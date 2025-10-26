Deportes

Masters 1000 de París: Comesaña y Etcheverry pasaron la qualy y entraron al main draw

Los tenistas argentinos superaron la clasificación este domingo. El Tiburón debutará ante el canadiense Félix Auger-Aliassime, mientras que el platense lo hará contra su compatriota Camilo Ugo Carabelli

Guardar
Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña
Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña superaron la ronda de la clasificación y disputarán el cuadro principal del Masters 1000 de París

Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña superaron la clasificación y serán cinco los tenistas nacionales en el cuadro principal del Masters 1000 de París, el último certamen de este tipo en la temporada y que se disputa sobre superficie dura bajo techo. Ambos se suman a Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli.

Las cuatro principales raquetas de la actualidad estarán en el último torneo de esta categoría del año: el número uno del mundo Carlos Alcaraz, su perseguidor Jannik Sinner, el tercero Alexander Zverev, rival de Argentina en los cuartos de final de la Copa Davis, y el cuarto Taylor Fritz. Faltará el eterno Novak Djokovic, quinto del ranking, que estará ausente sin dar demasiadas explicaciones.

Por tercera semana consecutiva se enfrentaron Facundo Comesaña (64°) y el belga David Goffin (104°). Con un triunfo por lado en los dos cruces previos, este domingo volvieron a verse las caras en el circuito. El marplatense se quedó con el primer set por un contundente 6-1 y terminó ganando el partido por retiro de su rival, que debió abandonar por problemas físicos.

Francisco Comesaña venció al belga
Francisco Comesaña venció al belga David Goffon en la última ronda de la clasificación del Masters 1000 de París

En la primera ronda en París debutará ante el canadiense Félix Auger-Aliassime, 12º del escalafón mundial, en lo que será el primer choque entre ambos. El ganador de este duelo se medirá en segunda ronda ante el vencedor del choque entre el estadounidense Brandon Nakashima (32°) y el francés Alexandre Müller (44°).

Por su parte, Etcheverry accedió al cuadro principal tras vencer al holandés Jesper de Jong por 6-2 y 6-3, rival al que también se impuso en la segunda ronda de los Qualifiers 2025 de la Copa Davis con la Selección Argentina de Tenis YPF.

En la primera fase del Masters 1000 de París el platense se enfrentará en un duelo de argentinos ante Camilo Ugo Carabelli (50°) y el ganador irá ante el mencionado Zverev.

Francisco Cerúndolo (21°), por su parte, debutará ante el bosnio Damir Dzumhur (63°), proveniente de la clasificación, y en segunda ronda esperan el vencedor del duelo entre el estadounidense Aleksandar Kovacevic (65°) y el serbio Miomir Kecmanovic (52°).

En tanto que Sebastián Báez (43°) jugará en la primera ronda ante el británico Cameron Norrie (35°) y de ganar se medirá con el número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz.

Sinner y Fonseca, campeones

El italiano Jannik Sinner sostiene
El italiano Jannik Sinner sostiene el trofeo de campeón del Abierto de Viena al superar al alemán Alexander Zverev en la final (Crédito: AP Foto/Heinz-Peter Bader)

El italiano Jannik Sinner se consagró campeón del ATP 500 de Viena al vencer en la final al tenista de Hamburgo Alexander Zverev con un marcador de 3-6, 6-3 y 7-5. Para el oriundo de San Cándido fue su trofeo 22° y el cuarto de la temporada tras consagrarse en el Australian Open, Wimbledon y Pekín.

En el ATP 500 de Basilea el brasileño Joao Fonseca obtuvo su primer título en este tipo de competencias al superar en la final al español Alejandro Davidovich Fokina, quien perdió las cinco definiciones que disputó, por 6-3 y 6-4.

El tenista de Río de Janeiro este año había levantado su primer título en el ATP Tour en el Argentina Open al vencer al porteño Francisco Cerúndolo.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoTomás EtcheverryFrancisco ComesañaMasters 1000 ParísJannik Sinnerdeportes-argentina

Últimas Noticias

Se corre el Gran Premio de México de Fórmula 1: Norris lidera y Colapinto marcha 18°

El piloto argentino de Alpine largó en la última ubicación y escaló una posición. El británico de McLaren mantuvo la cima en el comienzo y tiene a las dos Ferraris por detrás. Transmiten Disney+ y Fox Sports

Se corre el Gran Premio

De goleador a youtuber: el curioso día a día de Erling Haaland entre baños de hielo, terapia de luz roja y leche cruda

Lejos de las cámaras del estadio, el noruego muestra cómo combina disciplina extrema, terapias poco convencionales y placer cotidiano para sostener su éxito dentro y fuera de la cancha

De goleador a youtuber: el

Así fue la gresca en el clásico entre Real Madrid y Barcelona: del gesto de Carvajal a Yamal a las reacciones de Courtois y Vinicius

El Merengue se quedó con el duelo, que tuvo un desenlace efervescente. Las imágenes

Así fue la gresca en

El ataque de furia de Vinicius cuando fue reemplazado en el triunfo del Real Madrid sobre el Barcelona

La figura brasileña no ocultó su fastidio con Xabi Alonso y se retiró directamente a los vestuarios. Las imágenes

El ataque de furia de

Gestos en código y lentes de rayos X: así funcionaba la red de apuestas ilegales que llevó a la cárcel a las figuras de la NBA

Los “trucos” de la organización delictiva relacionada con la familia La Cosa Nostra y estrellas como Terry Rozier y Chauncey Billups

Gestos en código y lentes
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿La inflación se aceleró en

¿La inflación se aceleró en octubre?: qué pasará con los precios a pesar del bajo traslado de la suba del dólar

Máximo Kirchner viaja a La Plata y estará en el búnker de Fuerza Patria para esperar los resultados

Seis estrategias para controlar la ira y proteger el bienestar emocional, según expertos

A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones legislativas nacionales 2025

Abusos sexuales, violencia de género y estafas: quienes fueron los prófugos que atraparon cuando fueron a votar

INFOBAE AMÉRICA
UNICEF alertó que el avance

UNICEF alertó que el avance del huracán Melissa pone en riesgo a 1,6 millones de niños en todo el Caribe

El arte autóctono y el contemporáneo de la Amazonía toman el museo etnográfico de París

India y China reanudaron los vuelos directos tras cinco años de tensiones fronterizas

Argentina ante una elección legislativa clave para el gobierno de Javier Milei

La respuesta de María Corina Machado al despliegue de EEUU en el Caribe: “Maduro inició la guerra, el presidente Trump la está terminando”

TELESHOW
La noche divertida de Oriana

La noche divertida de Oriana Sabatini en la boda de Diego Schwartzman y Eugenia De Martino: look embarazada y amigas

El romántico saludo de Wanda Nara a Martín Migueles por su cumpleaños: “Cómo no me voy a enamorar”

Murió a los 66 años Claudia Schijman, actriz de El Eternauta y Buenos Vecinos

Tini Stoessel enfrentó las críticas por su llanto viral y aconsejó a sus seguidores: “No se dejen condicionar”

Mirtha Legrand votó en las Elecciones 2025 y la recibieron con aplausos: “Me vestí con los colores de la patria”