“Puede no gustar, pero es legal”: la jugada del griego Giannis Antetokounmpo que debate toda la NBA

La estrella de Milwaukee Bucks se lució en el triunfo ante los New York Knicks, pero una acción ofensiva encendió la polémica

El jugador de Milwaukee Bucks convirtió un doble en una acción que dividió a los usuarios por una supuesta infracción del griego

En la jornada del martes en la NBA se produjo un hecho histórico con Giannis Antetokounmpo. El ala pivote de los Milwaukee Bucks se convirtió en el primer jugador en lograr anotar al menos 140 puntos, 50 rebotes y 20 asistencias en los primeros cuatro partidos de la temporada regular. Sin embargo, este registro quedó opacado por una acción del griego en la victoria frente a New York Knicks.

En una de las jugadas del encuentro que se disputó en el Fiserv Forum de Milwaukee se observó a Antetokounmpo anotar un doble luego de dar cinco pasos hacia el aro con la pelota en su mano. La acción se viralizó en las redes sociales luego de que la publicación del video en cámara lenta, donde se observa la supuesta infracción del jugador de 30 años y 2.11 metros de altura.

En la transmisión oficial se escucha a los periodistas describir la acción en un tono gracioso, sorprendiéndose de la destreza del Fenómeno Griego para acercarse al aro utilizando sus largas zancadas. “¡Mira eso! Es solo una finta. ¿Cuántos pasos da? Dios mío, vamos... Podríamos haber jugado hasta los 50 años si hubiéramos... (risas)“, dijeron en medio de su opinión por la jugada ofensiva. Los comentarios no faltaron al señalar una posible violación del reglamento de parte de Antetokounmpo.

Según el reglamento del básquet, cuando un jugador recibe la pelota y detiene el pique solamente puede dar dos pasos, ya sea para lanzar, pasar el balón o acercarse al aro. Sin embargo, desde 2017 se creó una nueva regla llamada “paso cero” en la que se permite un paso extra a los dos permitidos para finalizar la jugada si se cumplen ciertos requisitos como por ejemplo recibir la pelota a la carrera. Ese primer apoyo del pie sería considerado el paso cero antes de los dos siguientes.

¿Caminata o paso cero? La
¿Caminata o paso cero? La acción de Giannis Antetokounmpo que divide aguas en la NBA (Captura video)

La acción de Giannis Antetokounmpo generó polémica en las redes sociales y abrió el debate. El periodista Josh Reynolds que cubre NBA calificó la escena como “la peor caminata que vi en mi vida”, al tiempo que lamentó que no se revisara en los monitores. En tanto, desde la cuenta de X @Isolation se analizó la acción con el reglamento en mano. “Lo que la regla dice es que hay que identificar el balón vivo o muerto. Todavía está vivo porque no lo toma con las dos manos”, comenta el periodista observando las imágenes en las que el hombre de los Bucks arrastra la pelota con su mano derecha previo a tomarla con ambas manos. Luego continuó: “Cuando lo toma es paso cero. Da uno, dos pasos y entra. No le va a gustar a nadie la regla, pero es válida. Puede no gustar, pero es legal”.

Más allá de la acción que dio la vuelta al mundo, el basquetbolista griego, que ya fue campeón de la NBA en 2021, fue la máxima figura del partido que Milwaukee Bucks le ganó 121-111 a New York Knicks al finalizar con 37 puntos y dejar a su equipo con un récord de 3 victorias y una derrota. Mañana, Giannis tendrá acción nuevamente frente a los Golden State Warriors de Stephen Curry.

