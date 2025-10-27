Deportes

La lesión que sufrió Equi Fernández mientras pelea por un lugar para el Mundial: no jugará hasta 2026

El mediocampista del Bayer Leverkusen fue reemplazado en el segundo tiempo del último partido por la Bundesliga

Guardar
Equi Fernández se lesionó y
Equi Fernández se lesionó y no jugará hasta 2026

La ausencia de Ezequiel Fernández durante los próximos meses representa un desafío considerable para el Bayer Leverkusen, que deberá afrontar compromisos decisivos sin uno de sus mediocampistas más destacados. El club alemán confirmó que el futbolista argentino sufrió una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda durante el reciente encuentro ante el Friburgo.

El comunicado oficial del Bayer Leverkusen detalló que la lesión se produjo el domingo 26 de octubre, en el partido de la Bundesliga que finalizó con una victoria por 2-0 para el equipo dirigido por Kasper Hjulmand. En ese encuentro, Fernández disputó 67 minutos antes de ser sustituido. La institución precisó que, aunque no será necesaria una intervención quirúrgica, el proceso de recuperación demandará entre siete y ocho semanas, durante las cuales el jugador realizará su rehabilitación en el centro especializado Werkstatt del club.

La baja de Fernández llega en un momento clave para el equipo, que ocupa la quinta posición en la Bundesliga y enfrenta una agenda exigente tanto en el torneo local como en la Champions League.

El posteo del Lervekusen
El posteo del Lervekusen

“El Bayer04 tendrá que prescindir de Ezequiel Fernández en los próximos partidos. Nuestro número 6 sufrió una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda durante el partido contra el SC Freiburg y se prevé que estará de baja entre siete y ocho semanas. ¡Pronta recuperación, Equi", escribió el club.

El mediocampista argentino se perderá partidos cruciales frente a rivales como Borussia Dortmund y Bayern Munich en la liga alemana, así como los duelos internacionales ante Benfica, Manchester City y Newcastle. En la actual edición de la Champions, el Leverkusen apenas ha sumado dos puntos y necesita revertir la situación tras la reciente derrota por 7-2 ante el PSG, encuentro en el que Fernández también fue titular.

El entrenador danés Kasper Hjulmand había comenzado a confiar en el exjugador de Boca Juniors, quien desde el inicio de la temporada 2025/26 acumuló ocho partidos, con seis titularidades y un total de 521 minutos en el campo.

La progresión de Fernández en el equipo fue reconocida por el director deportivo Simon Rolfes, quien expresó su satisfacción por el aporte del argentino: “Estoy muy contento de que esté aquí. Tiene una gran personalidad y me gusta mucho su forma de actuar en el equipo, con los compañeros y asumiendo responsabilidades en el juego”, declaró Rolfes en conferencia de prensa,

La situación de Fernández se suma a la de otro argentino en el elenco alemán, Exequiel Palacios, quien tampoco podrá jugar durante el resto del año. Palacios fue sometido a una intervención quirúrgica a comienzos de septiembre tras sufrir un desprendimiento del tendón en la zona de su aductor derecho, lo que lo mantiene alejado de la competencia.

La lesión de Equi también le suma un dolor de cabeza a Lionel Scaloni. Con vistas a la gira de noviembre, el nombre del mediocampista sonaba fuerte para una posible convocatoria a la selección argentina, que enfrentará a Angola el viernes 14 de ese mes. De este modo, Fernández perderá una gran posibilidad de ofrecerse como una variante para el equipo, a menos de un año para el comienzo del Mundial 2026.

Temas Relacionados

Equi FernándezBayer Leverkusenselección argentinadeportes-argentina

Últimas Noticias

Boca Juniors pierde con Barracas Central en un partido clave por la clasificación en el Torneo Clausura y la Libertadores

El equipo de Claudio Úbeda juega el duelo postergado por la muerte de Miguel Russo. Transmite ESPN Premium

Boca Juniors pierde con Barracas

Malas noticias para River: se confirmó la lesión de Sebastián Driussi, que podría dejarlo afuera del Superclásico ante Boca

El delantero tuvo que ser reemplazado en el duelo ante Independiente Rivadavia de Mendoza y se complica su presencia para la recta final de la fase regular del Clausura

Malas noticias para River: se

La explicación de la F1 tras el peligroso cruce de dos comisarios y la decisión que le impidió a Colapinto superar a Gasly en México

Liam Lawson se encontró con dos personas en medio del trazado cuando rodaba a máxima velocidad y la FIA frenó la carrera en las últimas vueltas por el abandono de Carlos Sainz

La explicación de la F1

Landon Donovan y su lucha contra la pérdida de cabello: “Afrontar esto en público demanda valentía”

El exfutbolista de Los Ángeles Galaxy habló en redes sociales sobre su batalla con la alopecia, una condición que enfrenta desde la adolescencia. Intentos fallidos, frustraciones y la importancia del apoyo sincero por parte de su comunidad

Landon Donovan y su lucha

Los detalles del escándalo que sacude el fútbol turco: la razón por la que 152 árbitros están bajo investigación

La Federación Turca de Fútbol confirmó que el 65% de los jueces tienen cuentas en sitios de apuestas

Los detalles del escándalo que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Indagarán este martes al narco

Indagarán este martes al narco acusado de ordenar el triple femicidio: habrá un megaoperativo de seguridad

La fintech Ualá despidió a 135 empleados a nivel regional, en su mayoría de la Argentina

El dólar después de las elecciones: fue de menor a mayor y cerró en el máximo del día en medio de la euforia bursátil

Radiografía de la derrota del PJ bonaerense: los 26 municipios en los que perdió más votos

Kicillof, el día después: vuelta de página, defensa del desdoblamiento y respaldo de intendentes

INFOBAE AMÉRICA
Censura, renuncias y protestas: gran

Censura, renuncias y protestas: gran crisis en el Festival de Teatro de Belgrado

Agricultores brasileños aumentan producción de soja mientras China deja de comprarle a Estados Unidos

Hamas entregó a la Cruz Roja el cuerpo de otro rehén israelí asesinado en Gaza

Estados Unidos y China reactivaron el diálogo diplomático a cuatro días del encuentro entre Trump y Xi Jinping

La oposición venezolana repudió el bloqueo militar al cardenal Baltazar Porras en su ruta a Isnotú

TELESHOW
Georgina Barbarossa se reencontró con

Georgina Barbarossa se reencontró con la magia de Nueva York y emocionó con su recorrido por el 11-S

Marley sorprendió a Mirko con un desayuno especial en la cama por su cumpleaños número 8: “¡Te amamos!"

La escapada de Mauro Icardi y la China Suárez en avión privado a Milán: el motivo

Mau y Ricky contaron cómo enfrentan las comparaciones con su padre Ricardo Montaner: “No es común superar el estigma”

Nito Artaza será abuelo por segunda vez: el original video que le hizo su hija Sabrina para anunciar el embarazo