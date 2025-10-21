9 frases de Simeone tras el 0-4 sufrido por Atlético de Madrid en la Champions: profunda autocrítica y dardo a los jugadores

El entrenador Diego Simeone se sentó en la sala de conferencias del Emirates Stadium después de un partido atípico para Atlético de Madrid. Luego de estrellar un remate de Julián Álvarez al travesaño, el Colchonero se autodestruyó en un cuarto de hora, concedió cuatro goles en 14 minutos y se fue goleado 4-0 por el Arsenal, un resultado que complica su presente en la Fase Liga de la UEFA Champions League.

Una de las primeras preguntas al Cholo estuvo vinculada a los fallos que concluyeron en la recepción de tres goles en solo siete minutos: “Errores individuales que pasan a lo colectivo. Perdimos la marca, no hicimos foul en el arranque de la jugada, en el tercer gol hay una trabada que vamos a trabar débiles... Son pequeños detalles que hacen que un partido vaya para uno u otro lado”. A continuación, lo interrogaron sobre cómo se puede trabajar estas equivocaciones y lanzó una frase dirigida a sus jugadores: “Eso no se trabaja, eso se tiene dentro de uno. Lo individual es más difícil poder resolverlo. Lo colectivo tiene que cubrir lo individual”.

“Lo positivo fue que el equipo compitió muy bien hasta el primer gol. Después del primer gol, pudimos haberlo defendido mejor. Claro está, ellos lo hacen muy bien. Esto marca lo importante que es la pelota parada. Cualquier detalle marca el camino más simple para adueñarte del partido. Pudimos haber hecho foul en la jugada del segundo gol. No es mala suerte, son errores que cometimos. Y a partir de eso, fueron contundentes. Podríamos haber hecho el 1-0 con dos ataques de Julián... El aprendizaje que nos deja el partido es la contundencia y que los detalles son determinantes en los pasajes de los partidos. Hoy lo fue en nuestra contra”, manifestó con un tono autocrítico en el intercambio con los periodistas. Y sentenció: “No tuvimos la velocidad para salir de la presión que nos propusieron”.

Por otro lado, Diego Simeone descartó que esta caída signifique un punto de inflexión, término utilizado por un reportero comparando esta presentación a la derrota 0-4 contra Benfica en Portugal en la Fase Liga de la edición pasada de la Champions League: “Este partido no tiene nada que ver con el partido en Lisboa. Ahí no jugamos bien, nunca estuvimos en partido ni tampoco tuvimos un patrón de juego. Benfica nos pudo hacer seis goles. No pateamos al arco. Hoy sí hubo una idea de juego. Competimos hasta donde pudimos. Ellos son mejores en estos momentos y los felicito. Nos tiene que servir para aprender y seguir creciendo”.

*El resumen de la goleada del Arsenal al Atlético de Madrid

Además, Simeone señaló que a su equipo “le falta ganar” de visitante para tomar confianza, luego de haber perdido ante Liverpool en Anfield y Arsenal en Inglaterra en este comienzo por la Liga de Campeones y, en expresiones reproducidas por ESPN, continuó con su mirada del compromiso en Londres: “Fueron superiores y muy contundentes en ese tramo del partido, donde a partir del gol de pelota parada empezaron a encaminarlo a su favor con méritos. Nos exigieron, nos llevaron a dar el máximo hasta el minuto 60, que fue el primer gol. No tengo nada para decirle al equipo, trabajó bien, corrió, fue superado por un equipo que fue mejor. Felicito al rival”.

Tras quedar en la 18° colocación, en zona de playoff, el Cholo hizo hincapié a la falta de eficacia del Colchonero, que tuvo dos avances en los pies de Julián Álvarez: “Son pequeños detalles que podrían haber encaminado el partido a nuestro favor, pero está claro que nos enfrentamos a un rival importante, muy fuerte en todas las líneas con un gran trabajo ofensivo y defensivo. Corren todos, y eso hace que te quiten tiempo para pensar. Hasta el primer gol convivimos bastante bien con el partido. Fueron contundentes en esos 14 minutos”.

Por último, elogió al Arsenal por la buena utilización de los tiros libres para destrabar el compromiso, luego de que el primero y el cuarto tanto vinieran a través de esa vía: “A mí siempre me encantó la pelota parada. Y hay equipos que la trabajan muy bien. Los que cabecean y los que golpean son especialistas y seguramente la trabajan bien. Tiene un valor increíble cada partido porque cada vez los partidos son más complejos”.

La tabla de la Fase Liga de la Champions League