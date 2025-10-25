La furia de los fanáticos de River en Córdoba tras la eliminación de la Copa Argentina: “El ciclo de Gallardo está terminado”

Los hinchas de River apuntaron contra Marcelo Gallardo

River Plate volvió a defraudar en la temporada. El rendimiento en el partido contra Independiente Rivadavia no estuvo acorde a las expectativas que generó un plantel repleto de figuras y la derrota por penales en las semifinales de la Copa Argentina detonó una furia que ya se venía gestando desde los anteriores traspiés que sufrió Marcelo Gallardo a lo largo del año.

Las cámaras del canal TyCSports, a cargo de la transmisión de este partido, se instalaron en las puertas del Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba minutos después del pitazo final que decretó el avance de la Lepra de Mendoza a la final del torneo con un penal definitorio anotado por el ex Boca Sebastián Villa. Los fanáticos no dudaron en exponer su enojo contra el DT y el plantel por el magro rendimiento.

“Ciclo terminado lo de Gallardo”, fue una de las primeras expresiones que lanzó un hincha ante los micrófonos, luego de dar apenas unos pasos desde las tribunas del recinto cordobés que fue elegido como sede neutral para esta llave de Copa Argentina. El duelo, que comenzó 22.15 y estuvo demorado durante 45 minutos tras el primer tiempo por una fuerte lluvia que azotó a la zona, finalizó casi a la una y media de la mañana del sábado. “Después el técnico que venga sabrá qué jugadores dejar y qué jugadores se deben ir, pero Gallardo no puede seguir en River. El responsable es el técnico”, sentenció ese mismo hincha mientras se marchaba del lugar durante la madrugada del sábado.

Más allá del enojo que se reflejó por un plantel que significó una inversión de millones de dólares para las arcas del Millonario y no expone en cancha un rendimiento acorde, los simpatizantes no escondieron el disgusto por la gestión de Gallardo, incluso recordando el ciclo de Martín Demichelis. “Me encantaría que uno por uno vengan todos los que dijeron que Demichelis era un perro. Se tenía que ir, pero lo de Gallardo hoy fue impresentable. Te das cuenta que es un ciclo terminado cuando pone a Borja en vez de Salas. Perdiste todo lo que podías perder en el año. El año está perdido. Lo único que queda es entrar a la Copa Libertadores”, planteó uno de los hinchas ante las cámaras.

En este segundo ciclo del Muñeco en el banco de suplentes, los de Núñez perdieron en semifinales de la Libertadores 2024, quedaron quintos en la Liga Profesional del año pasado, cayeron en la Supercopa Internacional ante Talleres de Córdoba, se marcharon en cuartos de final del Torneo Apertura tras caer en los penales frente a Platense, no lograron superar la fase de grupos del Mundial de Clubes y quedaron eliminados tras caer 5-2 en el global de la llave de cuartos de la actual Copa Libertadores ante Palmeiras. En este escenario, River debe salir campeón del Clausura o aspirar a quedar entre los tres mejores de la Tabla Anual para lograr el boleto a la Libertadores 2026.

La tribuna de River en el Mario Alberto Kempes de Córdoba (Fotobaires)

“Tengo una impotencia, kilómetros, lluvia, están todos los hinchas acá y los jugadores no representan al equipo. El técnico se tiene que ir. Ya basta de Gallardo. Lo de antes ya pasó. No puede ser que no respeten el escudo. 100 palos gastamos en el mercado, ¿para qué?”, fue el contundente resumen que hizo otro fanático exponiendo el largo viaje que hicieron muchos seguidores desde distintos puntos del país para ver este encuentro que finalizó ya durante la madrugada del sábado por la mencionada demora a raíz de la tormenta.

Los testimonios en el canal deportivo se repitieron con el DT de 49 años en el foco. En esa línea, otro de los hinchas advirtió que “tienen que dejarlo estas tres fechas para clasificar a la Libertadores” y si eso no sucede “chau ciclo de Gallardo”.

Las palabras individuales en la TV replicaron también el tono generalizado que bajó desde las tribunas una vez que el árbitro Andrés Gariano decretó el final del partido y abrió la puerta al abucheo y los insultos desde las cabeceras del estadio. En las últimas semanas, River sumó derrotas ante Palmeiras (por duplicado), Atlético Tucumán, Deportivo Riestra, Rosario Central, Sarmiento de Junín y esta reciente ante Independiente Rivadavia entre los distintos certámenes que disputó.

Eliminado de las distintas citas, por delante Gallardo tiene tres partidos para cerrar la clasificación a octavos de final del Clausura ante Gimnasia de La Plata en el Estadio Mas Monumental, el Superclásico ante Boca Juniors en la Bombonera y el cierre en Liniers ante Vélez en la 16ª fecha. River suma 21 puntos y marcha quinto en la Zona B, con seis puntos más que Atlético Tucumán, Sarmiento e Instituto, los tres equipos que podrían empujarlo a quedar afuera de los playoffs.

“De acuerdo a los objetivos del año no hemos estado a la altura. Analizaremos al final de la temporada, en la que faltan pocos días, y después haremos un análisis de cómo seguimos porque claramente hasta ahora los objetivos no se han cumplido. Veremos si podemos intentar agarrarnos del campeonato que es la única chance que tenemos para revertir este año totalmente negativo. Después, se tomarán las decisiones que se tengan que tomar, es así, punto”, reconoció el propio DT en la conferencia de prensa posterior que realizó, donde dio un breve monólogo con sus reflexiones y puso una lupa sobre el futuro.

Mientras esto sucedía, el enojo de los hinchas continuaba en las afueras del estadio. “No tenemos identidad. Esto es un desastre. A los jugadores les diría que le pongan un poco de ganas que Gallardo se va a ir y va a venir el Chacho Coudet, y vamos a levantar”, afirmó un simpatizante en ese clima de furia. “Estoy muy dolido, no nos sentimos representados por este equipo. Varios cambios necesitamos”, dijo otro de los fanáticos. “Marcelo Gallardo ya está”, resumió otro de los seguidores.

“Ganan fortuna jugadores, no sabemos dar dos pases seguidos”, sentenció un hincha que puso el foco sobre el nivel de los futbolistas, teniendo en cuenta que el colombiano Miguel Borja fue uno de los que más críticas reunió por parte de la afición tras errar uno de los penales de la tanda. “Seguimos poniendo a Borja, seguimos jugando con Nacho (Fernández), seguimos jugando con esos jugadores que ya no tienen que estar en River”.

El partido estuvo demorado durante 45 minutos tras el final del primer tiempo por las intensas lluvia y terminó pasada la 1 de la mañana (Fotobaires)

La agenda ahora tendrá a River actuando como local ante el Lobo de La Plata por la 14ª fecha del Clausura el próximo domingo 2 de noviembre desde las 20.30.