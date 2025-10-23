Alarma en Boca Juniors: uno de los titulares se lesionó y está en duda para jugar ante Barracas Central

Luego de la última derrota ante Belgrano de Córdoba en La Bombonera, a Boca se le complicó el panorama en el Torneo Clausura y en la lucha por la clasificación para la Copa Libertadores del próximo año.

Además de la presión que exigen los números en la tabla de posiciones de la Zona A del campeonato doméstico, la incertidumbre se apoderó del cuerpo técnico liderado por Claudio Úbeda durante el entrenamiento matutino, cuando Rodrigo Battaglia abandonó la práctica por una molestia en el sóleo, lo que dejó en duda su participación en el próximo compromiso ante Barracas Central. Esta situación se suma a la preocupación que ya genera la condición física de Edinson Cavani, quien continúa trabajando de manera diferenciada debido a una lesión muscular.

El mediocampista con pasado en Huracán, titular indiscutido durante todo el semestre, sintió un profundo dolor y no pudo completar la sesión. El cuerpo médico del club evaluará en las próximas horas si es necesario realizarle estudios para determinar la gravedad de la lesión. Pero lo destacado es que su presencia en el partido del lunes permanece en suspenso, lo que inquieta al cuerpo técnico, ya que se ha consolidado como el socio ideal de Leandro Paredes en la mitad de la cancha.

De confirmarse su ausencia, sería la primera vez que Battaglia se pierda un partido desde la victoria por goleada ante Central Córdoba en Santiago del Estero, el 7 de marzo. Desde esa fecha, solo fue sustituido en los últimos tres compromisos, pero siempre figuró en el once inicial.

Frente a la posible baja de Battaglia, el juvenil Milton Delgado surge como la principal alternativa. El canterano, quien se destacó en el Mundial Sub 20 con la selección argentina al disputar todos los partidos y consolidarse como una de las figuras del equipo de Diego Placente que llegó a la final, podría regresar antes de lo previsto. Aunque la intención original era otorgarle un período de descanso, la urgencia de la situación podría acelerar su reincorporación. Cabe recordar que el Xeneize no lo incluyó como titular desde la derrota ante Huracán.

Si finalmente Delgado no es el elegido para ocupar el mediocampo, el Sifón Úbeda cuenta con otras opciones como Williams Alarcón y Ander Herrera, quienes también se perfilan como posibles refuerzos en esa zona.

Por su parte, la situación de Edinson Cavani representa otro foco de atención para el cuerpo técnico. El uruguayo volvió a entrenarse de manera diferenciada debido a una distensión en el psoas derecho, lesión que lo marginó de los últimos cuatro compromisos. Aunque integró el banco de suplentes en la goleada 5-0 frente a Newell’s, aún no se encuentra en plenitud física y su disponibilidad para el duelo ante Barracas Central sigue siendo una incógnita.

El doble turno programado para este jueves será determinante para evaluar si Edi puede sumarse al grupo y estar disponible el lunes. En caso de responder favorablemente a la exigencia, el viernes podría reincorporarse a la práctica de fútbol y disputar un lugar entre los convocados.