Sigue la fecha 13 del Torneo Clausura con tres encuentros: la agenda de los partidos del lunes

Riestra chocará contra Instituto con el objetivo de escalar a la cima de la zona B, mientras que Tigre recibirá a Barracas Central. Más tarde, San Lorenzo visitará a Atlético Tucumán

La 13ª jornada del Torneo
La 13ª jornada del Torneo Clausura sigue con tres partidos el día lunes

El Torneo Clausura se adentra a la recta final de la fase regular y gran parte de los equipos enfrentan un duelo trascendental para su futuro en la fecha 13. Uno de estos será Deportivo Riestra, que se medirá contra Instituto de Córdoba con el objetivo de recuperar la cima de la zona B. Desde las 19, a la misma hora que el choque en Bajo Flores, Tigre recibirá a Barracas Central. Por último, Atlético Tucumán chocará contra San Lorenzo desde las 21:15.

Deportivo Riestra vs. Instituto

Deportivo Riestra recibirá a Instituto
Deportivo Riestra recibirá a Instituto desde las 19

Deportivo Riestra se enfrentará a Instituto de Córdoba en busca de quedar como el líder de la zona B del Torneo Clausura. El Malevo recibirá a la Gloria en el Estadio Guillermo Laza, donde mantiene un invicto de 26 partidos. Leandro Rey Hilfer será el árbitro principal y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Luego de la histórica victoria sobre River Plate en el Monumental, el equipo de Gustavo Benítez encadena dos empates al hilo: 2-2 frente a Vélez y 1-1 contra Platense. Es por eso que necesita una victoria contra Instituto para recuperar la cima de la zona B, ya que tiene 24 unidades y Lanús lidera con 26. Además, un triunfo le permitiría alcanzar a Argentinos Juniors en la tercera ubicación de la tabla anual con 51 puntos.

Por su parte, Instituto viene de cosechar una importante victoria por 2-0 sobre Atlético Tucumán. No obstante, el elenco de Daniel Oldrá todavía está fuera de los puestos de clasificación a la fase final del grupo B: marcha décimo con 15 unidades.

Posibles formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Nicolás Caro Torres; Jonathan Goitia, Pablo Monje; Jonathan Herrera, Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.

Instituto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar; Emanuel Beltrán, Stefano Moreyra, Gastón Lodico, Lucas Rodríguez; Jhon Córdoba, Alex Luna y Luca Klimowicz. DT: Daniel Oldrá.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Fernando Echenique

Estadio: Guillermo Laza

Hora: 19.00

TV: ESPN Premium

Tigre vs. Barracas Central

Tigre y Barracas Central chocarán
Tigre y Barracas Central chocarán en Victoria

En el Estadio José Dellagiovanna, Tigre recibirá a Barracas Central desde las 19:00 horas. El árbitro principal será Jorge Baliño y TNT Sports transmitirá el encuentro.

El Matador arrastra un presente irregular en el que llega tras igualar 1-1 contra Newell’s en Rosario. Esto lo relegó a la décima ubicación de la zona B con 17 unidades. Al mismo tiempo, precisa de una victoria para asentarse en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana en la tabla anual: marcha octavo con 44 puntos.

Del otro lado, Barracas Central no está en su mejor momento. El Guapo no consigue la victoria hace cuatro partidos y perdió la cima del grupo con el correr de las fechas. El equipo de Rubén Darío Insúa se ubica noveno con 17 puntos. Por su parte, tiene 43 en el acumulado y se ubica por debajo del Matador. Vale destacar que tiene un partido menos por la suspensión del duelo contra Boca Juniors.

Posibles formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Simón Rivero, Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Davobe.

Barracas Central: Marcos Ledesma; Yonathan Rak, Nicolás Demartini, Fernando Tobio, Kevin Jappert, Rafael Barrios; Dardo Miloc, Facundo Mater, Iván Tapia, Javier Ruíz y Jhotanan Candia. DT: Rubén Darío Insúa.

Árbitro: Jorge Baliño

VAR: Hector Paletta

Estadio: José Dellagiovanna

Hora: 19.00

TV: TNT Sports

Atlético Tucumán vs. San Lorenzo

Atlético Tucumán recibirá a San
Atlético Tucumán recibirá a San Lorenzo en el último turno

En medio de la crisis institucional, San Lorenzo visitará a Atlético Tucumán en el Estadio Monumental José Fierro. Tanto el Ciclón como el Decano precisan de la victoria para acomodarse en ambas tablas. Bruno Amiconi será el árbitro principal y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El equipo de Damián Ayude viene de recibir dos golpes durísimos al perder por 2-1 contra Lanús y 1-0 contra San Martín de San Juan en el Nuevo Gasómetro. Tras esto, San Lorenzo quedó relegado a la séptima ubicación del grupo B con 16 puntos, mientras que en la tabla anual marcha décimo con 43 unidades.

Del otro lado, Atlético Tucumán mantiene dos panoramas completamente distintos: de visitante todavía no pudo ganar en el certamen y de local arrastra tres victorias al hilo. Con este contexto, viene de perder por 2-0 contra Instituto de Córdoba. En la zona B se ubica octavo con 15 puntos y se mantiene en puestos de clasificación a la fase final.

Posibles formaciones

Atlético Tucumán: Matías Mansilla, Damián Martínez, Clever Ferreira, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Nicolás Laméndola, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Kevin López o Lautaro Godoy; Ramiro Ruiz Rodríguez o Mateo Bajamich y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Sebastián Martínez

Estadio: Monumental José Fierro

Hora: 21.15

TV: ESPN Premium

Posiciones del Torneo Clausura y de la tabla anual

