Comienza la temporada 80° de la NBA: candidatos al título, más partidos en la TV y todo lo que hay que saber

Oklahoma City Thunder comenzará la defensa del título ante Houston Rockets (Credit: Alonzo Adams-Imagn Images)

La temporada 2025/2026 de la NBA arranca este martes con el inicio de una campaña en la que el campeón Oklahoma City Thunder recibirá sus anillos y enfrentará a los renovados Houston Rockets, mientras Los Angeles Lakers visitan a los Golden State Warriors. Los reflectores apuntan tanto al regreso de leyendas como al surgimiento de nuevas figuras, en un campeonato que ofrecerá distintos formatos competitivos Y partidos internacionales.

Noche de campeones y duelos de alto voltaje:

El Paycom Center de Oklahoma City será el epicentro del evento con la ceremonia de entrega de anillos al Thunder, vigente campeón, que enfrenta su debut ante los Houston Rockets. La plantilla dirigida por Mark Daigneault promedia apenas 24,5 años y encarna el perfil joven y explosivo de la franquicia.

Por parte de Houston, el gran foco recae en Kevin Durant, quien a sus 37 años deja atrás su etapa en Phoenix y regresa al Oeste en un equipo con potencial de crecimiento inmediato. Los Rockets, bajo la conducción de Ime Udoka, sumaron a Durant a un núcleo joven con Amen Thompson, Jabari Smith Jr. y Alperen Sengun. La franquicia aspira al salto competitivo tras la lesión de Fred VanVleet y confió la dirección de la base a Reed Sheppard.

Con Luka Doncic y LeBron James, Los Angeles Lakers sueñan con dar batalla por el título (Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images/File Photo)

En el segundo turno, el enfrentamiento entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors cobra especial relieve. Los Lakers afrontan el inicio sin LeBron James, lesionado, y el liderazgo recae en Luka Doncic, quien llega en plenitud física tras una preparación intensa. Doncic será la principal referencia del conjunto dirigido por JJ Redick, que también recupera a jugadores tras lesiones y suma refuerzos de peso como DeAndre Ayton y Marcus Smart.

En los Warriors, la ausencia de Klay Thompson y el desgaste físico de veteranos como Jimmy Butler condicionan las aspiraciones. Stephen Curry sigue siendo la esperanza de una franquicia volcada a la juventud de Jonathan Kuminga y Brandin Podziemski, a pesar de la incertidumbre sobre su regularidad.

Los candidatos: la lucha por el anillo

Nikola Jokic, la gran esperanza de los Denver Nuggets (Credit: Isaiah J. Downing-Imagn Images)

La temporada presenta un panorama de candidatos dispersos y un equilibrio competitivo inusual. En la Conferencia Oeste, el Thunder se posiciona como favorito claro con el respaldo del último título y el liderazgo de Shai Gilgeous-Alexander, actual MVP y líder anotador con 32,7 puntos por partido. El aporte de jóvenes como Jalen Williams y Chet Holmgren configura un proyecto dominante a largo plazo.

Denver Nuggets continúa entre los aspirantes con Nikola Jokic al mando y la llegada de Jonas Valanciunas como variante clave para dar descanso al pívot serbio. La dependencia de Jokic sigue siendo alta, pero la plantilla de Denver suma experiencia para soportar la exigencia de una extensa campaña.

Houston Rockets, al sumar a Durant, acelera su transición de reconstrucción a competencia directa. El núcleo joven tiene capacidad de sorprender en playoffs. Los Golden State Warriors, aunque en principio fuera del radar, no pueden ser desestimados por la calidad de Curry.

En la Conferencia Este, la atención recae en el campeón 2024, Boston Celtics, y en Indiana Pacers, aunque ambos inician la liga con bajas relevantes: Jayson Tatum y Tyrese Haliburton estarán fuera por lesión. Los Cleveland Cavaliers intentan consolidar su proyecto y cuentan con el retorno de Donovan Mitchell como figura. Orlando Magic suma expectativas con el arribo de Desmond Bane y Tyus Jones, mientras New York Knicks estrenan entrenador y refuerzan la plantilla con Jordan Clarkson y Guerschon Yabusele.

Figuras a seguir:

Cooper Flagg, de los Dallas Mavericks, está llamado a ser la nueva figura de la NBA (Credit: Lucas Peltier-Imagn Images)

El estreno más esperado llega por parte de Dallas Mavericks, con la incorporación de Cooper Flagg, la joven promesa escogida en el primer puesto del Draft. Flagg, alero de 18 años proveniente de la Universidad de Duke, registró promedios de 19,2 puntos, 7,5 rebotes, 4,2 asistencias, 1,4 robos y 1,4 tapones en 37 partidos universitarios. Compartirá equipo con figuras como Anthony Davis y Kyrie Irving.

Para Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander encabeza la lista de estrellas a seguir. Junto a él, Nikola Jokic busca su cuarto premio MVP y Luka Doncic lidera a los Lakers junto a LeBron. En Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo sigue siendo referencia, y Victor Wembanyama apunta a que los San Antonio Spurs retornen a playoffs tras superar una lesión que condicionó su campaña inicial.

