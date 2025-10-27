La lesión que sufrió Equi Fernández mientras pelea por un lugar para el Mundial: no jugará hasta 2026

Equi Fernández se lesionó y no jugará hasta 2026

La ausencia de Ezequiel Fernández durante los próximos meses representa un desafío considerable para el Bayer Leverkusen, que deberá afrontar compromisos decisivos sin uno de sus mediocampistas más destacados. El club alemán confirmó que el futbolista argentino sufrió una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda durante el reciente encuentro ante el Friburgo.

El comunicado oficial del Bayer Leverkusen detalló que la lesión se produjo el domingo 26 de octubre, en el partido de la Bundesliga que finalizó con una victoria por 2-0 para el equipo dirigido por Kasper Hjulmand. En ese encuentro, Fernández disputó 67 minutos antes de ser sustituido. La institución precisó que, aunque no será necesaria una intervención quirúrgica, el proceso de recuperación demandará entre siete y ocho semanas, durante las cuales el jugador realizará su rehabilitación en el centro especializado Werkstatt del club.

La baja de Fernández llega en un momento clave para el equipo, que ocupa la quinta posición en la Bundesliga y enfrenta una agenda exigente tanto en el torneo local como en la Champions League.

El posteo del Lervekusen

“El Bayer04 tendrá que prescindir de Ezequiel Fernández en los próximos partidos. Nuestro número 6 sufrió una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda durante el partido contra el SC Freiburg y se prevé que estará de baja entre siete y ocho semanas. ¡Pronta recuperación, Equi", escribió el club.

El mediocampista argentino se perderá partidos cruciales frente a rivales como Borussia Dortmund y Bayern Munich en la liga alemana, así como los duelos internacionales ante Benfica, Manchester City y Newcastle. En la actual edición de la Champions, el Leverkusen apenas ha sumado dos puntos y necesita revertir la situación tras la reciente derrota por 7-2 ante el PSG, encuentro en el que Fernández también fue titular.

El entrenador danés Kasper Hjulmand había comenzado a confiar en el exjugador de Boca Juniors, quien desde el inicio de la temporada 2025/26 acumuló ocho partidos, con seis titularidades y un total de 521 minutos en el campo.

La progresión de Fernández en el equipo fue reconocida por el director deportivo Simon Rolfes, quien expresó su satisfacción por el aporte del argentino: “Estoy muy contento de que esté aquí. Tiene una gran personalidad y me gusta mucho su forma de actuar en el equipo, con los compañeros y asumiendo responsabilidades en el juego”, declaró Rolfes en conferencia de prensa,

La situación de Fernández se suma a la de otro argentino en el elenco alemán, Exequiel Palacios, quien tampoco podrá jugar durante el resto del año. Palacios fue sometido a una intervención quirúrgica a comienzos de septiembre tras sufrir un desprendimiento del tendón en la zona de su aductor derecho, lo que lo mantiene alejado de la competencia.

La lesión de Equi también le suma un dolor de cabeza a Lionel Scaloni. Con vistas a la gira de noviembre, el nombre del mediocampista sonaba fuerte para una posible convocatoria a la selección argentina, que enfrentará a Angola el viernes 14 de ese mes. De este modo, Fernández perderá una gran posibilidad de ofrecerse como una variante para el equipo, a menos de un año para el comienzo del Mundial 2026.