Las impactantes imágenes en la tribuna de Colo Colo: barras se agredieron con cuchillos y muletas

El regreso de Colo Colo al Estadio Nacional tras casi dos décadas estuvo marcado por una serie de incidentes violentos que eclipsaron el desarrollo deportivo y generaron preocupación por la seguridad en los estadios chilenos. Durante el empate frente a Deportes Limache por la fecha 25 de la Liga de Primera, la atención se desvió de la cancha hacia el sector norte del recinto, donde se desató una pelea entre barristas del propio equipo de Macul, registrada en videos y fotografías que circularon ampliamente en redes sociales.

Las imágenes captadas muestran cómo dos grupos de hinchas se enfrentaron primero con los puños y luego recurrieron a diversos objetos para agredirse. Entre los elementos utilizados, se identificaron armas blancas, muletas y cinturones, lo que evidencia la gravedad de la situación y pone en entredicho la eficacia de los controles de seguridad implementados en el acceso al estadio. En uno de los registros, un seguidor de Colo Colo exhibe un cuchillo con el que intenta atacar a otro barrista, mientras que en las inmediaciones, otro hombre emplea un cinturón como arma y un tercero utiliza una muleta para golpear.

De acuerdo con información proporcionada por Radio ADN, alrededor de 100 seguidores estuvieron involucrados en la gresca, lo que provocó una interrupción en la atención del público y empañó el desarrollo del compromiso deportivo. Hasta el momento, no se ha confirmado la existencia de heridos trasladados a centros de salud cercanos al Estadio Nacional como consecuencia de estos hechos, según informaron medios chilenos como BioBio y La Tercera. Las causas que originaron la pelea aún se encuentran bajo investigación, y la preocupación por la seguridad en los espectáculos deportivos vuelve a instalarse en la agenda pública.

En el plano deportivo, la jornada tampoco ofreció motivos de celebración para el cuadro colocolino. El equipo, dirigido por Fernando Ortiz, parecía encaminarse hacia la victoria tras el gol de Claudio Aquino a los 17 minutos y la expulsión de Yonathan Andía a los 34, lo que dejaba a los albos con ventaja numérica. Sin embargo, la expulsión de Sebastián Vegas a los 38 minutos igualó las condiciones, dejando a ambos equipos con diez jugadores.

La segunda mitad trajo un nuevo tanto para Colo Colo: Lucas Cepeda marcó el 2-0 a los 69 minutos, acercando a los locales a los tres puntos frente a un Deportes Limache que apenas generaba peligro sobre el arco defendido por Fernando De Paul. No obstante, la reacción del visitante llegó en el tramo final. Daniel Castro descontó a los 83 minutos, reavivando la tensión en el estadio. En tiempo de descuento, un centro de Yorman Zapata desde la izquierda fue conectado de cabeza por Luis Hernández Maluenda, estableciendo el empate definitivo 2-2 y dejando a los jugadores del Cacique visiblemente desconcertados.

La combinación de los incidentes violentos en las tribunas y el resultado inesperado en el campo configuró una jornada amarga para Colo Colo, que no logró reencontrarse con el triunfo ni ofrecer una imagen positiva fuera de la cancha. Vale recordar que en abril pasado, dos fanáticos del Cacique fallecieron en un tumulto previo a un partido de Copa Libertadores ante Fortaleza de Brasil, motivo por el cual algunos hinchas invadieron el campo de juego y llevaron a suspender el cotejo.