La liga mantiene el dominio de la generación europea entre sus máximos exponentes, mientras emergen figuras estadounidenses como Anthony Edwards en Minnesota Timberwolves y Jalen Brunson en New York Knicks.

Tres veteranos acaparan atención: LeBron James, ausente en el inicio y próximo a cumplir 41 años, Kevin Durant, quien firmó contrato récord con Houston Rockets, y Stephen Curry, aún líder de los Warriors. Durant es el jugador mejor pagado de la historia de la NBA, con ingresos contractuales de 589,2 millones de dólares.

Cambios en el calendario y formato de competencia:

Oklahoma City Thunder y Houston Rockets abrirán una nueva temporada de la NBA (Credit: Erik Williams-Imagn Images)

La temporada regular constará de 82 partidos por equipo. Entre las novedades figura la NBA Cup, que dividirá a los 30 equipos en seis grupos, avanzando a cuartos de final los ganadores y los dos mejores segundos, con Final Four en Las Vegas. El torneo comienza el 31 de octubre y sumará un partido extra para los finalistas. Se mantendrá la tradicional jornada de Navidad con seis encuentros y se disputarán tres partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos y Canadá: uno en México entre Dallas Mavericks y Detroit Pistons el 1 de noviembre, y dos duelos de Memphis Grizzlies en Berlín y Londres en enero.

La clasificación a playoffs se mantiene con ocho equipos por conferencia, mientras que los puestos séptimo y octavo se definen por play-in entre las posiciones siete a diez. Los playoffs comenzarán el 18 de abril con series al mejor de siete juegos, y las finales se disputarán en junio.

Los traspasos más rutilantes:

Golden State Warriors sorprendió y apostó por el experimentado Al Horford (Credit: David Gonzales-Imagn Images)

La pretemporada de la NBA 2025 estuvo marcada por varios traspasos de gran impacto que modificaron el escenario de la liga. Los Golden State Warriors sumaron a Al Horford como su nuevo pívot titular, fortaleciéndose con la experiencia del dominicano junto a la presencia de Stephen Curry. Otro movimiento relevante fue el de Desmond Bane a Orlando Magic, tras una operación en la que la franquicia de Florida entregó cuatro selecciones de primera ronda sin protección y un intercambio de selecciones, buscando sumar eficacia en el tiro de tres puntos y aportar profundidad ofensiva a un equipo joven liderado por Paolo Banchero y Franz Wagner.

Los Atlanta Hawks apostaron a renovar su plantilla incorporando a Kristaps Porzingis, Nickeil Alexander-Walker y Luke Kennard para rodear mejor a Trae Young, con la expectativa de pelear en una Conferencia Este abierta por las lesiones en otros equipos grandes. Además, los Brooklyn Nets adquirieron a Michael Porter Jr. desde Denver a cambio de Cameron Johnson, configurando una dupla ofensiva de alto potencial junto a Cam Thomas. Estos movimientos, sumados a la llegada de Norman Powell y Simone Fontecchio al Miami Heat, y la reestructuración de los Phoenix Suns tras la salida de Kevin Durant y Bradley Beal, muestran una liga dinámica, con franquicias buscando reforzarse para competir en una temporada repleta de incógnitas.

Cambios en la televisación:

Michael Jordan volverá a estar vinculado a la NBA (Credit: Jasen Vinlove-Imagn Images)

La temporada 2025/2026 de la NBA marca un cambio histórico en la televisación para la Argentina y el resto de Latinoamérica, con una oferta multiplicada en plataformas tradicionales y digitales.

Por un lado, ESPN mantiene su grilla habitual, con la transmisión de partidos los miércoles, viernes, sábados y domingos, divididos entre su canal tradicional y la señal digital Disney+, ambos con el equipo periodístico consolidado: Fabricio Oberto, Ernesto Jeréz, Chapu Nocioni, Julio Lamas, Leo Montero, Alejandro Pérez y Marcelo Nogueira. Para la 2025-2026 se sumarán las transmisiones de TNT Sports (mediante suscripción al pack TNT Premium), que sumará una doble transmisión en la jornada inaugural con equipo propio para el OKC-Houston y Lakers-Warriors, y tendrá partidos los lunes, martes y algunos domingos.

El desembarco de Amazon amplía aún más el abanico de posibilidades. Desde esta temporada, Amazon, junto a HBO Max, ofrecerá 66 partidos de la fase regular, siete partidos de la NBA Cup, el play-in completo, las finales de la Conferencia Oeste y las Finales de la NBA, con derechos exclusivos en varias instancias y alternancia en las definiciones cada dos años. El equipo de transmisión contará con los reconocidos Álvaro Martín y Carlos Morales.

Entre las novedades de la temporada, destaca la incorporación de Michael Jordan como comentarista. Jordan tendrá participaciones especiales como analista de televisión y debutará con una intervención grabada durante el descanso del partido inaugural entre Oklahoma City Thunder y Houston Rockets, en el marco de un acuerdo exclusivo que busca ofrecer nuevas perspectivas de la leyenda de la NBA.

Finalmente, NBA League Pass continúa siendo la opción más amplia para quienes buscan acceso a la totalidad de los partidos.