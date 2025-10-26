La increíble historia del boxeador que perdió 100 peleas y sólo ganó un combate: “Esa sensación es mejor que una victoria”

El boxeador que perdió 100 peleas

Jake Pollard, boxeador británico de 33 años, alcanzó la marca poco habitual de 100 derrotas en el boxeo profesional tras caer recientemente en el segundo asalto ante Hassan Ishaq en el O2 Arena de Londres.

La pelea formó parte de la cartelera previa al esperado combate entre Joseph Parker y Fabio Wardley, y consolidó un récord singular: Pollard, herrador de profesión residente en Yorkshire, suma solo una victoria frente a cien derrotas, una cifra que despierta numerosas reacciones entre aficionados y especialistas.

La caída de Pollard sobre la lona se produjo luego de encajar dos derechazos al rostro antes de recibir un uppercut que superó su guardia en el segundo asalto. El referí Mark Bates detuvo el combate decretando el nocaut técnico, lo que selló la derrota número 51 consecutiva para el boxeador, que sólo ha celebrado una única victoria, registrada en su combate número 50 hace más de dos años ante Louis Smithson.

La prensa británica, como reportó el diario The Mirror, contextualizó el caso al subrayar que el récord de Pollard en este deporte se explica por su disposición a enfrentar a adversarios más jóvenes y prometedores, aceptando peleas en series muy seguidas. Este año, el púgil ha perdido diecisiete combates, con cuatro derrotas acumuladas tan solo en octubre y tres presentaciones más previstas en el calendario.

Pollard sufrió su derrota número 100

Las reacciones a su trayectoria se han multiplicado tanto en la prensa como en plataformas de foros y redes sociales. Un usuario ironizó: “Ganó esa pelea después de unas 45 o 50 peleas. Así que, basándonos en eso, ¡le corresponde una segunda victoria!”. Otro participante aportó un matiz distinto: “El optimismo que buscaba en este sábado sombrío…”.

Louis Smithson, el único boxeador superado por Pollard en un duelo profesional, figura recurrentemente en estos comentarios. En la prensa británica se recordó que Smithson logró después vengarse al superar a Pollard en una revancha, aunque el propio Smithson ostenta un récord negativo de 1-9, con solo esa victoria atribuida, precisamente, al pugilista de Yorkshire.

En declaraciones posteriores a su derrota más reciente recogidas por The Sun, Jake Pollard explicó: “Este es un momento muy difícil en mi carrera, pero todavía creo en mí mismo”. El boxeador insistió en que su motivación y confianza se mantienen intactas pese a los resultados adversos. Rememorando la única pelea ganada, expresó: “No fue muy diferente para mí, fue otro día en la oficina. No me malinterpreten, fue agradable decirle a mi hijo que había ganado para variar, pero ha habido muchas otras peleas que la gente ha pensado que había ganado, o al menos empatado, y ni siquiera me han dado un asalto”.

“Aun así, disfruté la pelea y ambos salimos del ring sin lesiones graves; eso es lo más importante para mí. Hay un dicho para nosotros, los veteranos: hay que noquearlos para conseguir un empate”, relató sobre aquella victoria, recordando la percepción que muchos tienen sobre el rol de los púgiles con amplia experiencia y un récord negativo.

Pollard tiene solo una victoria en su historial

Pollard también se refirió al ambiente de las veladas y la diferencia en recursos entre los debutantes con grandes equipos y los boxeadores veteranos: “Hay una cierta sensación que es mejor que ganar para nosotros los veteranos y eso es cuando estás en el ring con un prospecto de primer nivel, que ha hecho un campamento, tiene patrocinadores, nutricionistas y todo lo que puedas desear, y realmente hacen todo lo posible para sacarte de allí, pero en la campana final todavía estás de pie, habiendo recibido lo mejor que pueden ofrecer. Esa sensación es increíble, mejor que una victoria”.

“Para nosotros, los veteranos, la decisión del árbitro o de los jueces no importa. Si disfrutamos la pelea y lo hacemos bien, estamos contentos; no esperamos la decisión. No podemos hacernos ilusiones con la victoria, si lo hiciéramos nos desanimaríamos mucho y probablemente no continuaríamos. Aunque siempre intento dar una buena impresión. A veces, si en el primer asalto siento que el oponente tiene mucha fuerza, tengo que intentar sobrevivir en lugar de ser competitivo. Pero eso suele decidirse en el primer asalto; antes de la pelea, siempre busco ser competitivo”, explicó el pugilista.