Deportes

Impacto en la NBA: una promesa del campeón Oklahoma City Thunder fue diagnosticada con cáncer testicular

Nikola Topic, de 20 años, inició un tratamiento de quimioterapia. “Cuenta con todo nuestro apoyo”, recibió el respaldo de la franquicia

Guardar
Nikola Topic fue diagnosticado con
Nikola Topic fue diagnosticado con cáncer testicular Crédito: Arthur Ellis-Imagn Images

El futuro de Nikola Topic en la NBA ha quedado en suspenso tras conocerse que el joven base de los Oklahoma City Thunder inició un tratamiento de quimioterapia por un diagnóstico de cáncer testicular, según informó el gerente general Sam Presti a la prensa. La noticia se produce después de que el basquetbolista de 20 años, seleccionado en la posición número doce del draft de 2024, pasara la temporada anterior fuera de las canchas debido a una rotura del ligamento cruzado anterior.

Presti detalló que el diagnóstico se confirmó luego de que Topic se sometiera a una biopsia a principios de octubre en el Centro Oncológico MD Anderson de Houston. El directivo explicó que, tras recibir los resultados, el propio jugador solicitó a la franquicia que mantuviera en reserva la información sobre su estado de salud hasta que diera inicio el tratamiento de quimioterapia.

A pesar de la gravedad del diagnóstico, los médicos que atienden a Topic mantienen una visión positiva sobre su evolución. Presti aseguró que los especialistas son “extremadamente optimistas” respecto al pronóstico a largo plazo del base serbio.

El base fue elegido en
El base fue elegido en la psición 12 del Draft 2024 Crédito: Arthur Ellis-Imagn Images

El proceso que llevó al descubrimiento de la enfermedad comenzó al inicio del campo de entrenamiento, cuando Topic fue sometido a una intervención quirúrgica para determinar la presencia de células cancerosas. “Se le realizó una operación al principio del campamento para saber si había cáncer”, detalló Sam Presti a los periodistas, y añadió: “Los resultados de la biopsia confirmaron que sí. Pero los médicos son muy positivos respecto a su recuperación. Es el cáncer con mejor pronóstico en los hombres”.

Actualmente, el deportista sigue un tratamiento de quimioterapia, una etapa que, según el directivo, representa un desafío considerable. “Él continúa entrenando, pero, por supuesto, es un tratamiento exigente y difícil. El equipo médico que lo rodea confía en su futuro”, precisó Presti a los medios.

Desde su llegada a Estados Unidos, Topic ya había enfrentado dificultades físicas. Una ruptura parcial de un ligamento en la rodilla izquierda, sufrida antes de la pretemporada, retrasó su integración al equipo. Desde el Draft 2024, el ex jugador del Estrella Roja de Belgrado solo ha disputado tres partidos, dos de ellos con la selección nacional de Serbia y uno durante la pretemporada de verano.

A pesar de estos contratiempos, la organización de Oklahoma City ha manifestado su respaldo incondicional al joven talento. “Regresará cuando pueda y cuenta con todo nuestro apoyo”, afirmó el gerente general ante los periodistas. La confianza del cuerpo médico y del club en la recuperación de Topic se suma a la esperanza de que el jugador pueda superar este nuevo desafío y retomar su prometedora trayectoria en la liga estadounidense.

Durante la última Summer League, el base serbio dejó señales alentadoras de su capacidad. En tres partidos, promedió 7,3 asistencias por encuentro, mostrando una notable habilidad para generar juego y una comprensión avanzada del baloncesto. Jeremy Woo, de ESPN, destacó que Topic “mostró momentos de su potencial en la liga de verano, exhibiendo su capacidad de creación de juego y su inteligencia en la cancha. Esas habilidades podrían ayudarle a conseguir minutos de reserva detrás de Shai Gilgeous-Alexander”.

Temas Relacionados

Nikola TopicNBAOKCOklahoma City Thunderbásquetdeportes-argentina

Últimas Noticias

Lanús empata contra la U de Chile en busca del pase a la final de la Copa Sudamericana

Tras la igualdad (2-2) en la ida de la semifinal, el Granate se mide ante el conjunto transandino con el sueño de llegar al choque decisivo, en el que espera el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli. Televisa ESPN y DSports

Lanús empata contra la U

La histórica escudería que podría reaparecer en la Fórmula 1: la versión que ilusiona a los fanáticos

Se trata de un team que marcó una época. Su nombre fue usado luego por otros equipos. Cómo sería el plan para su posible retorno

La histórica escudería que podría

Champagne francés, picada de salmón y anécdotas de Boca: la intimidad de la visita de Carlos Bianchi a la casa de Maslatón

El histórico director técnico fue invitado por el abogado e influencer a su coqueto departamento y el economista Diego Giacomini, quien fue parte del encuentro, le contó el detrás de escena a Infobae

Champagne francés, picada de salmón

Sin Paredes y con un esquema más ofensivo: el equipo de Boca que probó Úbeda para visitar a Estudiantes de La Plata

El Xeneize jugará un partido clave ante el Pincha, una semana antes del Superclásico

Sin Paredes y con un

El emotivo posteo de Franco Colapinto para recordar a Maradona en el día de su cumpleaños: “Sos eterno”

El piloto de Alpine utilizó sus redes sociales para saludar al astro en la fecha de su natalicio 65

El emotivo posteo de Franco
ÚLTIMAS NOTICIAS
Infobae

Paolo Rocca, CEO de Techint: “Estas elecciones son un punto de inflexión para empujar la actividad”

Tras la reunión con los gobernadores, la Casa Rosada dijo que “la voluntad es trabajar con todos”

Quiénes eran los tres argentinos que se alistaron en el ejército de Ucrania y murieron tras un ataque de Rusia

Un gigante tecnológico perdió USD 29.000 millones y mencionan a la Argentina como una de las causas

Las conjeturas, el repuesto del lavarropas y el formateo del celular: la defensa de la mujer de Sotacuro Lazáro, presa por el triple femicidio

INFOBAE AMÉRICA
Israel confirmó la repatriación de

Israel confirmó la repatriación de dos rehenes fallecidos entregados por Hamas en Gaza

Tensión política en Costa Rica: la jefa del Tribunal Electoral acusó al presidente Chaves de “amenazar la paz y la estabilidad” del país

La central sindical de Uruguay reclamó al gobierno de Orsi que cumpla sus promesas y pidió recursos para la educación

Hallaron dos fusiles de la Fuerza Armada venezolana en manos del Comando Vermelho durante el operativo en Río de Janeiro

El pueblo suizo que quedó bajo una avalancha y eligió empezar de nuevo: sus habitantes reconstruyen la vida tras la tragedia

TELESHOW
Ricardo Montaner generó preocupación entre

Ricardo Montaner generó preocupación entre sus seguidos al vaciar su perfil de Instagram

Juana Repetto contó si Sebastián Graviotto, el padre de su bebé en camino, está presente durante su embarazo

María Becerra revolucionó sus redes en la ducha, de cuero y a puro escote: “Entró tanta gente que colapsó”

Liz Solari sorprendió con una impactante revelación: “Vi a Jesucristo sentado en mi mesa”

El recuerdo de Dieguito Fernando en el día del cumpleaños de Maradona