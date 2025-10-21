Deportes

Las revelaciones de Juan Sebastián Verón: su relación con Maradona, el Boca de Bilardo, el Mundial 2002 y los desafíos en Estudiantes

El presidente del Pincha brindó una entrevista y realizó un repaso de su carrera futbolística y dirigencial

Guardar
Juan Sebastián Verón, presidente de
Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, defendió el modelo de identidad del club y repasó temas institucionales centrales luego del triunfo en el clásico ante Gimnasia y Esgrima La Plata. En diálogo con el programa Gelatina, la figura de la institución platense abordó el presente del club, su visión dirigencial y repasó su historia personal junto a figuras como Diego Armando Maradona. La Brujita remarcó la importancia de la pertenencia y el legado futbolístico que distingue a Estudiantes en el fútbol argentino.

La gestión del Pincha fue uno de los puntos que destacó Verón. Según sus palabras, mantener la escuela futbolística y la pertenencia permite sostener a la institución entre los principales equipos del país. “Estudiantes forma parte de los grandes del fútbol argentino. Tiene una pertenencia y una escuela que se logra mantener a lo largo del tiempo”, declaró en el ciclo emitido este lunes. El dirigente también resaltó el desafío planteado en su regreso a la presidencia en 2006: “Yo volví para levantar la vara de un club que se conformaba con poco. Empezamos a construir para no medirnos con la media del fútbol argentino, sino mirar más arriba”.

La entrevista repasó la relación actual entre el club y el entorno de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), así como el frustrado acuerdo con el empresario Foster Gillett. Respecto al vínculo con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, Verón negó cualquier confrontación directa y atribuyó las diferencias a estilos de gestión disímiles: “No tengo una discusión con Tapia. Tengo ideas que posiblemente no encajen en el fútbol argentino. La manera de gestionar es distinta al que yo tengo pensado o me gustaría. Nunca discutí, fueron más chicanas que otra cosa”. Además, reconoció la necesidad de incorporar capitales privados para potenciar proyectos y crecimiento institucional.

Respecto al modelo de administración de las instituciones deportivas, Verón reafirmó una postura polémica: “El socio paga su cuota y elige a la dirigencia, pero hay muchas cuestiones que no pasan por la decisión del socio. En alguna parte, más allá que el socio paga su cuota, las decisiones pasan a un tercero. No hay asamblea permanente”.

Dentro de los proyectos en marcha, destacó la creación de la Universidad del Deporte del club. Verón dijo que la idea, impulsada junto a figuras como Patricio Lorente y Sebastián Turner, busca expandirse más allá de la ciudad de La Plata. “La idea es que esto después se abra a diferentes universidades o ciudades del país. Que no se quede solo acá… Es algo pensando a futuro y que hay que darle forma, pero primero tiene que arrancar acá”, detalló.

Verón junto a Diego Maradona,
Verón junto a Diego Maradona, quien fue su técnico en la selección argentina (Télam)

Al abordar temas personales, el presidente de Estudiantes de La Plata repasó su vínculo con Diego Armando Maradona, con quien compartió etapa en Boca Juniors y la selección argentina. “Mi relación con Diego siempre fue la misma, nunca cambió. Mi cariño y agradecimiento hacia él. El momento que fui compañero en Boca, era un nene de 20 años y él me ayudó en esa transición. En la Selección, con otros años, lo mismo…”, declaró en Gelatina. Agregó que su trato con Maradona siempre fue directo y de confianza: “Sabía de mi sentimiento y mi compromiso con la Selección y con él más que nada”.

Acerca de su paso por ese Boca Juniors liderado por Carlos Bilardo y Maradona, Verón lo describió como una experiencia intensa y formativa en lo personal. Señaló el impacto de compartir vestuario con figuras que resultaron referentes para su generación. Clasificó ese ambiente como atractivo, pero también con dificultades propias de equipos con tantas personalidades fuertes.

Juan Sebastián Verón, durante el
Juan Sebastián Verón, durante el Mundial 2002 (Grosby)

Respecto al desempeño en el Mundial de Corea-Japón 2002 con la selección argentina, Verón admitió dificultades físicas y mentales en ese periodo: “En el 2002 no fue mi momento, no era mi momento ni siquiera físico y futbolístico. Estaba quemado mental y físicamente, no había sido un buen año para mí, con muchas lesiones”. Comparó la preparación previa del Mundial 1998, más extensa, con la del 2002, donde señaló menor preparación y condiciones adversas. “Son cosas que pasan porque tienen que pasar y se vive de esa forma. No soy de volver atrás”, explicó al recordar las críticas posteriores a la campaña mundialista.

