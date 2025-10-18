Deportes

Sale a la luz el apodo de Franco Mastantuono dentro del vestuario del Real Madrid

Un video compartido en los canales oficiales del club reveló el sobrenombre que le asignaron sus nuevos compañeros en la Casa Blanca

Guardar
El apodo que le puso el vestuario del Real Madrid a Franco Mastantuono

El más reciente video publicado en las redes sociales del Real Madrid reveló el apodo que tiene Franco Mastantuono entre sus compañeros en el vestuario. El contenido forma parte de una serie de producciones del club, en las cuales los jugadores responden a preguntas alejadas del ámbito estrictamente deportivo. La edición actual se grabó tras un entrenamiento, donde la consigna fue: “¿A qué famoso te pareces?”.

En el video, varios integrantes del plantel aprovecharon para responder con humor. Éder Militao mencionó a Shaun Livingston, ex jugador de la NBA (ganó tres títulos con Golden State Warriors), mientras Thibaut Courtois comentó que encuentra similitudes con el tenista serbio Novak Djokovic y Endric eligió al rapero 50 Cent. Otros futbolistas, como Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, optaron por no responder tras escuchar la pregunta, mostrando cierto asombro ante la consigna, de acuerdo con lo difundido por el club madrileño.

El espacio también ofreció instancias de interacción entre compañeros. Brahim Díaz y Jude Bellingham conversaron sobre sus aparentes parecidos físicos, mientras David Alaba declaró: “Me parezco a mí mismo, a David Alaba”, expresión que generó risas en el entorno.

Entre todas las respuestas, la de Franco Mastantuono fue la que más repercusión causó. El futbolista argentino reveló frente a las cámaras el apodo que recibió entre sus nuevos compañeros: “Me dicen Eminem acá”, señaló, apuntando hacia la cancha, donde se encontraban varios de sus compañeros.

Dentro del vestuario del Real
Dentro del vestuario del Real Madrid apodaron como "Eminem" a Franco Mastantuono

La breve confesión de Mastantuono sobre el apodo de “Eminem” generó comentarios entre los aficionados, quienes establecieron un paralelismo con el conocido rapero estadounidense, principalmente por el corte de cabello y el estilo desenfadado del jugador. El joven de 18 años surgido de la cantera de River Plate parece haberse ganado un lugar importante dentro de la consideración del director técnico Xabi Alonso, ya que fue de la partida en la mayoría de los juegos en lo que va de la temporada. Además ya aportó un gol (en la victoria ante Levante) y una asistencia (ante Kairat Almaty por la Champions League).

Eminem es el nombre artístico de Marshall Bruce Mathers III, un rapero, compositor, productor y actor estadounidense nacido en Detroit en 1972. Considerado una de las figuras más influyentes en la historia del género, se caracteriza por su estilo directo, letras provocadoras y una imagen que combina cabello rubio platinado y vestimenta urbana. El estadounidense alcanzó reconocimiento mundial con álbumes como “The Slim Shady LP” y “The Marshall Mathers LP”, y es conocido tanto por su éxito comercial como por la abundancia de premios obtenidos, entre los que se destacan varios Grammy y un premio Óscar por la canción “Lose Yourself”.

En lo que respecta a lo deportivo, Real Madrid atraviesa un gran presente al liderar el torneo local con 21 unidades (producto de siete victorias y una derrota), dos más que Barcelona, su más inmediato perseguidor. El domingo buscarán extender su marcha con su visita a Getafe, que deambula por la mitad de la tabla con 11 puntos.

En la Champions League, en cambio, su andar es perfecto, ya que lidera la Fase Regular luego de ganar sus dos presentaciones (2-1 contra Olympique Marsella en el Santiago Bernabéu y 5-0 en condición de visitante versus Kairat Almaty). Este miércoles volverá a tener acción, cuando tenga una compleja visita: en Madrid se medirá ante Juventus, conjunto que igualó en sus dos presentaciones.

Temas Relacionados

Franco MastantuonoEminemReal Madrid

Últimas Noticias

Franco Colapinto largará 17° en la Sprint del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

El piloto argentino de la escudería Alpine, a bordo de su A525, comenzará desde la parte baja de la grilla. Luego será la clasificación de la carrera principal

Franco Colapinto largará 17° en

River Plate buscará cortar su mala racha en su choque ante el Talleres de Carlos Tevez: hora, TV y formaciones

El Millonario, que arrastra cuatro derrotas en fila en el Torneo Clausura, intentará pisar con fuerza ante la T. Desde las 20.30, por TNT Sports

River Plate buscará cortar su

Continúa la fecha 13: así están las posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual con la clasificación a las copas y el descenso

Con varios partidos, sigue la decimotercera jornada del certamen de Primera División y se empiezan a definir cosas importantes

Continúa la fecha 13: así

Nick Kyrgios apuntó nuevamente contra Jannik Sinner por el caso de dopaje: “No lo soporto”

El tenista australiano se refirió con dureza a la hora de hablar de su relación con el número 2 del mundo

Nick Kyrgios apuntó nuevamente contra

La terminante frase de un directivo del Inter de Milán ante los rumores del posible fichaje de Neymar

El director deportivo neroazzurro descartó de plano la chance de sumar al brasileño

La terminante frase de un
ÚLTIMAS NOTICIAS
El acusado de tapar el

El acusado de tapar el pozo donde enterraron a las víctimas del triple femicidio narco volvió a declarar y detalló cómo era la fosa

Si se excluye el crédito del FMI, las reservas netas del BCRA volvieron al nivel al que las recibió el gobierno de Milei

En Santiago del Estero, Milei volvió a apuntar contra kirchnerismo: “Mientras la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”

Cuántos salarios se necesitan para comprar un auto 0 km

Lázaro Báez regresará a la cárcel de Ezeiza: la Justicia Federal rechazó el habeas corpus de la defensa

INFOBAE AMÉRICA
Gioconda Belli, la voz poética

Gioconda Belli, la voz poética de Nicaragua, conquista el Premio Internacional Carlos Fuentes

Cómo es Spook-a-Rama, la atracción más antigua de Coney Island que aún mantiene vivo el espíritu del miedo

Así es el monasterio de Sümela, el templo que asoma desde el costado de un acantilado

Literatura para todos o para unos pocos: los premios Planeta y Nobel reavivaron la controversia en el mundo editorial

La escena de Forrest Gump que pasó desapercibida y marcó el destino de uno de sus protagonistas

TELESHOW
El video de Úrsula Corberó

El video de Úrsula Corberó en Buenos Aires: charla relajada y look informal para pasear por la ciudad

Murió a los 54 años Mariano Castro, el hermano gemelo del periodista Juan Castro

Guns N’ Roses volvió a hacer historia en el país con una noche épica: hits, guiños a Argentina y el recuerdo de Ozzy Osbourne

Andrea Ghidone: “La mujer en el tango ganó su espacio a base de talento”

Carolina Barcia: “La ropa de la calle Avellaneda y la del shopping es la misma”