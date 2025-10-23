Prohibieron el ingreso a las canchas a más de 80 hinchas de la Universidad de Chile por los incidentes ante Independiente

Los violentos incidentes que derivaron en la suspensión de Independiente-Universidad de Chile en la Copa Sudamericana

A más de dos meses de los graves incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América durante el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, el Ministerio de Seguridad resolvió aplicar una restricción de concurrencia administrativa a todo evento deportivo en el territorio argentino a más de 80 hinchas del Club Universidad de Chile.

La medida, de plazo indeterminado, fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y responde a una serie de episodios de violencia que incluyeron agresiones físicas, daños materiales y la intervención de fuerzas policiales, con un saldo de heridos y detenciones masivas.

El conflicto central que motivó la decisión se originó antes del inicio del encuentro, cuando un grupo de hinchas de la Universidad de Chile ubicados en la tribuna “Sur alta” incendió una butaca plástica, según constataron la Comisaría de Avellaneda Seccional Primera y el área técnica de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de la provincia de Buenos Aires.

La causa estaba caratulada como “resistencia a la autoridad, lesiones leves, lesiones graves y daño” (Foto: AFP)

Durante el partido, las cámaras de seguridad registraron cómo los simpatizantes del club chileno provocaron destrozos en las instalaciones, incluyendo los sanitarios, y arrojaron objetos contundentes hacia la bandeja inferior, donde se encontraban los hinchas locales.

Esta escalada de violencia derivó en que los simpatizantes de Independiente se movilizaran para enfrentar a los agresores, lo que desembocó en una confrontación directa y dejó varios heridos, principalmente entre los visitantes.

El duelo entre Independiente y Universidad de Chile por octavos de final se canceló por graves incidentes en la tribuna (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Al finalizar el evento, la tensión se trasladó a las inmediaciones del estadio. Los simpatizantes chilenos, al retirarse, mantuvieron una actitud hostil, portando palos y elementos metálicos, y alentando a la violencia. Esta conducta motivó la intervención policial y la aprehensión de decenas de personas, cuyos nombres y documentos de identidad fueron detallados en la resolución ministerial.

Entre los detenidos figuran Eduardo Recabal, Isaac Arredondo Moya, Diego Cabrera, Luciano Mandiela, Luciano Daniel Muñoz, Enrique Hernán Vázquez, Alejandro Marín Céspedes, Román Carlos, Matías Vergara, Agustín Rodrioguez, Nicolás Ignacio Rodríguez, Tomás Pérez, Exequiel Jeremay Molina Albornoz, Rodrigo Nicolás Valdez Castro, Braian Benjamín Vergara Navarrete, Benjamín Francisco Donoso Guerra, Alan Calixto, Diego Avila, Gabriel Toro, Esteban Vergara, Matías Ignacio Cartez Rosales, Ricardo Emilio Cortes, Ericson Bigorria Perez y Diego Jesús Puebla Hernandez, Braian Nicolás Matamora, Martín Caro Cabezas, Vicentico Pino Orrazabal.

Tras el partido, detuvieron a 104 hinchas de la U de Chile por los incidentes en la cancha de Independiente

Además, también aparecen en el listado: José Marcelo Aliaga Rojas, César Torres, Catalina Soledad Briones, Rafaela Soto, Katerina Gallguillas, Patricio Leandro Valenzuela, Joaquín Pablo Maena Alveaya, Paola Aaron Galvez Pavez, Pedro Felipe Avalos Maricovich, Manuel Valdez, Cristóbal Collado, Sebastián Ignacio Diaz Rubio, Donoso Raúl Zalazar, Gerardo Zunigo Valenzuela, Bruno Recabal Chaparro, Jesús Soto Padilla, Francisco Andrés Bravo Guerra, Juan Andrés Duran Carrasco, Eduardo Galindo, Edgardo Huerta, Rodrigo Bastias, Gabriel Silva, Juan Pablo Villegas, Ifrain Sotomayor, Jordán Briones, Manuel Araya, Rubén Alvarez, Jeremías Contreras, Yojan Sepulveda, Felipe Nahar, Salvador Aguilera Nuñez, Garrido Miranda, Diego Retameles, Benjamín Gonzalez, Enzo Arancibia, Jerko Antonio Gonzalez, Cristopher Tagle, Pablo Cabo, Martín Fuencelida, Moran Ricardo Alfonzo Rojas, Vicente Leurín y Tomás Montero Vega.

Finalmente, la lista se completa con: Diego Godoy, José Castillo, Sebastián Alejandro Bravo Orellano, Valentín Lopez Parra, Andrés Salinas, Matías Nuñez, Juan Pablo Arqueros Romero, Bastián Madariaga, Nicolao Emilio Farias, Nicolás Esteban Riquelme, Valdez Ronald Lizama, Enrique Godoy, Carlos Gonzalez Orrazabal, Carlos Orrazabal Rojas, Diego Trujillo, Jean Abreu, Carlos Andrés Reyes Mesa, Brandon Arabena, Matías Cahuipan, Cristian Saavedra, Braian Leon, Cristian Martinez Ayala, Guillermo Muñoz Arbiles, Martín Rojas, Valeria Blas Kurt, Matilda Victoria Neira Silva, Neira Victoria Katherine Vazquez, Ignacio Castro Caballero, Sebastián Aliste, Braian Martinez, Fernando Ortiz, Jaime Rodrigo Mora, Pablo Mora, Flavio Hernán Arancibia Sandias, Román Andrés Silva Neira, Camilo Henry Lopez Villablanca y Dylan Lincanqueo Barahona Jeremy.

La resolución destaca que las acciones de este grupo “generaron un contexto de extrema violencia que puso en riesgo la integridad física de los concurrentes, y dio como resultado que varias personas sufrieran heridas de distinta consideración”.

Prohibieron el ingreso a las canchas a más de 80 hinchas de la Universidad de Chile por los incidentes ante Independiente (Foto: REUTERS)

Además, la Aprevide ya había dictado una prohibición preventiva de concurrencia a espectáculos deportivos para los involucrados, hasta tanto se expida la autoridad judicial competente.

En paralelo, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 del Departamento Judicial de Avellaneda, a cargo de Mariano Zitto, inició actuaciones por los delitos de “atentado y resistencia a la autoridad agravada”, además de otras investigaciones penales preparatorias por la pluralidad de víctimas.

En ese sentido, subrayaron que el objetivo de la normativa vigente es “preservar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos, focalizándose en la prevención de hechos de violencia durante el desarrollo de un encuentro deportivo”.

La barra de la U tiró piedras a los palcos de la cancha (Foto: AP)

Frente a esto, la Conmebol descalificó a Independiente de la Sudamericana por los incidentes y la Universidad de Chile avanzó a la siguiente instancia, donde eliminó a Alianza Lima. Es por eso que el conjunto chileno está en las semifinales del certamen continental.

Este jueves, la Universidad de Chile recibe a Lanús en su estadio y la semana próxima visita el país, aunque ambos partidos serán sin hinchas chilenos por la sanción que le aplicaron (siete partidos a puerta cerrada como local y otros siete partidos como visitante sin presencia de sus aficionados en torneos internacionales).