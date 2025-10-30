El emotivo posteo de Franco Colapinto para recordar a Maradona en el día de su cumpleaños: “Sos eterno”

Colapinto le dedicó un mensaje a Maradona en el día de su cumpleaños

Este 30 de octubre las redes sociales se transformaron en un espacio de homenaje colectivo para Diego Armando Maradona, quien habría cumplido 65 años. A casi un lustro de su fallecimiento, la figura del astro sigue generando expresiones de afecto y reconocimiento, tanto en el ámbito local como internacional, con mensajes y producciones audiovisuales que evocan su legado. Esta vez, fue el turno de Franco Colapinto, piloto argentino de Fórmula 1.

Colapinto, de 22 años, e hincha de Boca, creció en Argentina y reconoce a Maradona como uno de sus grandes referentes. En su publicación en sus historias de Instagram, el piloto de Alpine compartió un mensaje sencillo pero cargado de significado: “Feliz cumpleaños Diego, sos eterno”, acompañado de un corazón y una bandera argentina. El texto se integró a un reel que rememora la célebre entrada en calor de Maradona con el Napoli, al ritmo de Live Is Life de Opus, una secuencia que se ha convertido en parte de la historia universal del fútbol.

Colapinto, que viene de terminar en el 16° puesto del Gran Premio de México, se sumó a la oleada de mensajes y posteos para recordar a Pelusa. La selección argentina fue una de las primeras en sumarse a los tributos. A través de sus plataformas digitales, difundió un video que recopila imágenes emblemáticas de Maradona vistiendo la camiseta albiceleste, acompañado de un mensaje que resalta la magnitud de su contribución.

El posteo de Colapinto

“Diego, hoy cumplirías 65, y tus aportes a la Argentina son incalculables. Después de romperte el lomo, de luchar toda una vida por nosotros y de jubilar a varios, lo que es imposible de jubilar es nuestro amor por vos”, publicó la cuenta oficial, subrayando la vigencia del afecto popular hacia el Diez.

Por su parte, Boca Juniors eligió un formato musical para recordar a su ídolo. El club compartió un video en el que se entrelazan imágenes de Maradona como futbolista y como hincha xeneize, utilizando la introducción y el estribillo de “Maradó”, la canción que la banda Los Piojos le dedicó en vida. La publicación se realizó a las 10:10 de la mañana, un guiño simbólico a la camiseta número diez que inmortalizó el astro nacido en Villa Fiorito.

El homenaje no se limitó a Boca y la selección nacional. Argentinos Juniors, Newell’s Old Boys y Gimnasia y Esgrima La Plata, clubes en los que Maradona jugó o dirigió, también participaron activamente en las redes sociales, sumando sus mensajes y recuerdos. A nivel internacional, Nápoli y Sevilla se unieron a la conmemoración, reflejando el carácter universal del legado maradoniano. Incluso instituciones con las que el Diez no mantuvo una identificación directa expresaron su reconocimiento, consolidando a Maradona como un patrimonio histórico del fútbol argentino y mundial.

Colapinto, por su parte, se prepara para correr el GP de Interlagos, en Sao Paulo, que tendrá lugar entre el 7 y 9 de noviembre (con una carrera Sprint). “Brasil es el Gran Premio de casa. Contento, obvio que va a haber muchos argentinos y tengo muchas ganas de ir allá y disfrutarlo con todos ellos. Ojalá que andemos bien para darles un lindo resultado. Lo bueno es que peor no se puede ir, así que de acá para arriba. Ojalá que mejoremos un poco”, indicó el piloto de Alpine.

“Una fiesta, tengo muchas ganas de ir ahí y disfrutar con todo. Se merecen un buen resultado y ojalá poder darles algo lindo”, agregó el pilarense en su contacto con los medios tras lo hecho en el Autódromo Hermanos Rodríguez de México.