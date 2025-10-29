La inesperada crítica de un medio europeo a Colapinto en el umbral del anuncio de su continuidad en la F1: “La solución es obvia”

Franco Colapinto será anunciado como titular en Alpine, solo resta confirmar cuándo será (@francolapinto)

Es inminente la confirmación de que Franco Colapinto seguirá como titular con Alpine de Fórmula 1 en 2026. Tal como había anticipado Infobae el 29 de septiembre, la noticia podía llegar antes de México o Brasil y será en la previa a la cita en San Pablo la próxima semana. La prensa europea entró en la misma sintonía informativa, aunque este miércoles hubo una llamativa reacción por parte de uno de los medios especializados.

Se trata de Racing News 365, que desde Países Bajos aseguró en el artículo firmado por Aaron Deckers que Alpine tomó una decisión respecto de la segunda butaca y el elegido es el piloto argentino de 22 años.

El mencionado portal informó que la escudería francesa, que atraviesa una etapa de bajo rendimiento, ha optado por mantener su apuesta por el bonaerense, quien, a pesar de las dificultades técnicas del monoplaza, ha dejado una gran impresión en las últimas carreras.

Incluso la nota en cuestión aseguró que “la extensión del contrato de Colapinto se anunciará en torno al Gran Premio de San Pablo, una cita especialmente significativa por su proximidad geográfica y simbólica con Argentina. El año anterior, la ronda de Interlagos registró una gran afluencia de seguidores argentinos, y se espera que el ambiente se repita en la próxima edición".

Sin embargo, en un segundo artículo publicado a la tarde y firmado por Samuel Coop, se cuestiona la presencia del pilarense en el venidero ejercicio. Titulado “Franco Colapinto no es la persona adecuada para Alpine; la solución es obvia” el desarrollo afirmó que “aunque el piloto argentino ha experimentado una mejora en su rendimiento, la escudería aún no ha descartado la posibilidad de buscar alternativas más sólidas, tanto dentro como fuera de su actual grupo de pilotos”, se afirmó.

Según el artículo de Samuel Coop en Racing News 365, Flavio Briatore todavía no se decidió y su decisión aún está entre Franco Colapinto y Paul Aron, descartando a Jack Doohan

Según su información, "Alpine se inclina por mantener a Colapinto en su puesto para la próxima temporada. Sin embargo, la decisión final sobre quién acompañará a Pierre Gasly sigue en suspenso, ya que Briatore ha reducido la lista de candidatos a dos nombres: el propio Colapinto y el piloto de reserva Paul Aron. Esta selección excluye a Jack Doohan, quien, a pesar de haber iniciado la campaña en el A525, no ha sido considerado seriamente por la dirección del equipo, una situación que ya no sorprende a estas alturas".

Además, planteó que “la estrategia de Alpine ha llamado la atención por su aparente falta de interés en explorar opciones fuera de su actual plantel, especialmente considerando los problemas persistentes que ha enfrentado Colapinto desde que asumió el puesto seis rondas después del inicio de la temporada, así como la limitada experiencia de Aron en la máxima categoría. Aunque Colapinto ha demostrado velocidad en ciertos momentos, esa capacidad suele ir acompañada de una tendencia a exceder los límites, lo que se traduce en errores recurrentes. La reputación del piloto argentino como propenso a los errores está respaldada por pruebas contundentes, lo que ha generado dudas sobre su idoneidad para el puesto".

El análisis se complementa con un “descontento de Briatore que se hizo evidente durante la clasificación para el Gran Premio de la Ciudad de México, cuando Colapinto fue eliminado en la Q1 tras no lograr una vuelta limpia. Briatore no ocultó su frustración en ese momento, lo que reflejó la presión interna sobre el piloto. No obstante, en las últimas carreras, Colapinto ha mostrado una mejoría general, y su actitud desafiante ante las órdenes del equipo en Austin —aunque posteriormente se retractó y la escudería condenó públicamente su comportamiento— fue vista por Briatore como una señal positiva de carácter. Esa pelea era lo que Briatore quería ver, y podría haber influido en la decisión de otorgarle más tiempo al joven piloto, especialmente en un contexto donde se espera que Alpine sea significativamente más competitivo bajo la potencia de Mercedes".

Por último sentenció que “existen mejores opciones disponibles para el equipo de Enstone, tanto dentro como fuera del paddock de la F1, y tanto a corto como a largo plazo”.

Cabe aclarar que este medio neerlandés suele criticar a Franco Colapinto y tampoco lo señaló como opción cada vez que se presentó un panorama de confirmación de butaca, como pasó durante el período en el que Jack Doohan fue titular y ahora de cara a 2026. No obstante, tal cual lo anticipado por Infobae, el argentino correrá en la próxima temporada.