La espectacular doble atajada de Dibu Martínez que fue clave en el triunfo de Aston Villa: de su gesto al público a la reacción del DT rival

*La doble atajada de Dibu Martínez ante Tottenham

El Aston Villa venció 2-1 al Tottenham en el Tottenham Stadium por la octava fecha de la Premier League, en un partido donde la figura fue Dibu Martínez. El arquero de la selección argentina resultó determinante para que su equipo diera vuelta el marcador, gracias a una doble atajada en el segundo tiempo que mantuvo con vida a Los Villanos y allanó el camino para la victoria. Los goles de Morgan Rogers y Emiliano Buendía sellaron la remontada, en lo que fue la quinta victoria consecutiva del equipo en la temporada.

El encuentro, disputado bajo una intensa lluvia y en un ambiente tenso, comenzó con un contratiempo para el Tottenham: Cuti Romero, quien apareció en la planilla del conjunto londinense como titular y capitán, sufrió una molestia durante la entrada en calor y no pudo disputar el partido. Esta baja obligó a los locales a reorganizar su defensa, cediendo la cinta de capitán a Micky van de Ven. A pesar de este revés, el conjunto dirigido por Thomas Frank se adelantó rápidamente en el marcador. Rodrigo Bentancur aprovechó un error defensivo rival y, tras una volea desviada por Amadou Onana, el volante uruguayo venció a Martínez a los cinco minutos de juego.

El Aston Villa, bajo la conducción de Unai Emery, no tardó en reaccionar. Aunque los locales dominararon en la primera parte de la etapa inicial y la afición local se mostró animada, el empate llegó a los 37 minutos. Tras recibir una dura entrada de Van de Ven, Rogers marcó su primer gol de la temporada con un potente disparo desde fuera del área, lo que puso tablas en el marcador (1-1) antes del final del primer tiempo.

En la segunda mitad, el protagonismo recayó en Martínez. El arquero argentino fue clave al realizar una doble atajada que resultó decisiva para el desarrollo del partido cuando iban ocho minutos del complemento. Primero, desvió un disparo de Joao Palhinha y, en la continuación de la jugada, bloqueó un cabezazo de Bentancur, quien se encontraba en posición adelantada. Estas intervenciones evitaron que el Tottenham recuperara la ventaja y permitieron que el Aston Villa mantuviera sus opciones intactas.

Una vez que contuvo el primer disparo, Dibu miró a los fanáticos del local y, mientras tomó un sorbo de agua, esbozó una sonrisa para alguno de ellos que le hizo mención en la tribuna. Por su parte, el técnico de los Spurs se tomó la cabeza y estuvo a punto de arrodillarse en el césped tras la atajada del ex guardametas de Independiente.

El desenlace llegó a los 77 minutos, cuando Buendía, que había ingresado desde el banvo, culminó una jugada colectiva iniciada por Matty Cash y Lucas Digne. Tras un pase largo de Cash, Digne controló el balón y asistió al argentino, quien definió con precisión para poner el 2-1 definitivo. Este gol representó el tercero de Buendía en los últimos cuatro partidos y selló la remontada de los villanos.

El partido también estuvo marcado por otras incidencias relevantes. La lesión de Cuti Romero condicionó la estrategia del Tottenham, mientras que el Aston Villa debió ajustar su esquema tras la atención médica recibida por Lucas Digne en el segundo tiempo. Con este resultado, el Aston Villa sumó su quinta victoria consecutiva en la temporada, incluyendo partidos de la Europa League, y escaló tres posiciones en la tabla de la Premier League para ubicarse en el décimo lugar con 12 puntos. La racha positiva refuerza el buen momento del equipo y su ambición de pelear por puestos europeos.