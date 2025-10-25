Estallaron los memes tras la eliminación de River Plate de la Copa Argentina con Gallardo y Sebastián Villa en el foco

El ex Boca Sebastián Villa, capitán actual de Independiente Rivadavia, anotó el penal decisivo para eliminar a River (Fotobaires)

La segunda semifinal de la Copa Argentina tuvo en cancha uno de los batacazos: Independiente Rivadavia eliminó en los penales a River Plate y lo privó de pelear por un título que le hubiese permitido alcanzar la Copa Libertadores 2026. El Millonario igualó 0-0 en los 90 minutos y terminó marchándose tras perder en los lanzamientos desde los doce pasos, donde Giuliano Galoppo y Miguel Borja fallaron los suyos.

El entrenador Marcelo Gallardo, que este año venía de sufrir la eliminación en cuartos de final del Torneo Apertura ante Platense y había quedado afuera en esa misma instancia de la Libertadores ante Palmeiras de Brasil, quedó en el foco de los memes que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

Aunque no fue el único tópico que se destacó, ya que el partido –que comenzó a las 22.15 del viernes– permaneció durante 45 minutos suspendido tras el final del primer tiempo por las intensas lluvias que cayeron en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, generando múltiples bromas de los fanáticos que estaban siguiendo el partido a distancia.

El otro tema que no pasó inadvertido estuvo en que el delantero colombiano Sebastián Villa, ex figura de Boca Juniors y actual capitán de la Lepra de Mendoza, fue el encargado de ejecutar el último penal que sentenció la serie ante River Plate.

“No hemos estado a la altura de jugar partidos decisivos en este último tiempo. Hemos estado en deuda. No cabe otra que aceptar, abrazar este momento de m... Porque te tenés que hacer cargo, no te podés desprender. Tenes que abrazar este momento oscuro deportivamente hablando. No podemos encontrar fluidez, soltura. En general, el equipo no encuentra soltura y creatividad”, fue la cruda reflexión de Gallardo en la conferencia de prensa posterior a la eliminación. “Analizaremos al final de la temporada, donde faltan muy pocos días, y después haremos un análisis de cómo seguimos. Claramente los objetivos, hasta ahora, no se han cumplido”, agregó.

LOS MEMES TRAS LA VICTORIA DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA SOBRE RIVER PLATE