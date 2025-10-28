Deportes

Tragedia en Italia: el arquero del Inter atropelló y mató a un hombre en silla de ruedas

El español Josep Martínez golpeó con su auto contra el cuerpo de un anciano de 81 años en una localidad de Como

El español Josep Martínez mató
El español Josep Martínez mató a un anciano (REUTERS/Ciro De Luca)

Un accidente conmocionó al fútbol italiano. El arquero español Josep Martínez del Inter de Milán atropelló a un hombre de 81 años que se desplazaba en una silla de ruedas eléctrica en Fenegrò, una localidad de la provincia de Como. El suceso, ocurrido cerca de las instalaciones de entrenamiento del club en Appiano Gentile, provocó la muerte inmediata de la víctima, mientras que el futbolista resultó ileso.

El incidente se produjo alrededor de las 9:30 de la mañana en la Via Bergamo, una autopista próxima al centro de operaciones del Neroazzurro. El portero de 27 años conducía su vehículo en dirección al entrenamiento cuando impactó contra el anciano, quien circulaba en su silla de ruedas eléctrica. Tras el choque, el guardameta prestó asistencia inmediata a la víctima.

Según informó el diario La Repubblica, en su edición de Milán, los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar, movilizando ambulancias y un helicóptero médico para la persona accidentada. Sin embargo, los esfuerzos resultaron infructuosos, ya que el hombre falleció prácticamente en el acto debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Las autoridades italianas, en particular los Carabinieri, abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar posibles responsabilidades legales. Las primeras reconstrucciones apuntan a dos hipótesis: que la víctima pudo haber sufrido un malestar que lo llevó a invadir la calzada, o que un despiste provocó que cruzara al carril contrario, lo que desencadenó el fatal desenlace. Hasta el momento, no se han difundido detalles oficiales adicionales sobre la causa exacta del siniestro.

El futbolista del Inter Jose
El futbolista del Inter Jose Martínez (EFE)

El impacto del suceso se sintió de inmediato en el Inter de Milán. El club decidió cancelar la rueda de prensa prevista del entrenador Cristian Chivu, que debía celebrarse antes del partido de Serie A contra la Fiorentina, que se jugará este miércoles válido por una nueva jornada del Calcio. Esta medida reflejó la gravedad del incidente y la conmoción generada en la entidad, que afrontó una situación especialmente delicada a pocas horas de un compromiso importante en la liga italiana.

Martínez Riera atraviesa el mejor momento de su carrera en la actualidad. Nacido en Alzira, Valencia, el 27 de mayo de 1998, se incorporó al club interista en julio de 2024 tras su paso por el Genoa, en una operación valuada en 13,5 millones de euros. Formado en las categorías inferiores del U. D. Alzira y posteriormente en La Masia del FC Barcelona, Martínez continuó su carrera en la Las Palmas, donde debutó con el primer equipo en 2019.

Más tarde, fichó por el RB Leipzig, con el que conquistó la Copa de Alemania en 2022, y luego de eso fue cedido al Genoa, donde logró el ascenso a la Serie A antes de su traspaso al Inter. En el club milanés, participó principalmente como suplente del suizo Yann Sommer, participando en encuentros de Copa Italia y algunos partidos de liga cuando el titular no estuvo disponible.

Además, el portero valenciano es considerado por la directiva interista como el sucesor natural de Sommer a largo plazo. En la actualidad, era el titular por una lesión del guardametas suizo en una de sus manos. Disputó dos partidos, en los que recibió un gol en contra y en el otro terminó con la valla invicta.

