Masters 1000 de París: Comesaña y Etcheverry pasaron la qualy y entraron al main draw

Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña superaron la ronda de la clasificación y disputarán el cuadro principal del Masters 1000 de París

Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña superaron la clasificación y serán cinco los tenistas nacionales en el cuadro principal del Masters 1000 de París, el último certamen de este tipo en la temporada y que se disputa sobre superficie dura bajo techo. Ambos se suman a Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli.

Las cuatro principales raquetas de la actualidad estarán en el último torneo de esta categoría del año: el número uno del mundo Carlos Alcaraz, su perseguidor Jannik Sinner, el tercero Alexander Zverev, rival de Argentina en los cuartos de final de la Copa Davis, y el cuarto Taylor Fritz. Faltará el eterno Novak Djokovic, quinto del ranking, que estará ausente sin dar demasiadas explicaciones.

Por tercera semana consecutiva se enfrentaron Facundo Comesaña (64°) y el belga David Goffin (104°). Con un triunfo por lado en los dos cruces previos, este domingo volvieron a verse las caras en el circuito. El marplatense se quedó con el primer set por un contundente 6-1 y terminó ganando el partido por retiro de su rival, que debió abandonar por problemas físicos.

Francisco Comesaña venció al belga David Goffon en la última ronda de la clasificación del Masters 1000 de París

En la primera ronda en París debutará ante el canadiense Félix Auger-Aliassime, 12º del escalafón mundial, en lo que será el primer choque entre ambos. El ganador de este duelo se medirá en segunda ronda ante el vencedor del choque entre el estadounidense Brandon Nakashima (32°) y el francés Alexandre Müller (44°).

Por su parte, Etcheverry accedió al cuadro principal tras vencer al holandés Jesper de Jong por 6-2 y 6-3, rival al que también se impuso en la segunda ronda de los Qualifiers 2025 de la Copa Davis con la Selección Argentina de Tenis YPF.

En la primera fase del Masters 1000 de París el platense se enfrentará en un duelo de argentinos ante Camilo Ugo Carabelli (50°) y el ganador irá ante el mencionado Zverev.

Francisco Cerúndolo (21°), por su parte, debutará ante el bosnio Damir Dzumhur (63°), proveniente de la clasificación, y en segunda ronda esperan el vencedor del duelo entre el estadounidense Aleksandar Kovacevic (65°) y el serbio Miomir Kecmanovic (52°).

En tanto que Sebastián Báez (43°) jugará en la primera ronda ante el británico Cameron Norrie (35°) y de ganar se medirá con el número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz.

Sinner y Fonseca, campeones

El italiano Jannik Sinner sostiene el trofeo de campeón del Abierto de Viena al superar al alemán Alexander Zverev en la final (Crédito: AP Foto/Heinz-Peter Bader)

El italiano Jannik Sinner se consagró campeón del ATP 500 de Viena al vencer en la final al tenista de Hamburgo Alexander Zverev con un marcador de 3-6, 6-3 y 7-5. Para el oriundo de San Cándido fue su trofeo 22° y el cuarto de la temporada tras consagrarse en el Australian Open, Wimbledon y Pekín.

En el ATP 500 de Basilea el brasileño Joao Fonseca obtuvo su primer título en este tipo de competencias al superar en la final al español Alejandro Davidovich Fokina, quien perdió las cinco definiciones que disputó, por 6-3 y 6-4.

El tenista de Río de Janeiro este año había levantado su primer título en el ATP Tour en el Argentina Open al vencer al porteño Francisco Cerúndolo.