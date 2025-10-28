Deportes

Las impactantes imágenes en la tribuna de Colo Colo: barras se agredieron con cuchillos y muletas

Ocurrió en el último partido del Cacique ante Deportes Limache por el campeonato chileno

Guardar

El regreso de Colo Colo al Estadio Nacional tras casi dos décadas estuvo marcado por una serie de incidentes violentos que eclipsaron el desarrollo deportivo y generaron preocupación por la seguridad en los estadios chilenos. Durante el empate frente a Deportes Limache por la fecha 25 de la Liga de Primera, la atención se desvió de la cancha hacia el sector norte del recinto, donde se desató una pelea entre barristas del propio equipo de Macul, registrada en videos y fotografías que circularon ampliamente en redes sociales.

Las imágenes captadas muestran cómo dos grupos de hinchas se enfrentaron primero con los puños y luego recurrieron a diversos objetos para agredirse. Entre los elementos utilizados, se identificaron armas blancas, muletas y cinturones, lo que evidencia la gravedad de la situación y pone en entredicho la eficacia de los controles de seguridad implementados en el acceso al estadio. En uno de los registros, un seguidor de Colo Colo exhibe un cuchillo con el que intenta atacar a otro barrista, mientras que en las inmediaciones, otro hombre emplea un cinturón como arma y un tercero utiliza una muleta para golpear.

De acuerdo con información proporcionada por Radio ADN, alrededor de 100 seguidores estuvieron involucrados en la gresca, lo que provocó una interrupción en la atención del público y empañó el desarrollo del compromiso deportivo. Hasta el momento, no se ha confirmado la existencia de heridos trasladados a centros de salud cercanos al Estadio Nacional como consecuencia de estos hechos, según informaron medios chilenos como BioBio y La Tercera. Las causas que originaron la pelea aún se encuentran bajo investigación, y la preocupación por la seguridad en los espectáculos deportivos vuelve a instalarse en la agenda pública.

En el plano deportivo, la jornada tampoco ofreció motivos de celebración para el cuadro colocolino. El equipo, dirigido por Fernando Ortiz, parecía encaminarse hacia la victoria tras el gol de Claudio Aquino a los 17 minutos y la expulsión de Yonathan Andía a los 34, lo que dejaba a los albos con ventaja numérica. Sin embargo, la expulsión de Sebastián Vegas a los 38 minutos igualó las condiciones, dejando a ambos equipos con diez jugadores.

La segunda mitad trajo un nuevo tanto para Colo Colo: Lucas Cepeda marcó el 2-0 a los 69 minutos, acercando a los locales a los tres puntos frente a un Deportes Limache que apenas generaba peligro sobre el arco defendido por Fernando De Paul. No obstante, la reacción del visitante llegó en el tramo final. Daniel Castro descontó a los 83 minutos, reavivando la tensión en el estadio. En tiempo de descuento, un centro de Yorman Zapata desde la izquierda fue conectado de cabeza por Luis Hernández Maluenda, estableciendo el empate definitivo 2-2 y dejando a los jugadores del Cacique visiblemente desconcertados.

La combinación de los incidentes violentos en las tribunas y el resultado inesperado en el campo configuró una jornada amarga para Colo Colo, que no logró reencontrarse con el triunfo ni ofrecer una imagen positiva fuera de la cancha. Vale recordar que en abril pasado, dos fanáticos del Cacique fallecieron en un tumulto previo a un partido de Copa Libertadores ante Fortaleza de Brasil, motivo por el cual algunos hinchas invadieron el campo de juego y llevaron a suspender el cotejo.

Temas Relacionados

Colo ColoFútbol ChilenoViolencia en el fútbolChile

Últimas Noticias

La nueva joya de River Plate que sigue de cerca uno de los clubes más importantes de Alemania

Según informaron desde Europa, el Borussia Dortmund es uno de los equipos más interesados en Juan Cruz Meza, el talentoso jugador de 17 años

La nueva joya de River

Tras jugar apenas nueve partidos y no marcar goles, Darío Benedetto acordó su salida anticipada de Newell’s

Lucas Bernardi, flamante DT, le comunicó que no iba a ser tenido en cuenta y el delantero arregló su rescisión

Tras jugar apenas nueve partidos

En medio de su polémica en el Clásico, Vinicius Jr. confirmó su relación con la influencer Virginia Fonseca con unas románticas fotos

Tras ser protagonista en el duelo frente al Barcelona por su malestar al ser reemplazado, el astro brasileño se encuentra en el foco mediático también por lo que ocurre fuera del campo

En medio de su polémica

Los detalles de la final Top 12 del URBA y la agenda completa de los play offs en las distintas categorías

Los finalistas del rugby de Buenos Aires ya están definidos: Newman buscará su primer título ante SIC, en una jornada que también incluye definiciones de ascensos y descensos en las diferentes divisionales

Los detalles de la final

“Mastantuono baja a tierra”: el contundente análisis en España sobre la suplencia del argentino en Real Madrid

Luego de iniciar su estadía en el Merengue con titularidades y minutos desde el banco, Xabi Alonso no lo utilizó en dos de los partidos más exigentes hasta el momento

“Mastantuono baja a tierra”: el
ÚLTIMAS NOTICIAS
El BCRA lanzó una moneda

El BCRA lanzó una moneda del Mundial 2026 con homenaje al gol a Inglaterra: cómo es, cuánto cuesta y dónde conseguirla

La búsqueda de Nicolás Duarte: el recorrido que hizo tras salir del boliche de Ezeiza y la pista más fuerte del caso

Los argentinos pueden pagar hasta 49 tributos distintos en un año, según un estudio privado

El Presupuesto 2026 prevé la eliminación de 155.000 pensiones por invalidez

La Justicia Electoral empezará el escrutinio definitivo y la atención se posa en ocho provincias con resultados ajustados

INFOBAE AMÉRICA
Lluvias artificiales contra el smog

Lluvias artificiales contra el smog en India: ¿puede la manipulación climática combatir la contaminación?

Rodrigo Paz desafió a Nicolás Maduro tras la exclusión de Bolivia del ALBA: “Representa lo contrario a la democracia y la libertad”

Un nuevo informe muestra un aumento histórico en la preocupación global por la salud mental

El Supremo Tribunal de Brasil revisará la apelación de Jair Bolsonaro contra su condena a 27 años de prisión

Daniel Noboa propuso la instalación de una base militar extranjera en Galápagos para reforzar la lucha antidrogas

TELESHOW
Ariel Ansaldo se sinceró luego

Ariel Ansaldo se sinceró luego de su tensa renuncia a Cuestión de Peso: “Cumplí mi condena”

La reflexión de Airbag en la televisión española sobre el dinero que se hizo viral: “No es justo”

Noelia Marzol confesó cuál es la parte de su cuerpo que menos le gusta: “Es un horror”

Maxi López reveló el importante ofrecimiento que le hizo Wanda Nara pero que él rechazó

Eugenia Tobal compartió el angustiante momento que atraviesa con su perro Romeo: “Vamos a salir de esta”