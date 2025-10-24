Prohibieron el ingreso las canchas a dos hinchas de un club por agredir a dirigentes y jugadores

Se trata de dos hinchas del Club Comunicaciones

El Ministerio de Seguridad Nacional publicó en Boletín Oficial una dura sanción contra dos hinchas del Club Comunicaciones que semanas atrás protagonizaron violentos incidentes luego de una disputa durante un partido contra el Club Atlético Excursionistas.

La medida establecida mediante la Resolución 1243/2025, dispuso una restricción administrativa de concurrencia, a todo evento deportivo en todo el territorio nacional y por plazo indeterminado, a Pablo Marcelo Nogaledo y Daniel Leandro Pepa. Esta decisión responde a los ataques ocurridos el 6 de octubre durante el desarrollo de un encuentro de la Primera B Metropolitana, en el estadio Coliseo del Bajo Belgrano.

Al término del clásico entre ambos equipos, un grupo de simpatizantes de Comunicaciones interceptó el colectivo que trasladaba al plantel y a los dirigentes del club y lograron detenerlo en la vía pública. Los agresores amenazaron, golpearon y robaron las pertenencias de los que viajaban en el vehículo, en el cruce de Avenida San Martín y Asunción, en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con la resolución publicada, el parte elaborado por la Comisaría Comunal 15 explicó cómo ocurrió el episodio en el que resultaron detenidos los dos hombres. “Personal policial interventor fue desplazado por el D.E.P, por personas en riña, agrediendo a colectivo de larga distancia. Al arribo se constata que, se trata de un grupo de hinchas caracterizados del Club Comunicaciones, que estaban agrediendo a un colectivo de la empresa [...], el cual había trasladado hasta el lugar al Plantel de Primera División del mismo Club; al notar la presencia policial, los agresores se dan a la fuga y se dispersan en varias direcciones, lográndose la detención de los Imputados en el lugar señalado”, detalló. En poder de uno de los implicados también se secuestró un arma blanca.

La secuencia fue observada y registrada por operadores del Centro de Monitoreo Urbano, lo que facilitó la identificación y posterior proceder policial. Las agresiones dejaron como saldo varias personas lesionadas. Fue el caso de una de las víctimas que sufrió traumatismo de cráneo leve y contusiones en el rostro, mientras que un agente policial resultó lesionado al momento de la detención de los dos adultos.

Ante la gravedad de los hechos y en línea con las políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia en el fútbol, la cartera que dirige Patricia Bullrich actuó en coordinación con la Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos del Gobierno porteño. La Dirección de Seguridad de Eventos Deportivos consideró pertinente, con base en la información recabada y a lo previsto en la Resolución 354/17 y sus modificatorias, aplicar la restricción de concurrencia administrativa a eventos futbolísticos a los dos ciudadanos señalados. La medida, inscripta en el Programa Tribuna Segura, implica la prohibición de acceso a los estadios durante encuentros organizados oficialmente bajo la órbita de la Asociación del Fútbol Argentino y otras entidades reconocidas.

“El espíritu de la normativa de aplicación vigente es preservar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos, focalizándose en la prevención de hechos de violencia durante el desarrollo de un encuentro deportivo, es necesario neutralizar e impedir la presencia en el evento de personas que pudieran alterar, en cualquier forma la reunión deportiva, resulte pertinente registrar en el Programa Tribuna Segura a los causantes y disponer las medidas previstas”, argumentaron en la resolución publicada este viernes.

Los hinchas de U de Chile (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)

La medida llega tan solo un día después de que se aplique una restricción similar a más de 80 hinchas de la Universidad de Chile por los incidentes ante Independiente.

El plazo es por tiempo indeterminado como consecuencia de los violentos enfrentamientos ocurridos entre hinchas de ambos clubes, que incluyeron agresiones físicas, daños materiales y la intervención de fuerzas policiales, con un saldo de heridos y detenciones masivas. Todo ocurrió a fines de agosto, en el choque por los octavos de final de la Copa Sudamericana.