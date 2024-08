Prohibieron la entrada a cualquier evento deportivo a los hinchas del Club Comunicaciones tras los incidentes contra Excursionistas

Los incidentes ocurrieron el 22 de junio

El Ministerio de Seguridad de la Nación prohibió la entrada a cualquier evento deportivo durante cuatro años a 45 hinchas del Club Comunicaciones tras los incidentes contra Excursionistas.

La medida se hizo oficial mediante la resolución 822/2024 de la cartera a cargo de Patricia Bullrich en el marco del programa Tribuna Segura, con el “propósito de acentuar la prevención de los hechos de agresión y violencia en ocasión de un espectáculo futbolístico, sea antes, durante o inmediatamente después de celebrarse tal evento e instituir medidas restrictivas de concurrencia a estadios de fútbol”.

Los incidentes ocurrieron el 22 de junio durante el partido contra Excursionistas, correspondiente a la primera fecha del torneo Clausura de Primera B Metropolitana. En el desarrollo del partido, celebrado en el estadio de Comunicaciones (se impuso la visita por 3-1), simpatizantes locales exhibieron un ataúd con los colores y el nombre de Excursionistas, e intentaron ingresar al recinto con armas de fuego. Oficiales de la División Conductas Delictivas en Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad confiscaron una pistola de 9 milímetros a uno de los hinchas y una réplica de arma a otro.

Cuando los efectivos procedieron a las detenciones de dos de los hinchas —incluidos en la lista de vetados—, otros miembros de la barra brava intentaron impedir violentamente el procedimiento. “Incluso invadiendo sectores que no se corresponden con los destinados al ingreso de espectadores, generando graves hechos que motivaron que la Dirección Prevención en Eventos Masivos labraran actuaciones penales y contravencionales, dando intervención de las actuaciones sumariales a la Fiscalía en turno”, relata la norma en su considerando.

El ataúd de papel que llevaron a la cancha

Tras los desmanes, los hinchas fueron identificados gracias a las imágenes fílmicas registradas, aportadas por la División Conductas Delictivas en Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad, que fueron considerados como autores de las agresiones y a quienes se los acusa de portación ilegítima de arma de fuego, provocación al rival, incitar al desorden y/o accediendo a lugares prohibidos.

“Ante estas circunstancias y teniendo en cuenta que el espíritu de la normativa pertinente es preservar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos y se focaliza en acentuar la prevención en el desarrollo de un encuentro deportivo, resulta notorio que el propósito es neutralizar e impedir la presencia en el evento de personas que hayan merecido el reproche judicial o administrativo”, indica la resolución.

La medida llega luego de que el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires impuso fuertes sanciones sobre los mismos hinchas y el Club de Comunicaciones. Al respecto, el titular de la cartera porteña, Waldo Wolff, sostuvo: ”No vamos a permitir que los violentos entren a los estadios de la Ciudad”. Además, precisó: “Nuestra política de control y de sanciones en los espectáculos deportivos es permanente. Con nosotros los violentos no tienen lugar en las canchas, los vamos a dejar afuera y vamos a cuidar a las familias que merecen disfrutar del partido en paz”.

Los elementos secuestrados

El secretario de Seguridad, Diego Kravetz, enfatizó la postura del gobierno: “Los estadios de fútbol son lugares para ir a disfrutar de un espectáculo deportivo. El que no lo entienda de esa forma e intente entrar con violencia, provocación, y cometiendo actos por fuera de ley, no sólo no va a ingresar sino que va a ser sancionado”.

Otros dos aficionados fueron sancionados con un año de inhabilitación debido a provocaciones hacia el equipo rival, mientras que 17 seguidores restantes recibieron una prohibición de seis meses por ingresar a áreas no autorizadas del estadio.

Además de las sanciones individuales, el Comité de Seguridad en el Fútbol del Ministerio de Seguridad porteño decretó que Comunicaciones debía jugar los dos partidos de local siguientes a la sanción a puertas cerradas.