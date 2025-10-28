Las confesiones de Messi tras renovar con Inter Miami: devoción por Maradona, sus ídolos en el deporte y su reacción cuando le dicen GOAT

Lionel Messi habla de su admiración por Diego Maradona y Michael Jordan

Lionel Messi anunció la renovación de su contrato con el Inter Miami hasta finales de 2028 y por ende seguirá jugando al fútbol de forma profesional hasta sus 41 años. Desde que arribó a los Estados Unidos a mediados de 2023 manifestó que se siente a gusto en dicha ciudad de la Florida. El capitán de la selección argentina habló con la cadena de noticias NBC acerca de su presente, su familia, el desarraigo en su mudanza a Barcelona y sus referentes en el deporte.

Sobre si fue una decisión difícil renovar con Las Garzas, respondió: “Siempre dije que me baso en cómo estoy, en el día a día, en cómo estoy físicamente y mentalmente para seguir jugando y seguir siendo parte de este club. Me sentí muy bien durante el año. Me siento feliz viviendo en Miami con mi familia”.

Ante la pregunta de quiénes son sus G.O.A.T. (Más Grandes de Todos los Tiempos) en el deporte, indicó: “Para nosotros, los argentinos, Maradona (Diego) siempre fue nuestro máximo ídolo y nuestra máxima admiración por todo lo que significó. Si bien yo era chiquito y lo vi poco jugar en vivo, Diego trascendía cualquier cosa. Por hablar de otro deporte, pasó lo mismo con Jordan (Michael). Admiro mucho a los tenistas como Roger (Federer), Rafa (Nadal), y Djokovic (Novak), porque los tres hicieron que la competición sea mucho más grande y compitieron durante tanto tiempo por ser el mejor. También en el básquet con LeBron (James), o Steph (Curry) son jugadores que admiré mucho y le dieron mucho al deporte el cual hacen cada uno en lo suyo”.

Lionel Messi se refirió a su familia

Además, reflexionó sobre los aprendizajes que le dio su familia: “Desde muy chico, todo lo que aprendí en mi casa, los valores que me enseñaron mi papá, mi mamá, y el crecimiento que tuvimos siempre fue pegado a mi familia desde un primer momento”.

También recordó el momento en el que tuvo que irse de Argentina: “Después me tocó irme a Barcelona, estar solo, empezar de cero porque era un país nuevo y no conocíamos gente ni nada. Después todo eso lo llevé a la convivencia con mi mujer y con mis hijos más tarde. Si bien mis hijos son españoles porque nacieron en Barcelona, con los tres después nos fuimos a París y después vinimos acá, pero en todos lados nos supimos adaptar y sacar las cosas buenas y positivas de cada país y crecer como persona y como profesional. Todos esos pasos que fuimos dando nos ayudó para ser mejores”.

Lionel Messi explicó su decisión de renovar con el Inter Miami

Esta temporada Messi busca ganar por primera vez la Major League Soccer (MLS) y es la gran figura del Inter Miami. Luego de terminar terceros en la Conferencia Este, se clasificaron a los playoffs y en el arranque de la primera ronda vencieron de local 3-1 a Nashville SC, con un doblete del astro argentino. Este sábado jugarán el segundo partido y será de visitante a las 20:30 (hora de Argentina).

El rosarino es accionista en el Inter Miami y fue el responsable de que se sumen sus amigos y figuras internacionales como su compatriota Rodrigo De Paul, los españoles Jordi Alba, Sergio Busquets, el uruguayo Luis Suárez. De su equipo destacó: “Hoy la marca Inter Miami es muy fuerte, no solo en los Estados Unidos sino también a nivel global. El club hizo un cambio muy grande y creció en todos lados, en lo deportivo e institucional y tiene mucho más para seguir creciendo y ser mejor desde todos lados”.

Messi propuso cambios en la MLS

Acerca del fútbol norteamericano, Leo explicó: “Es posible que crezca el fútbol en los Estados Unidos. Creo que hay que hacer cambios grandes para que los equipos puedan seguir creciendo, pero hay una base importante en la cual los equipos están preparados, quieren ese crecimiento y es el momento de hacerlo”. Luego se explayó al respecto y afirmó: “Para empezar, que cada equipo pueda fichar lo que quiera sin tener limitaciones ni reglas para que encajen los jugadores. Hoy todos los equipos de Estados Unidos tienen el poder de poder hacerlo y si les dieran la libertad vendrían muchos más jugadores importantes que ayudarían al crecimiento en los Estados Unidos”.

Desde su incorporación al Inter Miami en julio de 2023, Messi marcó 73 goles y brindó 37 asistencias en 83 partidos. A sus 38 años muestra una vigencia notable y en ocho meses tendrá por delante su sexta Copa del Mundo con el seleccionado albiceleste que buscará revalidar su título de Qatar 2022.