partidos, promedió 7,3 asistencias por encuentro, mostrando una notable habilidad para generar juego y una comprensión avanzada del baloncesto. Jeremy Woo, de ESPN, destacó que Topic “mostró momentos de su potencial en la liga de verano, exhibiendo su capacidad de creación de juego y su inteligencia en la cancha. Esas habilidades podrían ayudarle a conseguir minutos de reserva detrás de Shai Gilgeous-Alexander”.