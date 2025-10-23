El fabuloso gol de Pedrito Juárez, el argentino de 11 años al que en Barcelona comparan con Messi: “Crack”

El joven futbolista argentino Pedrito Juárez, de 11 años, volvió a destacarse el último fin de semana al marcar un gol de gran calidad en la victoria por 6-0 del equipo Sub 12 del Barcelona, donde porta la camiseta número 10 y la cinta de capitán. El tanto, que generó repercusión en el entorno del club y en la Argentina, llegó a los 12 minutos del primer tiempo frente a Vila Olímpica, cuando recibió de Marc Ribera, controló el balón, realizó un sombrero y definió de volea sin dejar que la pelota tocara el suelo.

“Un golazo de crack que solo puede surgir de la inventiva, la improvisación y el talento. Pedrito Juárez reúne en su fútbol pillería de calle, técnica depurada innata y conocimiento del juego de un deportista académico. Lo que Pedrito aprende día a día en la mejor cantera del mundo más un talento y desparpajo único puede ser una mezcla explosiva en un futuro a medio o largo plazo”, escribió Sport sobre sus cualidades.

“Su juego combina las obligaciones de un centrocampista 100% Barça en un contexto de juego de posición con un chico que tiene confianza en sus habilidades para inventar y jugar desde la creatividad”, añadió el artículo.

El seguimiento sobre el desempeño de Juárez es constante por parte del área de Selecciones Nacionales. Aunque su edad lo mantiene fuera de las convocatorias oficiales —la primera categoría elegible es la Sub 15—, el interés de la AFA se mantiene.

Formado en La Masía, el centrocampista argentino perfecciona su técnica tanto en las instalaciones del club como en su hogar, que dispone de un espacio deportivo donde suele practicar. Su familia, Gonzalo y María Agustina, acompaña su desarrollo, sorprendida por sus progresos. En su habitación, Juárez conserva una foto de Lionel Messi, con quien lo comparan en España, y banderas de la Argentina, el Barcelona y Boca Juniors; además, en 2024 recibió una camiseta de Gimnasia y Tiro de Salta.

El año pasado, Jorge D’Alessandro, el ex arquero y entrenador argentino devenido analista, que regaló la mejor y más ocurrente radiografía de la selección argentina que ganó el Mundial de Qatar, volvió a poner en superficie el nombre de esta perla albiceleste, que con sus videos virales viene entusiasmando a los fanáticos desde hace un par de años.

Juega de mediocampista, aunque también se destaca por su gambeta (@pedritojuarez2014)

“Es director de juego, mueve los muñecos, es un chico que tiene un don. No comparemos con Messi, es un jugador de fútbol total, tiene una visión periférica del juego, un chico con esa capacidad de toma de decisión y de verificar en cada momento cuál es el pase idóneo... Eso es un don. Estamos ante un jugador de futuro”, remarcó.

En efecto, tiene diferentes características a las de Messi, es más armador, pero por su gambeta en velocidad anota goles parecidos a los que la Pulga regó con la camiseta de Newell’s o en sus inicios en el elenco culé. Como el que le convirtió a fines de 2021 al UE Sant Vicenç dels Horts, una escuela de fútbol de un municipio homónimo de la Ciudad Condal. El partido estaba 5-5 cuando eludió a todos sus rivales para depositar el balón en la red y provocar los aplausos de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Esa fue una de sus primeras acciones que se transformaron en virales.

Pues bien, ante Vila Olímpica lo hizo de nuevo. Y sigue entusiasmando a los hinchas argentinos y a los del Barcelona.