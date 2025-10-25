Deportes

Los penales que erraron Borja y Galoppo en la tanda que dejó a River Plate afuera de la Copa Argentina

Tras igualar 0-0 en los 90 minutos, el Millonario cayó por penales en las semifinales ante Independiente Rivadavia

River Plate volvió a sufrir un duro golpe al quedar eliminado de la Copa Argentina en la tanda de penales contra Independiente Rivadavia. Luego de igualar 0-0 en los 90 minutos, la Lepra mendocina se impuso 4-3 en los tiros desde los doce pasos y se quedó con una histórica clasificación a la final del certamen, donde se enfrentará a Argentinos Juniors. El elenco de Marcelo Gallardo se fue reprobado por sus hinchas en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El primero en patear fue Miguel Ángel Borja para el elenco de Núñez. El colombiano optó por ejecutar con un potente disparo, pero Ezequiel Centurión le adivinó el tiro al lanzarse hacia su palo derecho. Cabe recordar que el arquero de la Lepra mendocina surgió de River, donde llegó a disputar partidos en Primera, y compartió vestuario con gran parte de los jugadores del Millonario.

Luego del penal errado por Borja, Luciano Gómez puso en ventaja a Independiente Rivadavia. Giuliano Galoppo fue el encargado de patear el segundo penal de River: se frenó antes de disparar con el fin de engañar al arquero, pero desvió su remate y mandó la pelota por el costado del palo.

El elenco de Mendoza tenía la chance de estirar la distancia, pero Leonardo Costa desperdició su chance al tirar la pelota por encima del travesaño.

Facundo Colidio fue el encargado de cortar la mala racha y, con una postura inmutable, convirtió con serenidad al disparar sobre el palo izquierdo de Centurión.

Inmediatamente, Franco Armani adivinó el remate de Fabrizio Sartori, pero la pelota se le escurrió por debajo de su cuerpo y la serie se puso 2-1 a favor del elenco de Alfredo Berti.

El equipo de Marcelo Gallardo recibió un duro golpe y se fue silbado por sus hinchas (FotoBaires)

El siguiente en agarrar el balón fue Maximiliano Meza, quien cruzó su remate y venció la resistencia del guardameta. Similar al penal anterior del cuadro de Mendoza, Armani adivinó el lugar al que pateó Sheyko Studer, pero no logró sacar el remate. El quinto penal de River lo ejecutó Gonzalo Montiel: ajustó su remate que pegó en el palo izquierdo de Centurión e ingresó.

Sebastián Villa, con pasado en Boca Juniors, fue el autor del penal que decantó la victoria de Independiente Rivadavia. Ante un Franco Armani que se quedó parado en el medio del arco, el colombiano ajustó su remate sobre el palo derecho del arquero y convirtió el 4-3 final en la tanda.

“Jugamos como debíamos jugar este partido. Sabíamos que debíamos hacer un trabajo más que nada defensivo y tratar de aprovechar las oportunidades que teníamos. Pudimos aguantar el cero, fuimos a los penales y por suerte se pudo dar”, declaró el arquero Centurión a ESPN tras el encuentro. Sobre la tanda de penales, afirmó: “Les dije que traten de asegurar tranquilos que yo sentía que íbamos a terminar festejando”.

Fue una semana especial en lo personal, tenía sentimientos encontrados. El cariño que tengo por River y todo lo que me ha dado. Me ha formado. Me dio la oportunidad de ser profesional también. Estoy muy agradecido con River. Mi profesionalidad me llevaba hoy a dar el 100 y querer que Independiente Rivadavia pase a la final”, agregó el futbolista que se formó en el semillero de Núñez. “No creo que haya sido una revancha, yo a River le debo todo también. Hoy en día me toca estar de este lado”, subrayó.

No suelo tener machete, miro un poco los videos, estudio un poco pero trato con esa información también un poco intuir. Creo que, por suerte, nos sirvió y estamos en la final”, contó sobre los disparos que detuvo. “Es algo que, por suerte, se me vino dando en estas últimas definiciones. También con Platense”.

Independiente Rivadavia definirá el campeón
Independiente Rivadavia definirá el campeón de la Copa Argentina contra Argentinos Juniors

De esta manera, Independiente Rivadavia se metió por primera vez en su historia a la final de la Copa Argentina. Allí, se medirá contra el Argentinos Juniors de Nicolás Diez, que viene de eliminar por 2-1 a Belgrano de Córdoba en su respectiva semifinal. Por su parte, el equipo de Marcelo Gallardo volvió a recibir un fuerte tropiezo.

El desarrollo del encuentro fue notablemente parejo. Más allá de que el Millonario logró imponer condiciones en algunos lapsos del primer tiempo, el cual transcurrió con una gran intensidad, no pudo plasmar su dominio en el resultado. Esta tónica cambió considerablemente en el complemento, el cual se jugó con un campo de juego con condiciones adversas después de una fuerte tormenta que azotó el recinto. En este contexto, las interrupciones y la falta de ocasiones de gol predominaron en el segundo tiempo.

Tras la eliminación de la Copa Argentina, River Plate perdió una importante vía para clasificarse a la próxima Copa Libertadores. El Millonario, que se ubica en la quinta posición en la zona B del Torneo Clausura, marcha segundo en la tabla anual de la Liga Profesional. No obstante, con 52 unidades, puede perder su lugar en caso de que Boca Juniors se imponga sobre Barracas Central el día lunes. Con este panorama, podría quedar relegado al tercer puesto, el cual otorga un lugar en el repechaje del certamen internacional.

