Un periodista argentino desafío al máximo crítico de Messi a un combate en vivo: la ácida respuesta que recibió

Quique Felman invitó a un combate en “Párense de Manos” a Álvaro Morales, el “enemigo público” del capitán de la Selección

Quique Felman desafió a una pelea de box a Álvaro Morales

Este 20 de diciembre, el Estadio Tomás Adolfo Ducó del Club Atlético Huracán será escenario de la tercera edición de Párense de Manos, un evento de boxeo amateur que reunirá a 20 figuras del streaming y las redes sociales en una serie de combates y espectáculos musicales.

La cartelera ya está confirmada y entre los enfrentamientos destacados figuran Flor Vigna vs Mica Viciconte, Willy Banks vs Gabino, Manu Jove vs Mariano Pérez, Espe vs SoyDairi, Tomas Mazza vs Gero Arias, Bonavena vs Monzón, Mernuel vs Cosmic Kid, Goncho vs Grego Rosello, Maravilla vs Pepi, Cario Müller vs Coti Romero y C0ker vs Perxitaaa.

Sin embargo, en las últimas horas hubo un desafío muy especial. Se trata de Quique Felman, periodista deportivo de TyC Sports, quien retó a su colega guatemalteco-mexicano, Alvaro Morales, el “enemigo público” de Lionel Messi. Todo surgió de una cena informal en TyC Sports cuando Gastón Edul le propuso a su compañero de canal que elija a un periodista con quien pelear.

En ese momento, el Pollo Álvarez le propuso un nombre: “¿Sabés a quién le tenés que pelear, que yo lo odio y no me da el peso? Al boludo ese Antimessi. A Álvaro, ese mexicano que es guatemalteco. A ese le tenés que dar. A ese quiero que lo mates. Es tu peso. Me caga a trompadas a mí, pero yo lo detesto".

De inmediato, Quique Felman recogió el guante y no lo dudó. “Álvaro Morales, a vos te estoy hablando. Cuándo y dónde quieras, desafío ya”, desafío el periodista. La publicación en las redes del canal deportivo argentino se volvió viral y llegó hasta el propio Alvarito.

La respuesta de Álvaro Morales al desafío de Quique Felman

El periodista de la cadena ESPN no se quedó atrás y fue ácido en su respuesta. “¿Y es güey quién es? ¿Con qué osadía se dirige a mí? Estoy en su mente, jajajajajajjaajjajajjajajaja", contestó e su cuenta de X (antes Twitter) de la cual tiene 781 mil seguidores.

Por lo pronto, Alvarito Morales no se sumó al desafío, aunque en los comentarios que le dejaron en su red social varios lo animaron a que acepte. “Le echamos al Canelo a ver si muy bravo”, “Era de esperarse, con lo hocicón que eres deberías estar en forma y entrenar box dos veces por semana. No te confundas, soy fan, solo es un consejo”, “Jajaja elige a alguien que te represente y que se rife un ex boxeador por ti... Aunque la neta no sé quién es ninguno de esos tipos jaja, ”Qué pasa @AlvaritoMorales le tenes miedo al kike?“, ”No sea culo y póngase los guantes", “Respuesta que huele a miedo 😂" y “Pues no seas pocos huevos, aceptale el reto si te consideras mexicano acéptalo si no eres un centrochango pocos huevos”.

Las críticas de Álvaro Morales contra la selección argentina y Lionel Messi

Álvaro Morales es un periodista deportivo nacido en Guatemala, ampliamente reconocido por su trabajo en medios internacionales, especialmente en México. Se destaca como comentarista en la cadena ESPN, donde adquirió notoriedad por su estilo polémico, directo y frecuentemente confrontacional.

Morales centró su carrera en el análisis y la opinión sobre fútbol, ofreciendo posturas críticas respecto a jugadores de talla mundial. Una de sus características más visibles es el escepticismo que suele mostrar hacia figuras consideradas intocables por la afición, como Lionel Messi. Morales cuestionó en distintas ocasiones el liderazgo y la influencia de Messi en la selección argentina, generando reacciones y controversias en el ámbito deportivo.

Su estilo generó debates acalorados en redes sociales y en programas de debate, tanto por sus críticas a futbolistas como por su manera incisiva de abordar los temas. A lo largo de su trayectoria, Morales formuló análisis enfocados en la objetividad estadística y el rendimiento deportivo, aunque sus opiniones suelen estar marcadas por un tono provocador. Además de fútbol, cubrió deportes como boxeo y béisbol, pero su mayor presencia mediática está asociada a sus opiniones sobre figuras y tendencias del fútbol internacional.

Habrá que esperar si finalmente Luquitas Rodríguez, el creador del evento quien, junto a Rober Galati, Germán Beder, Joaquín Cavanna y Alfredo Montes de Oca, se encargará de la narración y los comentarios durante la jornada, le hace un lugar a este nuevo combate que promete.

