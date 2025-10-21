Deportes

Riestra ganó, Tigre rescató un empate ante Barracas y lo sufre Boca: así están las posiciones, el ingreso a las Copas y el descenso

Tras los resultados de este lunes por la fecha 13 del Torneo Clausura, el Xeneize se quedó fuera de la zona de playoffs y cayó otro puesto en la Tabla Anual. Los detalles

La fecha 13 del Torneo
La fecha 13 del Torneo Clausura está a punto de culminar y la lucha está que arde

La continuidad de la fecha 13 del Torneo Clausura comenzó este lunes con dos enfrentamientos clave: Deportivo Riestra, que se impuso por la mínima a Instituto; y Tigre, que rescató un empate 2 a 2 con un hombre menos frente a Barracas Central. Estos resultados, y a la espera de lo que ocurra con Atlético Tucumán y San Lorenzo en el cierre del día, complicaron notoriamente a Boca Juniors en su lucha por avanzar a los playoffs y clasificar a la próxima Copa Libertadores vía Tabla Anual.

Es que el Xeneize, cayó al noveno puesto en la Zona A del Torneo Clausura, lo que por el momento le impide avanzar a la fase de eliminación directa. Asimismo, por la tabla acumulada, el equipo de Claudio Úbeda bajó a la quinta posición y sigue sin poder ocupar zona de Libertadores 2026. Vale recordar que Boca tiene un encuentro pendiente frente a Barracas Central, que se jugará el próximo lunes 27 en condición de visitante.

Boca Juniors vs Belgrano de
Boca Juniors vs Belgrano de Córdoba. Foto: FOTOBAIRES Fecha 13 Torneo Clausura Liga Profesional.

La fecha 13 comenzó este viernes con tres encuentros que repercutieron en lo alto y bajo de cada zona, al igual que en la Tabla Anual que define la clasificación a las copas internacionales y un descenso. Además, se movieron los promedios, donde se define el otro equipo que perderá la categoría.

Racing venció 1-0 a Aldosivi en el Cilindro de Avellaneda gracias a un penal convertido por Luciano Vietto. La Academia trepó al octavo puesto en su grupo con 18 puntos y además da pelea por un lugar en la próxima Copa Libertadores -está en zona de Sudamericana-. El Tiburón, en tanto, sigue en zona de descenso.

Luego, Argentinos Juniors le ganó 3-1 a Newell’s con el estreno de Sergio Romero en el arco y quedó tercero en el Grupo A, además de meterse de lleno en la lucha por ingresar a la próxima Copa Libertadores por tabla acumulada. Por su parte, Lanús derrotó 2-0 a Godoy Cruz en La Fortaleza y quedó como escolta en Zona B, detrás del líder Deportivo Riestra.

En el comienzo de la jornada del sábado, Independiente Rivadavia cayó 2-1 ante Banfield en Mendoza. Acto seguido ,Boca Juniors sufrió una derrota ante Belgrano (2-1) y desaprovechó la oportunidad de quedar como el único líder de la Zona A. Con la caída en La Bombonera, el Xeneize se mantiene con 17 puntos y por ahora se ubica en la 9° posición del grupo.

En Córdoba, River Plate volvió al triunfo ante Talleres(2-0) y superó al equipo de Claudio Úbeda en la Tabla Anual. Después de la actividad del día, el Millonario suma 52 puntos y se ubica en la segunda posición detrás de Rosario Central (59), pero uno por delante de Argentinos (51) y Riestra (51) y dos de Boca (50), que todavía debe el duelo ante Barracas Central -se jugará el lunes 27 a las 16-.

En la jornada del domingo, Estudiantes le ganó 2-0 a Gimnasia en una nueva edición del clásico de La Plata y se subió a la cima de la Zona A; mientras que Sarmiento perdió con Vélez Sarsfield en Junín. En el cierre del día, San Martín de San Juan dio el golpe ante Independiente, en un cotejo clave en la lucha por no descender, y el líder de la Anual, Rosario Central, se impuso al último campeón, Platense. El Canalla está cuarto en el Grupo B.

Los últimos encuentros de la fecha se jugarán en dos días distintos: Unión y Defensa y Justicia se medirán el martes; en tanto, Huracán hará lo propio con Central Córdoba de Santiago del Estero el miércoles.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 13

Viernes 17 de octubre

Racing 1-0 Aldosivi (Zona A)

Lanús 2-0 Godoy Cruz (Zona B)

Argentinos 3-1 Newell’s (Zona A)

Sábado 18 de octubre

Independiente Rivadavia 1–2 Banfield (Zona A)

Boca 1–2 Belgrano (Zona A)

Talleres 0-2 River Plate (Zona A)

Domingo 19 de octubre

Sarmiento 0–2 Vélez (Zona B)

Estudiantes 2–0Gimnasia (interzonal)

Rosario Central 1–0 Platense (Zona B)

San Martín (SJ) 1–0 Independiente (Zona B)

Tigre 2-2 Barracas Central

Deportivo Riestra 1-0 Instituto

Ahora:Atlético Tucumán vs San Lorenzo

Martes 21 de octubre

  • 19:15 Unión – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-

Miércoles 22 de octubre

  • 19:30 Huracán – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-

LAS TABLAS DE POSICIONES

