Deportes

El emotivo posteo de Franco Colapinto para recordar a Maradona en el día de su cumpleaños: “Sos eterno”

El piloto de Alpine utilizó sus redes sociales para saludar al astro en la fecha de su natalicio 65

Guardar
Colapinto le dedicó un mensaje
Colapinto le dedicó un mensaje a Maradona en el día de su cumpleaños

Este 30 de octubre las redes sociales se transformaron en un espacio de homenaje colectivo para Diego Armando Maradona, quien habría cumplido 65 años. A casi un lustro de su fallecimiento, la figura del astro sigue generando expresiones de afecto y reconocimiento, tanto en el ámbito local como internacional, con mensajes y producciones audiovisuales que evocan su legado. Esta vez, fue el turno de Franco Colapinto, piloto argentino de Fórmula 1.

Colapinto, de 22 años, e hincha de Boca, creció en Argentina y reconoce a Maradona como uno de sus grandes referentes. En su publicación en sus historias de Instagram, el piloto de Alpine compartió un mensaje sencillo pero cargado de significado: “Feliz cumpleaños Diego, sos eterno”, acompañado de un corazón y una bandera argentina. El texto se integró a un reel que rememora la célebre entrada en calor de Maradona con el Napoli, al ritmo de Live Is Life de Opus, una secuencia que se ha convertido en parte de la historia universal del fútbol.

Colapinto, que viene de terminar en el 16° puesto del Gran Premio de México, se sumó a la oleada de mensajes y posteos para recordar a Pelusa. La selección argentina fue una de las primeras en sumarse a los tributos. A través de sus plataformas digitales, difundió un video que recopila imágenes emblemáticas de Maradona vistiendo la camiseta albiceleste, acompañado de un mensaje que resalta la magnitud de su contribución.

El posteo de Colapinto
El posteo de Colapinto

“Diego, hoy cumplirías 65, y tus aportes a la Argentina son incalculables. Después de romperte el lomo, de luchar toda una vida por nosotros y de jubilar a varios, lo que es imposible de jubilar es nuestro amor por vos”, publicó la cuenta oficial, subrayando la vigencia del afecto popular hacia el Diez.

Por su parte, Boca Juniors eligió un formato musical para recordar a su ídolo. El club compartió un video en el que se entrelazan imágenes de Maradona como futbolista y como hincha xeneize, utilizando la introducción y el estribillo de “Maradó”, la canción que la banda Los Piojos le dedicó en vida. La publicación se realizó a las 10:10 de la mañana, un guiño simbólico a la camiseta número diez que inmortalizó el astro nacido en Villa Fiorito.

El homenaje no se limitó a Boca y la selección nacional. Argentinos Juniors, Newell’s Old Boys y Gimnasia y Esgrima La Plata, clubes en los que Maradona jugó o dirigió, también participaron activamente en las redes sociales, sumando sus mensajes y recuerdos. A nivel internacional, Nápoli y Sevilla se unieron a la conmemoración, reflejando el carácter universal del legado maradoniano. Incluso instituciones con las que el Diez no mantuvo una identificación directa expresaron su reconocimiento, consolidando a Maradona como un patrimonio histórico del fútbol argentino y mundial.

Colapinto, por su parte, se prepara para correr el GP de Interlagos, en Sao Paulo, que tendrá lugar entre el 7 y 9 de noviembre (con una carrera Sprint). “Brasil es el Gran Premio de casa. Contento, obvio que va a haber muchos argentinos y tengo muchas ganas de ir allá y disfrutarlo con todos ellos. Ojalá que andemos bien para darles un lindo resultado. Lo bueno es que peor no se puede ir, así que de acá para arriba. Ojalá que mejoremos un poco”, indicó el piloto de Alpine.

“Una fiesta, tengo muchas ganas de ir ahí y disfrutar con todo. Se merecen un buen resultado y ojalá poder darles algo lindo”, agregó el pilarense en su contacto con los medios tras lo hecho en el Autódromo Hermanos Rodríguez de México.

Temas Relacionados

Franco ColapintoDiego MaradonaFórmula 1deportes-argentina

Últimas Noticias

Lanús empata contra la U de Chile en busca del pase a la final de la Copa Sudamericana

Tras la igualdad (2-2) en la ida de la semifinal, el Granate se mide ante el conjunto transandino con el sueño de llegar al choque decisivo, en el que espera el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli. Televisa ESPN y DSports

Lanús empata contra la U

La histórica escudería que podría reaparecer en la Fórmula 1: la versión que ilusiona a los fanáticos

Se trata de un team que marcó una época. Su nombre fue usado luego por otros equipos. Cómo sería el plan para su posible retorno

La histórica escudería que podría

Champagne francés, picada de salmón y anécdotas de Boca: la intimidad de la visita de Carlos Bianchi a la casa de Maslatón

El histórico director técnico fue invitado por el abogado e influencer a su coqueto departamento y el economista Diego Giacomini, quien fue parte del encuentro, le contó el detrás de escena a Infobae

Champagne francés, picada de salmón

Sin Paredes y con un esquema más ofensivo: el equipo de Boca que probó Úbeda para visitar a Estudiantes de La Plata

El Xeneize jugará un partido clave ante el Pincha, una semana antes del Superclásico

Sin Paredes y con un

La sentida carta de Diego Milito tras la eliminación de Racing de la Copa Libertadores: “La ilusión era inmensa”

El presidente de la Academia envió un comunicado en el que les agradeció a los jugadores, al cuerpo técnico, los empleados del club y a los hinchas. “Volvimos a ser protagonistas de América después de mucho tiempo”, destacó

La sentida carta de Diego
ÚLTIMAS NOTICIAS
El cristinismo quiere que Máximo

El cristinismo quiere que Máximo Kirchner siga en el PJ bonaerense y Kicillof se reagrupa con sus intendentes

Cómo hacer telarañas de chocolate con palitos salados para Halloween

Operaron con éxito al intendente de Córdoba Capital luego de detectarle un tumor

Tragedia en un frigorífico de La Plata: un empleado murió mientras realizaba tareas de procesamiento de carne

Científicos resolvieron un enigma clave sobre los dinosaurios depredadores tras el hallazgo de un fósil

INFOBAE AMÉRICA
Israel confirmó la repatriación de

Israel confirmó la repatriación de dos rehenes fallecidos entregados por Hamas en Gaza

Tensión política en Costa Rica: la jefa del Tribunal Electoral acusó al presidente Chaves de “amenazar la paz y la estabilidad” del país

La central sindical de Uruguay reclamó al gobierno de Orsi que cumpla sus promesas y pidió recursos para la educación

Hallaron dos fusiles de la Fuerza Armada venezolana en manos del Comando Vermelho durante el operativo en Río de Janeiro

El pueblo suizo que quedó bajo una avalancha y eligió empezar de nuevo: sus habitantes reconstruyen la vida tras la tragedia

TELESHOW
Juana Repetto contó si Sebastián

Juana Repetto contó si Sebastián Graviotto, el padre de su bebé en camino, está presente durante su embarazo

María Becerra revolucionó sus redes en la ducha, de cuero y a puro escote: “Entró tanta gente que colapsó”

Liz Solari sorprendió con una impactante revelación: “Vi a Jesucristo sentado en mi mesa”

El recuerdo de Dieguito Fernando en el día del cumpleaños de Maradona

¿Mauro Icardi y La China Suárez preparan su boda?: “Por ahí tendremos casamiento”