Carlos Trillo, candidato a presidente de River Plate: “En el fútbol haría casi todo diferente”

La máxima autoridad del “Frente River Somos Todos” dialogó con Infobae en Vivo y dio más detalles del proyecto que pondrá en marcha si gana las elecciones

El candidato opositor a la presidencia de River Plate, Carlos Trillo, afirmó en una entrevista con Infobae en Vivo que la actual Comisión Directiva fracasó a nivel deportivo y económico, y subrayó la necesidad de instalar un proyecto de fútbol con continuidad, en contraposición con los últimos años de gestión en el club. Sus declaraciones llegan en la recta final de la campaña, en vísperas de las elecciones que se celebrarán este sábado, donde el futuro del entrenador Marcelo Gallardo y la política institucional ocupan el centro del debate.

Trillo destacó que la continuidad del Muñeco en el cargo debería depender del deseo y las energías del propio entrenador: “Gallardo debería seguir en tanto y en cuanto él tenga las fuerzas, las ganas y las energías de querer continuar. Él se puso un plazo en la última conferencia de prensa. Dijo que esperaba hasta fin de año e iba a decidir si continuaba o no. Tiene contrato hasta fin de año, a ver si renueva o no”. A diferencia de otros sectores opositores, aclaró que no utilizará los desafíos deportivos actuales como argumento descalificador: “Si fuera un tipo que le gusta hacer leña del árbol caído, podría decir ‘es un desastre, está todo mal’, pero yo respeto a Marcelo Gallardo por todo lo que nos dio. Yo soy quien le hizo la estatua”.

La figura del entrenador permanece en el centro de la escena política de River Plate. Trillo remitió a la emblemática estatua inaugurada el año pasado, que fue blanco de burlas mediáticas: “La verdad lo más importante de la estatua no es la figura de Gallardo, es la Copa que sostiene, que pesa mil toneladas, es de bronce puro, donado por los hinchas y socios. Nunca se corrigió ni se va a corregir. Es más, tenemos que agregar un poco más de bronce en cualquier momento, porque yo confío que Marcelo lo va a dar vuelta”.

Carlos Trillo salió segundo en
Carlos Trillo salió segundo en las elecciones de 2021, por detrás de Jorge Brito

Trillo, médico y abogado, anticipó que una de sus prioridades de resultar electo será abrir el diálogo directo con el entrenador: “Si el sábado, que es la elección, están los resultados, lo primero que haría es ir a hablar con él. Que me diga cuál es su proyecto, porque yo lo desconozco. Le diría cuál es mi proyecto de fútbol. Porque esta Comisión Directiva en estos cuatro años no tuvo un proyecto de fútbol, fueron cambiando continuamente. Desde lo que son los coordinadores del fútbol amateur hasta el fútbol de Primera”.

A lo largo de la entrevista, Trillo denunció la falta de estrategia en la gestión deportiva de los últimos años: “En el fútbol haría casi todo diferente. Tenés que tener un proyecto, ellos no lo tuvieron. Cambiaron continuamente. Rossi era el coordinador que estaba, lo sacaron y trajeron a Pait, el de Vélez, al que sacaron al año. Trajeron a Desio, uno de Independiente, y lo sacaron al año. Volvieron a subir a Gabriel Rodríguez que estaba dentro de River. La verdad, no tienen un plantel”.

El dirigente también cuestionó las incorporaciones realizadas y el uso de fondos del club: “Compraron jugadores. Cuando no tenés un proyecto, comprás a mansalva porque vendiste a las joyas de la abuela, y comprás sin sentido”. Trillo citó los casos de Sant’Anna, Villagra y Fonseca durante el primer semestre del año pasado, con “20 millones de dólares” invertidos sin resultados favorables. Añadió que, en el segundo semestre, el club incorporó jugadores como “Gattoni, Carboni, Bareiro, Peña Biafore, que lo repatriamos, y el arquero suplente Ledesma”, sin capacidad de reforzar el plantel de modo competitivo: “Con esa Copa que se definía en casa no hubieras tenido nunca la capacidad de llegar a la final con esas compras. Aparte compraron cuatro números 5, gastaron 35 millones de dólares y juega Enzo Pérez que tiene casi 40 años”.

Carlos Trillo afirmó que 5
Carlos Trillo afirmó que 5 de 10 votantes no elegirían la continuidad del oficialismo

Entre los ejemplos de decisiones controvertidas, Trillo señaló: “Julián Álvarez, que para mí es uno de los mejores nueve del mundo; lo que entró por él se lo gastaron en Castaño (15 millones de dólares) y en Villagra (11 millones de dólares). Si te ponés a pensar que ninguno de los dos ha rendido, la verdad es que te querés matar. Si no tenés un proyecto de fútbol comprás a destajo y mal. Tenés que cuidar el patrimonio. Porque esa es la plata de todos los socios. Vos tenés que ser prudente y cauto”.

Sobre la gestión institucional, el candidato remarcó su valoración por la remodelación del estadio Monumental, que calificó de positiva en términos de infraestructura: “Yo estoy feliz con la obra del estadio, porque la cancha está hermosa, más grande, más linda y le pondría yo más colores riverplatenses, sobre todo en las tribunas superiores”.

Por último, Trillo criticó el manejo de la atención a los asociados: “Vas al club a hacer un reclamo y nadie te atiende. Ocultaron la oficina de atención al socio, yo llamo la oficina de desatención al socio. La escondieron. Nadie sabe dónde está. Eso no está bueno, vos tenés que respetarlo al dueño del club que es el socio”.

