La desafiante respuesta de Mauro Icardi a las críticas tras anotar un nuevo gol en el triunfo del Galatasaray

Aun siendo suplente, el delantero marcó su sexto tanto en nueve partidos en la Superliga turca

Mauro Icardi eligió responder a las críticas con goles y determinación. Tras anotar un tanto decisivo en la victoria del Galatasaray sobre el Göztepe por 3-1 en Estambul, el delantero argentino se mostró desafiante ante los cuestionamientos sobre su rendimiento y su rol, en plena reinserción en la actividad tras la lesión que sufrió y lo tuvo ocho meses fuera de las canchas.

Veo las críticas, pero me concentro en mi trabajo. Mi objetivo es ser el extranjero con más goles en la historia del Galatasaray. Seguiré haciendo mi trabajo. Sin embargo, soy consciente de que lo más importante es que el equipo gane”, afirmó Icardi al término del encuentro, dejando claro que su prioridad es el éxito colectivo, aunque no pierde de vista sus metas personales. Hasta el momento, acumula 67 conquistas y 22 asistencias desde su desembarco en la entidad.

El atacante, de 32 años, también destacó la capacidad de reacción del equipo en un partido que comenzó cuesta arriba. “El objetivo de nuestro equipo es seguir ganando. Nos quedamos atrás, pero supimos ganar y conseguir los 3 puntos”, señaló. Además, subrayó la fortaleza del plantel en los compromisos internacionales: “En la Liga de Campeones también demostramos lo preparados que estamos para los grandes partidos. Somos un buen equipo con grandes jugadores. Haremos todo lo posible por las victorias”.

El desarrollo del partido ante el Göztepe reflejó la resiliencia del Galatasaray. El conjunto visitante se adelantó en el marcador a los seis minutos gracias a un gol de Bekiroğlu, pero la expulsión de Bokele antes del descanso inclinó la balanza. Victor Osimhen igualó el resultado tras un error defensivo, y Gabriel Sara puso en ventaja al equipo local en el minuto 63. Icardi, quien ingresó al inicio del segundo tiempo en reemplazo de Barışa Alper Yılma, necesitó solo 20 minutos para sellar el triunfo con una acrobática definición de tijera tras un rebote, consolidando la victoria y su propio protagonismo.

El regreso de Icardi a la alta competencia ha sido uno de los focos de la temporada. Tras superar una grave lesión de ligamentos cruzados sufrida en 2024, el delantero ha recuperado su eficacia goleadora. Aunque no figura siempre en el once inicial, su aporte resulta determinante: suma seis goles en nueve partidos de Superliga, con un promedio de 49 minutos por encuentro y un tanto cada 73 minutos. La mayoría de sus intervenciones han sido como suplente, lo que resalta su capacidad para influir en el marcador en lapsos reducidos. Actualmente, se encuentra a solo un gol del máximo artillero del torneo, Paul Onuachu.

El futuro de Icardi en el Galatasaray, sin embargo, permanece incierto. El club aún no le ha presentado una oferta de renovación, pese a que su contrato finaliza al término de la temporada. Según medios de Estambul, el delantero percibe USD 11,5 millones por año, aunque estaría dispuesto a renovar por una cifra menor, de USD 7 millones anuales, renunciando a bonificaciones adicionales. Mientras tanto, han surgido rumores de interés desde América, incluyendo un posible contacto de Estudiantes de La Plata, y una propuesta millonaria del club saudí NEOM SC, que le ofrecería EUR 10 millones por temporada.

El Galatasaray atraviesa un momento destacado tanto en la Superliga turca como en el plano internacional. El equipo dirigido por Okan Buruk lidera el campeonato con 28 puntos y mantiene una ventaja de nueve unidades sobre el Fenerbahçe, además de conservar el invicto tras diez jornadas. En la Champions League, el conjunto turco viene de imponerse al Bodo Glimt, y la sociedad ofensiva entre Icardi y Osimhen ha sido clave para sostener el rendimiento colectivo.

Mientras se define su futuro, Icardi continúa dejando huella en el fútbol turco, reafirmando su valor con lo que mejor sabe hacer: marcar goles decisivos y mantener viva la ambición de su equipo.

