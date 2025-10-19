Marcelo Gallardo suspendió la conferencia de prensa tras la victoria de River Plate contra Talleres en Córdoba

Marcelo Gallardo durante el partido que River Plate jugó ante Riestra en el Monumental (ALEJANDRO PAGNI / AFP)

River Plate tomó oxígeno en Córdoba luego de vencer 2-0 a Talleres y así poner fin a una mala racha que incluía cuatro derrotas consecutivas en el Torneo Clausura. Luego del encuentro, que se definió con los goles de Gonzalo Montiel y Maximiliano Meza, Marcelo Gallardo decidió cancelar la conferencia de prensa habitual que dan los entrenadores.

Mientras todos los periodistas aguardaban la presencia del Muñeco en la sala de conferencias, surgió la novedad de que el técnico de 49 años no iba a presentarse para responder preguntas, algo que sorprendió a los presentes en el estadio Mario Alberto Kempes.

En cuanto al juego, River pudo recomponer su imagen en el resultado y evitó caer en la peor racha de su historia. Montiel abrió el marcador a los 37 minutos del primer tiempo. En el cierre de la primera etapa, el equipo de Carlos Tevez logró empatar el encuentro, pero desde el VAR trazaron las líneas y anularon la conversión tras delimitar que Augusto Schott estaba en posición adelantada.

A los 22 minutos del complemento, Facundo Colidio elaboró una notable jugada individual y, cuando se metió al área tras gambetear a la defensa del elenco cordobés, habilitó a Meza para el 2-0. Ambos ingresaron en el segundo tiempo. Desde entonces, el equipo de Gallardo controló el desarrollo del juego y concretó un triunfo vital.

*La palabra de Maxi Meza tras la victoria de River

Con este resultado, el Millonario cortó una racha de cuatro derrotas al hilo en el Torneo Clausura y escaló a la cuarta ubicación de la Zona B con 21 unidades. Además, volvió a meterse en puestos de clasificación para la Copa Libertadores: quedó segundo en la tabla anual con 52 puntos. Por su parte, Talleres marcha undécimo en el grupo con 14 y no logró escapar de la zona baja en el acumulado: se ubica en el 27° puesto con 27 unidades.

Luego del encuentro, Maximiliano Meza, uno de los autores de los goles del Millonario, brindó su testimonio en el campo de juego. “Estoy contento por la victoria, pero hay que mejorar”, reflexionó sobre el partido ante la T. Además, recordó su recuperación física tras la operación que se realizó tras el Mundial de Clubes: “Tenía una lesión complicada, me molestaba en el día a día y lo estaba padeciendo. Sabía que estaba perjudicando al equipo porque no estaba al cien por cien. Marcelo (Gallardo) me entendió y tomé esa decisión de operarme. Hoy estoy tratando de seguir agarrando ritmo y al nivel. Ese es mi objetivo”.

“Uno siempre sufre más afuera porque uno no podía hacer nada, colaborar o ayudar. Solo alentar a los compañeros desde el lugar que me tocara. Este club te exige al máximo y tenemos que ser conscientes de que lo que nos juguemos de acá adelante va a ser importantísimo y hay que lograr campeonatos. La Copa Argentina es un desafío lindo, será difícil con un rival duro, pero ojalá sea en el partido siguiente”, indicó Meza.

El próximo compromiso de River en el Torneo Clausura será ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental en noviembre, con fecha a confirmar. Pero antes tendrá el choque en Córdoba por el pase a la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, que será el viernes 24 de octubre a las 22.10 en el estadio Mario Alberto Kempes.

*El resumen de la victoria de River Plate ante Talleres