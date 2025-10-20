Deportes

La mala noticia que recibió la selección argentina de Copa Davis: el jugador top que volverá a jugar para Alemania

Este lunes se conocieron los tenistas que integrarán los dos combinados en los cuartos de final de la fase definitoria de Bolonia. Los teutones contarán con una estrella que no estaba en los planes

La Selección Argentina de Tenis
La Selección Argentina de Tenis YPF va por la segunda Copa Davis de su historia en el Final 8 de Bolonia

El número tres del mundo, Alexander Zverev vuelve a jugar la Copa Davis tras casi dos años de ausencia en Alemania y lo hará en el Final 8 de Bolonia ante Argentina. El capitán germano, Michael Kohlmann, dio a conocer la nómina para enfrentar a Los Halcones con Jan-Lennard Struff (91°), Yannick Hanfmann (126°), los doblistas Kevin Krawietz (10°) y Tim Puetz (11°), y el regreso de la mejor raqueta de su país.

Si bien Carlos Alcaraz y Jannik Sinner dominan el circuito de la ATP, Sascha es un claro aspirante a pelear por el tope del escalafón mundial cuando alguno de los dos actuales líderes tenga un tropiezo. Sin ir más lejos, entre el español y el italiano se repartieron los cuatro Grand Slam del año: el ibérico se quedó con Roland Garros y el US Open, mientras que el nacido en San Cándido celebró en el Abierto de Australia y Wimbledon.

Zverev comenzó muy bien la temporada, al alcanzar la final del Abierto de Australia y luego logró su único título ATP del año en Munich en abril, pero desde allí no logró regularidad. El oriundo de Hamburgo, de 28 años, es probable que juegue en Final 8 de Bolonia el single 1 ante Francisco Cerúndolo, que será la primera raqueta del equipo capitaneado por Javier Frana, según dio a conocer la Asociación Argentina de Tenis este lunes por la mañana.

Respecto a Copa Davis, Alexander no formó parte de su selección desde febrero de 2023, cuando los teutones cayeron ante Suiza por los Qualifiers. A lo largo de su carrera, formó parte de 10 convocatorias y disputó siete series, en las que acumula ocho triunfos y seis derrotas.

El argentino lidera el historial entre ambos por 3-1, con victorias en el Masters 1000 de Madrid de 2024, y el ATP de Buenos Aires y en Madrid este mismo año, todas sobre polvo de ladrillo. En tanto, el alemán se impuso en el último duelo en el Masters 1000 de Canadá sobre superficie dura, más parecida a lo que pasarán en noviembre en Italia. En aquella ocasión, el tenista porteño debió retirarse por una lesión, cuando estaba set abajo y 0-1.

La selección alemana, tercera del ranking mundial (segunda preclasificada por la ausencia de Australia en el Final 8 y semifinalista en la última edición), llegará a Bolonia tras haber vencido con comodidad a Japón como visitante por 4-0, en superficie dura indoor, en el Ariake Coliseum.

No obstante, el equipo argentino lidera el historial ante Alemania por 7-3. El último enfrentamiento entre ambos fue en el Round Robin del Final 8 de 2019, disputado en la Caja Mágica de Madrid, donde el conjunto alemán se quedó con la victoria por 3-0.

Para la definición de la Copa Davis, el capitán de la Selección Argentina de Tenis YPF, Javier Frana, confirmó el mismo equipo que superó a Países Bajos por 3-1 en la segunda ronda de los Qualifiers 2025 disputada en Groningen.

Así Francisco Cerúndolo (21), Tomás Etcheverry (63), Francisco Comesaña (68) y los doblistas Horacio Zeballos y Andrés Molteni serán los protagonistas en el Final 8. El conjunto albiceleste debutará en los cuartos de final frente a Alemania el jueves 20 a las 13:00 (hora Argentina).

El ganador del duelo entre Argentina y Alemania se medirá en semifinales ante el vencedor del choque entre República Checa y España, que tendrá entre sus filas al número 1 del mundo, Carlos Alcaraz.

Los otros cruces

  • Martes 18 de noviembre: Francia vs. Bélgica, a partir de las 12:00
  • Miércoles 19 de noviembre: Italia vs. Austria, a partir de las 12:00
  • Jueves 20 de noviembre: República Checa Vs España, a partir de las 6:00

