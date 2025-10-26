Deportes

Una figura del fútbol pateó un penal, anotó el gol y en medio del festejo sufrió una dolorosa lesión

Kevin De Bruyne debió abandonar el campo tras marcar el primer tanto del triunfo del Napoli sobre el Inter por 3-1

Guardar

En el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles, la victoria del local sobre el Inter de Milán por 3-1 se vio empañada por un hecho que podría tener consecuencias de peso para el campeón defensor de la Serie A. Kevin De Bruyne sufrió una lesión muscular tras anotar el primer gol del partido mediante un penal, lo que generó alarma inmediata tanto en sus compañeros como en el cuerpo técnico. El mediocampista belga no logró mantenerse en pie luego de convertir y tuvo que abandonar el campo asistido y con visibles muestras de dolor.

El penal que desencadenó la situación se decretó tras una falta de Henrikh Mkhitaryan sobre Giovanni Di Lorenzo. El árbitro Mariani consultó con el VAR durante varios minutos antes de sancionar la pena máxima, mientras se desataba la polémica por la suavidad del contacto. Durante el lapso previo a la ejecución, Mkhitaryan salió lesionado, y fue reemplazado por Piotr Zielinski. Finalmente, De Bruyne se dispuso a lanzar y marcó el 1-0 cruzando el disparo a la red, pero de inmediato se llevó la mano a la parte posterior del muslo derecho.

El impacto del gol quedó minimizado frente a la expresión de De Bruyne, quien se retiró casi llorando, acompañado por dos miembros del cuerpo médico. El volante uruguayo Mathías Olivera ocupó su lugar a partir de ese momento. Las imágenes de la salida del belga recorrieron los portales internacionales y reflejaron la preocupación interna. “Ganamos a pesar de las dificultades, tenemos jugadores importantes ausentes y ahora De Bruyne también se ha lesionado. Digamos que no es un año con mucha suerte, quizás alguien nos ha echado una maldición“, declaró el entrenador del Napoli, Antonio Conte, en diálogo con Sky Italia.

De Bruyne abandonó el campo
De Bruyne abandonó el campo con ayuda del personal médico (Reuters)

A nivel deportivo, la ausencia de De Bruyne planteó un desafío extra para el equipo local. Conte reorganizó su esquema y el protagonismo en el mediocampo pasó a manos de Scott McTominay, que amplió la ventaja al anotar el 2-0 tras un rápido contraataque. Ese tanto, sumado al posterior gol de Frank Anguissa, consolidó el resultado y permitió que Napoli recuperara el liderato de la Serie A, superando por un punto al AC Milan, 18 a 17.

La actuación de Inter de Milán, en tanto, mostró un intento de reacción. Antes del descanso, Alessandro Bastoni estrelló un remate en el travesaño y Denzel Dumfries rozó el empate. La secuencia del primer tiempo abrió una serie de reclamos por la decisión arbitral, que fue muy discutida entre los futbolistas visitantes y el cuerpo técnico interista. Hakan Calhanoglu descontó por la vía del penal, tras una mano de Alessandro Buongiorno, achicando la diferencia momentáneamente a 2-1.

De Bruyne miró el partido
De Bruyne miró el partido desde el banco (Reuters)

Sobre el final, la superioridad napolitana se manifestó cuando Anguissa finalizó otro contraataque desde la frontal del área, desatando la celebración de la afición local. La noche, sin embargo, no dejó lugar para el triunfalismo absoluto. Conte volvió a referirse al golpe que significa perder a su figura en plena competencia: "Va a ser una temporada complicada“, reconoció el técnico italiano, en alusión a la secuencia de lesiones que arrastra el plantel.

El resultado marca el regreso al triunfo del Napoli tras la derrota sufrida en Torino y el tropiezo continental ante el PSV Eindhoven. También pone fin a la racha de siete victorias del Inter de Milán y reaviva la pugna por la cima de la liga italiana. El futuro inmediato de Kevin De Bruyne, no obstante, queda en suspenso hasta que se conozca el alcance de su lesión, tema que ocupa ahora la atención de hinchas y medios especializados en toda Europa.

