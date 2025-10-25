Con dos clásicos y partidos definitorios, se conocieron los días y horarios de la fecha 14 del Torneo Clausura

Banfield-Lanús, uno de los platos fuertes de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

A la espera de que se borre el último asterisco que queda por el partido postergado entre Barracas Central y Boca Juniors, que se disputará este lunes por la tarde, la Liga Profesiona ya anunció cómo se disputará la fecha 14 del Torneo Clausura de Primera División. Habrá dos clásicos importantes con la permanencia en juego, mientras que también se llevarán a cabo partidos trascendentales por la clasificación a los octavos de final del certamen y también el pase a las copas internacionales.

Todo comenzará el viernes, con la apertura de San Lorenzo y Riestra, conjuntos que están dentro de la zona de clasificación a octavos de final y también luchan por el ingreso a las copas internacionales (el Ciclón apunta a afirmarse en Sudamericana y el Malevo sueña con la Libertadores). Más tarde, Newell’s se jugará una carta importante para mantenerse en la máxima categoría ante un Unión que puede volver a ser líder de la Zona A. Y, en último turno, Rosario Central se puede llegar a asegurar el primer puesto de la Tabla Anual en su visita a Instituto (el Canalla ya selló su boleto para la Libertadores 2026).

El sábado también será atractivo: Aldosivi tirará sobre la mesa sus últimas fichas para mantenerse en Primera ante Independiente Rivadavia, Barracas Central se medirá con Argentinos, Talleres buscará la permanencia en su visita a Vélez e Independiente intentará hilvanar una nueva victoria en Avellaneda frente a Atlético Tucumán.

Ya en jornada dominical, tres encuentros estelares: Estudiantes-Boca en La Plata, el clásico cuyano en el que se jugarán la permanencia Godoy Cruz y San Martín de San Juan, más el golpeado River ante un Gimnasia La Plata que también está penando por no irse a la B.

El lunes habrá más: a los cuatro primeros partidos les proseguirá el clásico del Sur entre Banfield y Lanús, sabiendo que el Taladro también necesita puntos para afirmarse en Primera mientras que el Granate definirá en la previa su pase a la final de la Sudamericana. Vale mencionar que en la decimoquinta jornada se disputará el Boca-River en la Bombonera, pactado para el domingo 9 de noviembre.

LA PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 14 DEL TORNEO CLAUSURA

Viernes 31 de octubre

19.00 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B)

21.15 Newell’s – Unión (Zona A)

21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B)

Sábado 1° de noviembre

14.45 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

16.00 Barracas Central – Argentinos Juniors (Zona A)

17.00 Vélez – Talleres (Zona B)

20.00 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B)

Domingo 2 de noviembre

16.00 Estudiantes – Boca (Zona A)

18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B)

20.30 River – Gimnasia (Zona B)

Lunes 3 de noviembre

16.45 Platense – Sarmiento (Zona B)

16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A)

19.00 Central Córdoba – Racing (Zona A)

21.15 Belgrano – Tigre (Zona B)

21.15 Banfield – Lanús (interzonal)