“Es un partido que para la ciudad significa mucho, pero ya estamos pensando en lo que viene. No estamos necesitando de esto para hacer un anuncio y contar con la aprobación del socio”, expresó Juan Sebastián Verón sobre el clásico platense ganado ante Gimnasia y Esgrima La Plata, resultado que intensificó la atención sobre la proyección y el futuro del club. En este sentido, el presidente remarcó la importancia de mirar siempre hacia adelante.

Temas Relacionados

deportes-argentinaEstudiantes de La PlataJuan Sebastián VerónDiego Armando MaradonaBoca JuniorsCarlos BilardoMundial 2002

Últimas Noticias

Riestra venció 1 a 0 a Instituto, alcanzó la cima de la Zona B y aseguró el pase a los octavos del Torneo Clausura

El Malevo se impuso como local gracias al gol de Jonathan Herrera y sacó boleto a la siguiente fase

Riestra venció 1 a 0

¿Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona o Pelé? el ping pong de la joya marroquí Yassir Zabiri y un dardo los chicos del Sub 20 argentino

El verdugo de la Argentina, autor de los dos goles con los que Marruecos se adjudicó su primer Mundial en Chile no dudó al elegir al mejor del planeta

¿Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona o

Protesta y tensión en Atlético Tucumán: Leandro Díaz se cruzó con los hinchas del Decano tras el empate parcial ante San Lorenzo

El delantero tucumano no toleró los cánticos de los simpatizantes, que despidieron al plantel en el entretiempo con el clásico hit “jugadores...”

Protesta y tensión en Atlético

Mike Tyson reveló la lección que aprendió de la caída ante Jake Paul y aplicará contra Floyd Mayweather

El ex Rey de los Pesados, de 59 años, volverá al ring en 2026 ante otra leyenda del boxeo

Mike Tyson reveló la lección

Es cantante, modelo, actriz de contenido para adultos y marcó un hito en el culturismo brasileño: “Lo imposible se hace real”

Priscila D’Ávila, también conocida como ZOO, obtuvo una Pro Card en el Mr. Olympia Brasil 2025

Es cantante, modelo, actriz de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Megaoperativo antidrogas: desarticularon una banda

Megaoperativo antidrogas: desarticularon una banda narco que operaba en la provincia de Buenos Aires

Asesinaron a tiros a un joven en Rosario y detuvieron a tres sospechosos con drogas

Revelaron que antes del arresto Pablo Laurta había pedido un remis para escapar con su hijo a Uruguay en canoa

Dos platos argentinos quedaron entre los 10 mejores del mundo en un ranking

Aumentaron los casos de cáncer relacionados con la obesidad, según un estudio con datos de 42 países

INFOBAE AMÉRICA
Como dijo Sarlo: diez definiciones

Como dijo Sarlo: diez definiciones picantes de la intelectual que habló para todos

Trump declaró que Ucrania podría “ganar” la guerra contra Rusia y afirmó que “cualquier cosa puede pasar”

Hitler, a treinta días del poder: qué papel jugaron las maniobras personales en el ascenso del nazismo

Hallazgo inédito: identifican una galaxia vecina con moléculas claves en los procesos químicos de la vida

Maduro arremetió contra el cardenal Baltazar Porras tras la canonización de José Gregorio Hernández: “Estaba conspirando”

TELESHOW
El anuncio de L-Gante tras

El anuncio de L-Gante tras su escandalosa ruptura con su representante: “Hoy comienzo una nueva etapa de mi carrera”

MasterChef Celebrity presentó a la estrella del rock elegida para reemplazar a Pablo Lescano

El error de Juana Repetto por el que se filtró el nombre de su tercer hijo: el video que la delató

La postura de Edith Hermida sobre su acosador: “Es una persona que no está en eje, pero nunca fue agresivo conmigo”

La confesión de Fede Vigevani sobre su soltería: “Le tengo el miedo al compromiso”