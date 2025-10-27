Deportes

Como Shakira y Piqué: la impactante inversión que planean Lamine Yamal y Nicki Nicole para ratificar su amor

El delantero del Barcelona podría comprar la mansión que perteneció al ex defensor y a la cantante. Las imágenes

Yamal y Nicki Nicole buscan
Yamal y Nicki Nicole buscan nuevo hogar

A pesar de la última derrota en el Clásico frente al Real Madrid, Lamine Yamal atraviesa el mejor momento de su vida a todos los niveles. Con 18 años recién cumplidos, la figura internacional se ha convertido en una pieza clave en la ofensiva del Barcelona, lo que le permitió firmar un millonario contrato para renovar su vínculo con el club catalán hasta 2031.

El joven delantero cobrará 15 millones de euros al año que podrían aumentar hasta los 20 con objetivos por títulos ganados. Además, en su faceta personal, el español no oculta su amor por la cantante Nicki Nicole, con la que consolida a pasos agigantados su relación después de tres meses de aventuras.

Recientemente, en Europa aseguraron que la estrella del Blaugrana está dispuesto a tener su propio “nido de amor” con la artista rosarina para tener una mayor privacidad. Es por eso que el futbolista estaría planteándose adquirir la famosa mansión de Shakira y Gerard Piqué de Esplugues de Llobregat, que se encuentra vacía desde que la cantante de Barranquilla se mudó a Miami con sus hijos Milan y Sasha en 2023. Desde ese tiempo, la colombiana y la familia del empresario están intentando vender la propiedad. Los especialistas aseguraron que la mansión está valuada en una cifra cercana a los 11 millones de euros, 3 menos de lo que les costó en 2012.

Se trata de una espectacular vivienda diseñada por la arquitecta Mireia Admetller que consta de 3.800 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, seis dormitorios, cinco baños, una inmensa cocina con isla central, grandes salones, varias terrazas, gimnasio, biblioteca, piscina interior y exterior, bodega, o garaje con capacidad para varios vehículos, que ahora Lamine Yamal querría comprar y convertir en su nuevo hogar.

Según ha revelado este fin de semana el diario El País, el ídolo del Culé está muy interesado en la mansión y su idea sería convertirla en la casa de un deportista de élite, construyendo un gimnasio a su medida que contaría con un preparador físico y un fisioterapeuta.

Además, a nadie le ha pasado por alto que la propiedad tiene su propio estudio de grabación, lo que sería perfecto para que Nicki pueda trabajar desde su hogar en sus nuevos temas.

Cabe destacar que la artista hace unos días se sinceró con sus fans en las redes sociales y confesó que aunque “por el momento” no está embarazada, sí le encantaría ser madre, desatando los rumores acerca de sus posibles planes con el futbolista para ampliar la familia en un futuro no demasiado lejano.

Por lo pronto, ambos se transformaron en un imán para los fanáticos y las cámaras. Cada posteo y aparición pública en conjunto se convierten en una novedad. El fantasista, por su parte, no le esquiva a la polémica: ante Real Madrid no brilló, pero protagonizó una pelea al final del partido con Dani Carvajal, Thibaut Courtois y Vinicius Júnior, quienes lo encararon por sus declaraciones previas al cotejo, que elevaron la temperatura del desafío.

LAS IMÁGENES DE LA MANSIÓN QUE QUIERE LAMINE YAMAL

Una de las salas de
Una de las salas de estar (@BarcaUniversal)
La mansión tiene habitaciones para
La mansión tiene habitaciones para invitados (@BarcaUniversal)
También cuenta con un cine
También cuenta con un cine (@BarcaUniversal)
El gimnasio, al que Lamine
El gimnasio, al que Lamine planea dotar de profesionales (@BarcaUniversal)
La sala de esparcimiento (@BarcaUniversal)
La sala de esparcimiento (@BarcaUniversal)

