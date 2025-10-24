La terminante frase del representante de Julián Álvarez ante los rumores de su salida al Barcelona

Julián Álvarez estaría en carpeta de varios clubes europeos (REUTERS/Toby Melville)

Las especulaciones sobre el futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid han cobrado fuerza tras los últimos resultados adversos del club, pese a que el delantero argentino cuenta con un contrato vigente hasta 2030 y una cláusula de rescisión cercana a los 500 millones de euros. En este contexto, Fernando Hidalgo, representante del futbolista, desmintió de manera categórica los rumores que circulan en torno a su representado, según declaraciones recogidas por Calciomercato.it.

En las últimas semanas, diversos medios han vinculado a Julián Álvarez con una posible salida del conjunto rojiblanco. Entre las versiones difundidas, una de las más recurrentes apunta a un supuesto interés del Barcelona en fichar al delantero para la próxima temporada. No obstante, el elevado coste de la operación y la situación financiera del club catalán dificultan la viabilidad de esta opción, a pesar de que el jugador goza de buena consideración en la Ciudad Condal y en otros grandes equipos europeos.

Otra de las hipótesis que han circulado sostiene que el internacional argentino no estaría satisfecho en el Atlético de Madrid y que buscaría un destino que le garantice la obtención de títulos. Según estas informaciones, el futbolista habría rechazado una oferta de renovación, aunque su vínculo contractual con el club se extiende hasta 2030.

Frente a este escenario, Fernando Hidalgo intervino para aclarar la situación y desmentir las versiones sobre el futuro de su representado. “Nada de lo que se ha escrito es cierto, son solo especulaciones fantasiosas”, afirmó el agente al ser consultado por Calciomercato.it sobre el porvenir de Julián Álvarez.

Julián es pieza clave en el equipo del Cholo Simeone (Reuters/Andrew Couldridge)

La imagen de Julián exhausto y con la cabeza baja tras el pitido final del encuentro que terminó 0-4 ante el Arsenal ha pasado a simbolizar el momento que atraviesa el delantero argentino. En ese partido, Álvarez fue el único capaz de inquietar la portería rival, llegando a estrellar un disparo en el travesaño, pero la derrota y la falta de acompañamiento ofensivo acentuaron su frustración. Esta sensación de descontento no es reciente: durante un enfrentamiento de Liga contra el Mallorca, el exjugador de River Plate ya había manifestado su molestia al ser sustituido, mostrando su inconformidad por ser habitualmente el elegido para abandonar el campo.

Un artículo del medio catalán Sport señaló que “comienza a frustrarse en el Atlético y tiene cada vez más claro que si el proyecto no cuadra y no puede optar por títulos, deberá buscarse otro equipo en Europa”. La reiteración de estas situaciones ha hecho visible el malestar de Álvarez, quien, pese a sus esfuerzos y capacidad para generar peligro, no logra revertir la dinámica negativa de su equipo ni encontrar el respaldo necesario para competir por títulos.

Hace pocos días, hasta Josep Guardiola había mostrado cierto arrepentimiento en haber dejado a ir al delantero argentino del Manchester City, al declarar: “El año del triplete, ¿te acuerdas de los jugadores que dejaba en el banco? Ayme Laporte, central increíble y titular en la selección, Julián y otros que ahora me encantaría tener, pero querían jugar más y se fueron. Julián tenía que competir con Erling, lo cual fue algo top. Y por eso ahora está en uno de los mejores equipos del mundo, el Atlético de Madrid, con un entrenador y compañeros de talla mundial y le está yendo increíblemente bien. Y ahora me encantaría tenerlo, pero lo entiendo”.

El propio delantero, en sus intervenciones públicas, ha reiterado su satisfacción por formar parte del equipo colchonero, al que eligió incorporarse en el verano de 2024 tras descartar propuestas económicamente superiores, como la del PSG. La directiva del Atlético de Madrid tiene la intención de iniciar conversaciones para mejorar las condiciones contractuales del jugador, quien se ha consolidado como una pieza fundamental en la plantilla en poco más de un año desde su llegada.