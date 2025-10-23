Deportes

La reacción de Juan Martín Del Potro ante las versiones de paternidad: “Me desperté con varios mensajes”

El ganador del US Open 2009 desmintió la información a través de redes sociales y se permitió bromear frente al comentario de un usuario vinculado a Novak Djokovic

Juan Martin Del Potro nego
Juan Martin Del Potro nego las versiones periodísticas de su presunta paternidad (Crédito: EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

En las últimas horas rebotó una noticia con mucha fuerza en base a rumores periodísticos vinculados a que Juan Martín Del Potro agrandaría su familia por el nacimiento de su primer hijo. El ex tenista de 37 años se retiró del circuito sin poder recuperarse de duras lesiones, en especial en una de sus rodillas, y mantiene una vida alejada del ojo público y los flashes. Esta novedad aumentó las especulaciones y obligó al protagonista a sacar un mensaje en sus redes sociales para descartar este trascendido.

Ante la revolución que despertó la presunta paternidad, Del Potro escribió un mensaje en tono distendido en horas del mediodía. “Hoy me desperté con varios mensajes felicitándome porque iba a ser papá”, inició su descargo seguido de un emoticón de una cara riéndose, y continuó con una tajante frase: “Les cuento que la noticia es totalmente FALSA!!!”. Incluso, desconoció a la mujer con la que lo vinculaban sentimentalmente: “Tampoco conozco a esa persona, jaja. Saludos a todos y gracias igual por los buenos deseos”.

Además, se permitió las risas cuando un usuario focalizó en su carrera y la rivalidad con Novak Djokovic, a quien le ganó 4 veces en 20 oportunidades, pero tres de esos triunfos sucedieron representando la bandera argentina en la Copa Davis 2011, por el duelo de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y la primera ronda de los JJOO de Río 2016. “Yo pensé que ya tenías un hijo y era Nole”, escribió la persona y Delpo le respondió a puros emojis de risa: “Ese es mi bro”.

Juan Martín Del Potro negó
Juan Martín Del Potro negó los rumores de paternidad (Captura de X, antes Twitter)

La noticia había sido difundida por el periodista Gustavo Méndez en el programa Mujeres Argentinas de Canal Trece, donde afirmó que la mujer sería una empresaria chaqueña, de nombre Agustina Meuzzi. “Ella tiene una agencia de autos de alta gama, mucho dinero, departamentos en Estados Unidos, viaja mucho y, aparentemente, en uno de esos viajes conoció a Juan Martín del Potro”, afirmó el panelista sobre la mujer que estaría embarazada de siete meses.

Además, mostró dos presuntos mensajes de Juan Martín y su hermana, Julieta, con motivo del Día de la Madre, aunque el detalle fue que en la captura de la publicación de Instagram del deportista figuraba el usuario juandelpo, que está privado para el público en general y posee 842 seguidores, a diferencia de la cuenta profesional delpotrojuan en esa red social con casi dos millones de followers, en la que reposteó el mensaje subido en X (antes Twitter).

El chiste de un usuario
El chiste de un usuario a Juan Martín Del Potro en medio de los rumores de paternidad (Captura de X, antes Twitter)

A propósito de esto, Méndez confirmó un diálogo con el protagonista, quien le desmintió la información: “Les quería contar que me llamó Juan Martín Del Potro por teléfono para decirme que no va a ser papá. Le pregunté si conocía a esta persona, me lo negó. Le hablé de las publicaciones, me dijo que no las vio, pero que podían ser creadas con inteligencia artificial. Me dijo que estaba de viaje. Veremos, el tiempo siempre da la razón”. A continuación, realizó otro posteo para comentar que Meuzzi había borrado su cuenta en Instagram. “Raro”, caratuló el cronista.

Juan Martín Del Potro se despidió del tenis el 1 de diciembre pasado con un emotivo partido despedida ante Novak Djokovic en el estadio Mary Terán de Weiss del Parque Roca, en una gala denominada El Último Desafío, y que incluyó las presencias destacadas de Gabriela Sabatini y Gisela Dulko. Fue el cierre de una carrera marcada por las lesiones para la Torre de Tandil, en la que ganó 22 títulos, entre ellos el US Open 2009. Su último trofeo fue el Masters 1000 de Indian Wells en 2018.

En Canal Trece confirmaron que el deportista iba a tener su primer hijo, aunque luego lo negó

