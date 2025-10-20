Deportes

Quién es Yassir Zabiri, el verdugo de Argentina autor de los dos goles en la final del Mundial Sub 20

El delantero de Marruecos, que anotó un doblete, fue elegido como el segundo Mejor Jugador del torneo

El resumen de Argentina vs. Marruecos en la final del Mundial Sub 20

El impacto de Yassir Zabiri en la final del Mundial Sub 20 quedó sellado en apenas media hora de juego, cuando el joven delantero marroquí anotó dos goles que pusieron en ventaja a su selección frente a Argentina en Chile, en el partido disputado en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, de Santiago. Con solo 20 años, se consolidó como una de las figuras más destacadas del torneo, gracias a su capacidad para desestabilizar defensas y su eficacia frente al arco rival.

Nacido el 23 de febrero de 2005 en Marrakech, Zabiri inició su formación futbolística en la academia Mohammed VI de Marruecos. Posteriormente, continuó su desarrollo en el Union Touarga, equipo con el que debutó en la Botola, la liga marroquí, durante la temporada 2024. Su desempeño en media temporada le permitió captar la atención de clubes europeos, lo que derivó en su traspaso al Famalicão de la Primeira Liga de Portugal en agosto de 2024, por una suma de 600.000 euros.

A pesar de integrar el plantel profesional del Famalicão, Zabiri aún no ha logrado afianzarse como titular en el primer equipo. Hasta la fecha, ha disputado únicamente tres partidos oficiales, siempre ingresando desde el banco de suplentes y acumulando pocos minutos en el campo de juego.

La situación es diferente en la selección de Marruecos Sub 20, donde Zabiri se ha convertido en una pieza clave. En el ámbito internacional, el atacante suma 17 goles en 29 partidos con el combinado de la categoría, y ha sido protagonista en los principales torneos juveniles de la región.

Yassir Zabiri celebra tras anotar
Yassir Zabiri celebra tras anotar el segundo gol de Marruecos contra Argentina en la final del Mundial Sub20 (AP Foto/Andre Penner)

En 2023, formó parte del equipo que alcanzó el subcampeonato en el Torneo Sub 20 de la UNAF (Unión de Federaciones de Fútbol del Norte de África), y al año siguiente contribuyó a que Marruecos se consagrara campeón en la edición 2024 del mismo certamen. Además, fue subcampeón de la Copa Africana de Naciones Sub 20 en 2025, acumulando 21 partidos como titular y 12 goles entre 2023 y 2025.

Durante el actual Mundial Sub 20, Zabiri ha mantenido un rendimiento sobresaliente, con cinco goles en siete partidos. En la fase de grupos, marcó ante España y Brasil, mientras que en octavos de final anotó frente a Corea del Sur. Su actuación más destacada llegó en la final contra Argentina, donde abrió el marcador a los 12 minutos con un gol de tiro libre tras una infracción cometida por el arquero argentino Santino Barbi. Diecisiete minutos más tarde, Zabiri amplió la ventaja al culminar un contragolpe liderado por Othmane Maamma, llegando por el segundo palo para concretar su doblete.

La velocidad y el desequilibrio de Mohamed Yassir Zabiri lo han convertido en la principal referencia ofensiva de su selección, consolidando su nombre entre los goleadores del torneo y proyectando su carrera internacional. Recibió el premio al segundo Mejor Jugador del torneo, detrás de su compañero Othmane Maamma, quien es conocido como el Cristiano Ronaldo marroquí y quien terminó con el MVP del Mundial.

Este domingo, Marruecos venció 2-0 a Argentina en la final del Mundial Sub 20 disputado en Chile. Es el segundo seleccionado africano en conquistar el torneo ecuménico de la categoría luego de Ghana en 2009. Cabe recordar que a nivel mayores es el primer país que se metió en semifinales en una Copa del Mundo y fueron cuartos en Qatar 2022.

