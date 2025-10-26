El golazo de tijera de Mauro Icardi para el triunfo del Galatasaray en medio de la incertidumbre sobre su futuro

Mauro Icardi volvió a renovar su idilio con el gol, su principal aliado en su carrera. El delantero argentino, que superó una rotura de ligamentos cruzados en 2024, fue protagonista en la victoria del Galatasaray 3-1 sobre el Göztepe, un resultado que consolidó al equipo como líder invicto del campeonato.

El partido, correspondiente a la décima jornada de la liga turca y disputado en el estadio del Galatasaray, comenzó con dificultades para el conjunto local. El Göztepe se adelantó en el marcador a los seis minutos gracias a un gol de Bekiroğlu tras un contraataque. El local logró equilibrar el juego y, tras la expulsión de Bokele por doble amarilla en el minuto 42, se adueñó del encuentro. Victor Osimhen igualó el marcador tras aprovechar un error defensivo, y Gabriel Sara puso en ventaja al equipo en el minuto 63.

Icardi, quien ingresó al inicio del segundo tiempo en lugar de Barışa Alper Yılma, se convirtió en figura al marcar el tercer gol del Galatasaray. El delantero necesitó apenas 20 minutos en el campo para aprovechar un rebote tras un remate de Osimhen y definir con una tijera, sentenciando el resultado.

La actuación del punta, de 32 años, adquiere especial relevancia por su reciente recuperación de una grave lesión de ligamentos cruzados sufrida en 2024. Tras la ruptura, existían dudas sobre el nivel que podría mostrar el delantero a su regreso, pero su rendimiento ha disipado cualquier incertidumbre. Aunque no es titular indiscutido, su capacidad para marcar goles en pocos minutos lo ha convertido en una pieza clave para el equipo.

En cuanto a su desempeño en la temporada, suma seis goles en nueve partidos de Superliga, con un promedio de 49 minutos jugados por encuentro y un tanto cada 73 minutos. La mayoría de sus apariciones han sido saliendo desde el banco, lo que resalta la eficacia de su aporte ofensivo. En la tabla de goleadores, el argentino se encuentra a solo un gol del líder, Paul Onuachu.

El buen momento del Galatasaray se refleja no solo en la liga local, donde suma 28 puntos y mantiene una ventaja de nueve unidades sobre el Fenerbahçe, sino también en el plano internacional, tras una reciente victoria en la Champions League frente al Bodo Glimt. El equipo dirigido por Okan Buruk se mantiene como el único invicto del torneo, y la sociedad entre Icardi y Osimhen ha sido fundamental para sostener el rendimiento colectivo.

Sin embargo, el futuro del ex Inter y PSG es una incógnita. Es que el elenco turco aún no le hizo una oferta de renovación de contrato, que termina al final de temporada. Según indicaron los medios de Estambul, el rosarino percibe actualmente 11.5 millones de dólares por temporada, aunque estaría dispuesto a firmar un nuevo vínculo por USD7 millones anuales, renunciando además a los pagos adicionales contemplados en su acuerdo vigente.

Pero la dirigencia no está dispuesta a mover sus fichas ahora. En el medio, el atacante recibió sondeos del continente americano (incluso, se especula con que Estudiantes de La Plata se habría contactado con su representante). Y habría recibido una oferta de alto impacto: el club saudí NEOM SC estaría dispuesto a pagar diez millones de euros anuales (11.700.000 dólares). Se trata de la entidad que tendrá sede en la ciudad futurista en el desierto que proyecta el país, con una inversión de 500.000 millones de dólares.

Mientras, el rosarino, quien convive con su pareja María Eugenia Suárez en la lujosa mansión a orillas del Bósforo por la que paga 25.000 euros mensuales, pone en valor su carrera con lo que mejor hace: goles.