El belga se lesionó la
El belga se lesionó la parte trasera de su pierna derecha tras patear el penal (Reuters)

Temas Relacionados

deportes-internacional

Últimas Noticias

El Real Madrid de Franco Mastantuono se enfrentará al Barcelona de Lamine Yamal en el clásico español: hora, TV y formaciones

El Merengue, que tiene al delantero argentino, recibirá al conjunto culé en el Santiago Bernabéu. Transmite ESPN y Disney+

El Real Madrid de Franco

Una atleta fue suspendida por dopaje, pero demostró que la causa fue una relación íntima con su pareja y podrá volver a competir

La triatleta Imogen Simmonds, que había dado positivo en un control a finales del 2024, quedó absuelta tras demostrar que no tomo una sustancia prohibida

Una atleta fue suspendida por

Román Burruchaga va por la final y el título en el Challenger 125 de Costa do Sauípe

El porteño deberá superar dos instancias en un mismo día si quiere levantar un nuevo trofeo en 2025. Las precipitaciones condicionaron la actividad durante el sábado y en gran parte de la semana. Todos los detalles

Román Burruchaga va por la

El escalofriante choque entre dos pilotos en la vuelta previa de una carrera de motociclismo que recorre el mundo

José Antonio Rueda y Noah Dettwiler fueron protagonistas de un episodio que preocupó a todos durante el GP de Malasia del Moto3

El escalofriante choque entre dos

Franco Colapinto largará desde el puesto 20 el Gran Premio de México de Fórmula 1: todo lo que hay que saber

El piloto argentino cometió un error en la última vuelta rápida y no pudo avanzar en la Q1 de la clasificación. Lando Norris partirá desde la pole. Transmiten Disney+ y Fox Sports

Franco Colapinto largará desde el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: Diego

Elecciones 2025, en vivo: Diego Santilli admitió que fue “una campaña difícil” y pidió que la gente vaya a votar

Las otras elecciones: en cuatro distritos, los oficialismos locales buscarán ratificar su gestión con la votación de cargos provinciales

Tragedia en Misiones: un colectivo embistió a un auto, cayó a un arroyo y dejó al menos 2 muertos y 25 heridos

Choque y vuelvo en avenida General Paz: hay al menos dos heridos

Cielo algo nublado y temperaturas agradables: cómo estará el tiempo durante las elecciones legislativas

INFOBAE AMÉRICA
Mark Carney dijo que Canadá

Mark Carney dijo que Canadá buscará fortalecer los lazos comerciales con el sudeste asiático tras los nuevos aranceles de EEUU

El papa León XIV volvió a pedir por la paz en el mundo y recordó el dolor de niños y ancianos víctimas de la guerra

Alerta en Occidente: Putin anunció la prueba exitosa del misil nuclear Burevestnik con alcance “ilimitado”

¿Estamos entendiendo la profundidad de los cambios que está intentando Trump?

Trump y Lula acordaron iniciar negociaciones comerciales inmediatas durante su reunión en Malasia

TELESHOW
Marcela Baños y el efecto

Marcela Baños y el efecto que tuvo en ella poder contar el abuso sexual que sufrió: “No me arrepiento, me hizo re bien”

Mariano Martínez, entre el homenaje a Attaque 77 y el romance con Valeria Lynch: “En la relación, la joven es ella”

Lissa Vera le respondió a Lourdes Fernández tras su llamativo descargo: “Si me está peleando es porque está bien”

Mirtha Legrand reveló cuál es su mayor miedo y sorprendió a sus invitados en medio de su programa

Rodrigo de Paul acompañó a Tini Stoessel en la primera fecha de Futttura: saludos, sonrisas y emoción