El director de Alpine elogió a Colapinto y reveló su decisión sobre la lucha con Gasly en el GP de México de F1

Steve Nielsen analizó la labor de los pilotos de Alpine (@AlpineF1Team)

Terminada la carrera del Gran Premio de México de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital azteca, el director del equipo Alpine, Steve Nielsen, analizó la labor de sus pilotos, Franco Colapinto (16º) y Pierre Gasly (15º), quienes terminaron en las últimas dos posiciones en pista.

“Sabíamos que sería una tarde difícil y así fue hoy. Hay que reconocer el mérito de Pierre y Franco por darlo todo en una situación complicada, donde el coche era difícil de pilotar y con poco que luchar en pista”, dijo Nielsen en el comunicado publicado por el team galo.

“En cuanto a la estrategia, nos adaptamos a mitad de carrera y nos arriesgamos con Pierre al cambiar al compuesto blando, mucho antes de lo óptimo, tras ver que otros coches hacían que el neumático durara más de lo previsto. En ese momento, sabíamos que Franco con los duros aguantaría más tiempo y que ambos coches acabarían convergiendo hacia el final de la carrera”, explicó.

Franco arrancó con los duros y si bien “se arrastró” como disparó luego de la carrera por la carencia de competitividad de su monoposto, una vez que tuvo los neumáticos blandos le redujo diferencias a Gasly (15 giros más con el mismo compuesto tras su detención) y quedó a tiro, pero la bandera amarilla del final lo perjudicó ya que no pudo dar cuenta del francés.

Colapinto cruzó la meta en la 16ª colocación detrás de Gasly, a quien lo salvó la neutralización para retirar el Williams de Carlos Sainz, quien abandonó luego de un despiste, pero dejó su coche en una vía de escape. La cámara a bordo del español expuso la decisión de las autoridades de ordenar el auto de seguridad virtual.

Al respecto, Nielsen aclaró que, a diferencia de lo ocurrido la semana pasada en Austin, no iba a haber órdenes de mantener posiciones entre Gasly y Colapinto: “Con los primeros clasificados pasando con banderas azules, gestionamos ambos coches con igual cuidado para no interferir con los que nos doblaban, dándoles al mismo tiempo la oportunidad de al menos competir por la posición sin correr riesgos innecesarios”.

“Ha sido un fin de semana difícil para el equipo. Enhorabuena a todos en pista y en las fábricas por su continuo esfuerzo. Nos reagruparemos la semana que viene antes de San Pablo”, concluyó.

Colapinto hizo una buena labor pese a correr con el peor auto de la categoría, el A525 de la escudería francesa que ocupa el último lugar del Campeonato Mundial de Constructores. No obstante, otra vez el corredor bonaerense de 22 años cumplió con una gran labor en su conducción ya que su administración del neumático duro lo llevó a hacer su única detención en la 49ª vuelta y volvió a ser más rápido que su compañero de escuadra.

La competencia fue ganada por Lando Norris quien lideró de principio a final con su McLaren y saltó a la cima del campeonato. Lo escoltaron Charles Leclerc (otro que lo salvó la neutralización del final) con su Ferrari, y Max Verstappen, a bordo de un Red Bull.

La temporada seguirá del 7 al 9 de noviembre con el Gran Premio de San Pablo, en Brasil, donde volverá a haber carrera Sprint.