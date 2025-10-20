Mjällby, el club de una localidad de 1.500 habitantes que revolucionó Europa con un histórico título y jugará la Champions League

El Mjällby AIF grabó su nombre en la historia grande del fútbol al consagrarse campeón de la Allsvenskan -Primera División de Suecia- a falta de tres jornadas para el cierre del torneo. Este logro se magnifica notablemente, ya que es algo inédito para el club de la pequeña localidad de Hällevik, que tiene apenas 1.500 habitantes. La institución se quedó con el título luego de vencer por 0-2 al IFK Göteborg en condición de visitante, resultado que selló la vigésima victoria en 27 partidos y aseguró una ventaja de once puntos sobre el segundo clasificado, el Hammarby.

La gesta del Mjällby ha sido comparada con las proezas de clubes como el Leicester City en la Premier League de Inglaterra en 2016 o el Hellas Verona en Italia en 1985, al romper la hegemonía de los grandes equipos suecos y conquistar su primer título nacional. El club, fundado en 1939 y conocido por su eslogan “hacer posible lo imposible”, ha disputado solo trece temporadas en la máxima categoría, y hasta 2018 militaba en la tercera división. En 2016, incluso estuvo al borde de descender a la cuarta categoría, lo que subraya la magnitud de su transformación.

El triunfo en Gotemburgo, ciudad donde el IFK Göteborg conquistó la Copa de la UEFA en 1982 y 1987, desató la euforia entre los cerca de 1.000 aficionados del Mjällby que viajaron para presenciar el partido. La emoción fue tal que, antes de que concluyera el encuentro, intentaron invadir el campo, lo que obligó a una interrupción temporal. Con 66 puntos en su haber, el equipo no solo se aseguró el campeonato, sino que también quedó a un paso de batir el récord histórico de la liga, establecido por el Malmö FF en 2010 con 67 puntos.

Los aficionados del Mjallby que vivieron el título en el estadio (@MjallbyAIFs)

El proyecto deportivo y financiero del Mjällby ha sido liderado por el empresario local Magnus Emeus, quien asumió la presidencia hace una década y estabilizó las cuentas del club. “Tenía una estrategia bastante clara desde el principio: nunca se puede tener éxito en el campo mientras haya desorden fuera, y lo primero que hay que hacer es asegurarse de que las finanzas estén equilibradas”, explicó en declaraciones recogidas por la AFP.

Bajo su gestión, el club presentó en 2024 un presupuesto de 84,7 millones de coronas (casi USD9 millones), cifra que representa apenas una octava parte del presupuesto del Malmö FF, uno de los equipos más grandes del país y que disputó en varias oportunidades la UEFA Champions League.

El entrenador Anders Torstensson, de 59 años, ha sido una figura central en este proceso. Antiguo director de instituto y exjugador de las categorías inferiores del club, este regresó en 2023 con un contrato indefinido. “Tengo más experiencia en la gestión de personas en muchas situaciones, no solo durante un partido o un entrenamiento”, afirmó a la agencia mencionada anteriormente.

El modesto estadio del Mjällby, donde también se puede ver el pequeño pueblo en el que reside (@MjallbyAIFs)

El técnico, que organiza cada mañana un desayuno colectivo para el plantel, destacó la cohesión del grupo y la importancia de mantener la calma pese al éxito: “Es realmente liberador poder vivir esto (antes incluso del final del campeonato)”, exclamó en diálogo con la radio sueca SR.

La plantilla del Mjällby se caracteriza por su juventud, con una media de 24,5 años, y una composición mayoritariamente local: solo ocho jugadores extranjeros y cuatro internacionales. El defensa finlandés Timo Stavitski subrayó el ambiente de camaradería que reina en el equipo: “Es un lugar pequeño, así que todos estamos en una situación similar y tenemos muchas cosas en común”, aseguró a la AFP.

El club, que juega en el estadio Strandvallen —con capacidad para 6.000 espectadores—, ha visto cómo la afluencia de público se ha multiplicado en los últimos meses, aunque la infraestructura no cumple con los requisitos de la UEFA para competiciones europeas. Cabe resaltar que el campeón de Suecia obtiene un boleto en las fases preliminares de la Champions.

El once titular que quedó grabado en la historia de la pequeña institución (@MjallbyAIFs)

Por ello, el Mjällby deberá disputar las rondas previas de la próxima edición en otro recinto. “Un objetivo razonable sería superar las eliminatorias para llegar a la fase regular”, estimó Torstensson, mientras que Stavitski se mostró más ambicioso: “Somos un club sólido, más fuerte que muchos otros en Suecia, y muchos otros clubes suecos que no son más fuertes que nosotros han tenido éxito en Europa, entonces ¿por qué nosotros no?”.

La historia del Mjällby está profundamente ligada a la vida de Hällevik, una localidad costera cuya economía ha dependido tradicionalmente de la pesca a pequeña escala. El club ha mantenido su identidad local y su modelo asociativo, sin aspiraciones de convertirse en una entidad de grandes dimensiones. “Lo importante es no perder la cabeza y querer convertirnos en otra cosa: Mjällby es Mjällby, no es ni Malmö FF ni el Real Madrid”, sentenció el propietario.