El posteo de Franco Colapinto tras el GP de México de Fórmula 1: “Carrera larga y frustrante”

Franco Colapinto fue visitado por su amigo Bizarrap en México (@AlpineF1Team)

La definición de la carrera para Franco Colapinto en el Gran Premio de México de Fórmula 1 estuvo marcada por un giro inesperado en las últimas vueltas, cuando la aparición del auto de seguridad neutralizó cualquier posibilidad de que el piloto argentino superara a su compañero de equipo, Pierre Gasly. En ese momento, Colapinto rodaba con neumáticos nuevos y se encontraba a tan solo tres décimas del francés, lo que alimentaba la expectativa de un sobrepaso inminente.

El desenlace se precipitó cuando Carlos Sainz perdió el control de su monoplaza, lo que motivó la salida del safety car. Esta intervención obligó a todos los pilotos a mantener sus posiciones hasta el final, frustrando así la estrategia de Colapinto, quien había apostado por una arriesgada elección de neumáticos duros al inicio de la competencia. El propio piloto bonaerense, de 22 años, analizó la situación tras la carrera y fue contundente: “Sí, seguro lo pasaba. Cien por cien. Llegué a tres décimas”, declaró en referencia a la posibilidad de adelantar a Gasly.

La decisión de los comisarios de pista generó debate en el paddock y entre los aficionados, ya que algunos consideraron innecesaria la intervención del auto de seguridad, dado que Sainz había logrado retirar su vehículo del centro de la pista por sus propios medios.

El posteo de Franco Colapinto sobre la carrera en México y lo que viene en Brasil (@francolapinto)

Esta polémica se sumó a la frustración de Colapinto, quien había mostrado un ritmo competitivo en el tramo final de la prueba, especialmente tras cambiar a neumáticos blandos. “Estuve 50 vueltas arrastrándome; después con cubiertas blandas anduve bien pero ya era demasiado tarde”, explicó el piloto argentino al evaluar su desempeño.

El resultado final dejó a Colapinto en la 16ª posición, justo detrás de Gasly, quien cruzó la meta con apenas tres décimas de ventaja. A pesar de la decepción, el argentino recurrió a sus redes sociales para compartir sus sensaciones y agradecer el apoyo recibido. En su cuenta de Instagram, expresó: “Carrera larga y frustrante, pero vamos a salir adelante... Gracias a todos los argentinos lo que gritaban no tiene nombre. ¡Los amo! La próxima es la más cerquita de casa, Brasil”. Entre los miles de comentarios, destacó el mensaje de su amigo Bizarrap, quien lo acompañó en México y le dedicó un escueto “Chad”.

La actuación de Franco Colapinto en México, aunque condicionada por factores externos, evidenció su capacidad de adaptación y su determinación para buscar el mejor resultado posible hasta el último momento.

En el balance fue una buena labor de Colapinto por su administración del neumático, algo que es su marca registrada en la F1. Hizo 48 vueltas con los neumáticos duros. En el mano a mano con Gasly lo superó, ya que se quedó con el crono más rápido con 1m21s341 (50ª vuelta), contra 1m22s271 (43ª) del francés.

La carrera fue ganada por Lando Norris, quien fue aplastante con su McLaren y por un punto pasó a liderar el campeonato. El podio lo completaron Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull).

La próxima fecha será en dos semanas con el Gran Premio de San Pablo en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos. Es la denominación que tiene la carrera brasileña desde 2021, debido a que el estado local se hizo cargo de la mayor cantidad del pago del contrato. Se espera que antes de ese evento se pueda confirmar de forma oficial la continuidad como titular de Franco Colapinto en Alpine.