Pep Guardiola reconoció su error con Julián Álvarez: “Me encantaría tenerlo”

Guardiola: "Ahora me encantaría tener a Julián Alvarez"

En la previa del enfrentamiento ante Everton por la Premier League, Pep Guardiola abordó públicamente un tema que marcó la reciente historia de Manchester City: la salida del delantero argentino Julián Álvarez. El entrenador español, en conferencia de prensa, reconoció que le gustaría “tener nuevamente” al futbolista, quien en la actualidad brilla en el Atlético de Madrid.

El entrenador se refirió a la capacidad que poseía el plantel durante la obtención del triplete en la temporada 2022/2023. Al detallar su perspectiva sobre los jugadores de alta calidad que entonces cumplían roles secundarios, Guardiola afirmó: “El año del triplete, ¿te acuerdas de los jugadores que dejaba en el banco? Ayme Laporte, central increíble y titular en la selección, Julián y otros que ahora me encantaría tener, pero querían jugar más y se fueron”. Así, admitió la relevancia de la profundidad de plantilla como factor clave en el desempeño del equipo.

La salida de Julián Álvarez en el mercado de fichajes de 2024 representó uno de los movimientos más significativos para los vigentes campeones de Europa. El delantero argentino partió rumbo al Atlético de Madrid tras la imposibilidad de consolidarse como titular debido a la presencia del noruego Erling Haaland. Guardiola amplió al respecto: “Julián tenía que competir con Erling, lo cual fue algo top. Y por eso ahora está en uno de los mejores equipos del mundo, el Atlético de Madrid, con un entrenador y compañeros de talla mundial y le está yendo increíblemente bien. Y ahora me encantaría tenerlo, pero lo entiendo”.

Pep Guardiola se lamentó por la salida de Julián Álvarez (REUTERS/Hannah Mckay)

Durante la temporada actual, el futbolista argentino se ha consolidado aún más como una figura rutilante dentro del esquema del conjunto colchonero, sumando siete goles y tres asistencias en nueve partidos oficiales entre la Liga y la UEFA Champions League. Su traspaso se concretó por una suma cercana a los 75 millones de euros, situándolo entre las transferencias más destacadas de esa ventana de transferencias. Además, la Araña, en su primer año en la capital española, ya había dejado una huella al contribuir con 29 tantos y 8 asistencias en 57 presentaciones.

El entrenador español subrayó la calidad de los jugadores que optaron por buscar nuevos desafíos profesionales. Aymeric Laporte, defensor internacional por España, y el propio Álvarez fueron señalados como piezas importantes, aunque no titulares indiscutidos, en la gesta que llevó a Manchester City a conquistar la Premier League, la Champions League y la FA Cup durante la temporada 2022/2023. En su paso por los Ciudadanos, el oriundo de Calchín convirtió 36 goles y dio 19 asistencias en 103 partidos.

El presente de Álvarez en el club madrileño llegó acompañado de elogios de parte de su ex entrenador, quien también destacó el nivel de exigencia del plantel dirigido por el argentino Diego Pablo Simeone. El estratega español, además, concluyó que, aunque lamenta la ausencia del delantero y de otros futbolistas valiosos que optaron por nuevos destinos, comprende las razones de su marcha.

Los Ciudadanos, que este sábado recibirán al Everton en el Etihad Stadium, marchan en la quinta colocación en la Premier League con 13 unidades, tres menos que el líder Arsenal. Luego, el martes 21, viajarán a España para medirse ante Villarreal por la tercera jornada de la fase regular de la Champions League.

Atlético de Madrid, por su parte, hoy recibirá en el Metropolitano a Osasuna en su intento por escalar posiciones. Los de Diego Simeone aparecen en el sexto lugar con 13 puntos, a 8 del líder Real Madrid. Luego viajará a Londres para chocar el martes ante Arsenal por la Champions League.