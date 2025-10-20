Deportes

Diego Forlán sufrió una dura lesión tras protagonizar un incidente en un partido de fútbol amateur: “No podía respirar”

El ex delantero uruguayo acabó con tres costillas rotas y fue trasladado al hospital

Diego Forlan sufrió un accidente mientras jugaba al fútbol

El ex futbolista profesional uruguayo Diego Forlán se encuentra hospitalizado tras sufrir una grave lesión durante un encuentro de la categoría Más 40 en la Liga Universitaria de Deportes. El incidente se produjo en el Complejo Azulgrana de Montevideo, durante el clásico entre Old Boys y Old Christians.

Según informó el medio deportivo Ovación, el ex delantero, de 46 años, debió abandonar el campo luego de caer de forma aparatosa y fue trasladado de inmediato a un centro médico. Las pruebas confirmaron que Forlán presenta fractura de tres costillas—la cuarta, quinta y sexta—y un pequeño neumotórax en el pulmón.

De acuerdo a detalles divulgados por Referí, la acción que terminó con la lesión de Forlán ocurrió tras un intento de remate al arco rival. A pesar del golpe, el equipo del ex futbolista logró imponerse por 4-1 frente a Old Christians, resultado que mantiene a Old Boys en la cima del campeonato junto a Gomensoro.

Forlán relató lo sucedido a través de mensajes de audio enviados a sus allegados, que luego replicó Ovación. “La mañana del sábado la terminé con tres costillas rotas, la 4,5 y 6, y un pequeño neumotórax en el pulmón. Me van a ingresar y poner un caño así drena. Me quedo ingresado hasta el martes”, explicó el deportista, quien detalló que nunca antes en su carrera había experimentado un percance similar. “En 20 años de profesional nunca me pasó esto”, expresó.

Forlán puso punto final a
Forlán puso punto final a su carrera como profesional en 2019

En su narración, Forlán describió el momento de la jugada: “Yo voy, defino y lo veo porque en un momento, cuando encaro, veo que le gano a Quique y veo que Josema se va para adentro. Y ahí engancho para adentro, para que me quede para la zurda y pegarle. Ahí sale Josema a cortar el tiro, yo le pego, salto y ahí para mí o lo toco yo o Josema me toca pero fue la jugada, no tuvo culpa. La verdad que no tuvo culpa y ahí es donde yo quedo desequilibrado, me desequilibra y quedo en el aire, ¿viste? Y la mano me queda ahí, como que no puedo sacar la mano para apoyarme y caigo como una bolsa de papa”.

El uruguayo continuó: “Y la mano me queda abajo del pecho y es la mano la que me termina rompiendo las costillas. Y ahí boludo cuando caigo digo ‘menos mal que no me jodo la muñeca’. Pero enseguida no podía respirar, no encontraba aire, no encontraba posición. Era un dolor constante que no se me iba. No se me iba hasta que llegué al hospital”.

El futbolista permanecerá hospitalizado hasta el martes para facilitar su recuperación y monitorear su estado de salud. El tratamiento incluyó la colocación de un drenaje en el pulmón para eliminar el líquido y estabilizar la respiración.

Diego Forlán, nacido en Montevideo en 1979, cerró su etapa como futbolista profesional en agosto de 2019, tras una carrera con títulos y distinciones europeas y sudamericanas. Integró clubes como Independiente, Atlético de Madrid, Villarreal, Manchester United y Peñarol, además de conquistar la Bota de Oro de la UEFA y dos títulos como máximo goleador de la liga española.

Tras su retiro deportivo profesional, Forlán se integró a las filas de Old Boys & Old Girls Club en 2022 para disputar la Liga Universitaria de Deportes. Desde entonces, participa activamente con el equipo de la categoría para mayores de 40 años, donde ya consiguió un título y aspiraba a un nuevo campeonato antes de la lesión.

Cabe recordar que, demás de su vínculo con el fútbol, Forlán incursionó en otros deportes, incluyendo su participación en el Challenger de Montevideo de tenis en 2024, lo que refleja su interés por la actividad física luego de su retirada profesional. El ex delantero de Independiente debutó en la versión dobles junto al argentino Federico Coria. En el segundo game se desquitó y sumó el 15-0 de un juego que quedó para la dupla rioplatense

