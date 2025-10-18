Sale a la luz el apodo de Franco Mastantuono dentro del vestuario del Real Madrid

El apodo que le puso el vestuario del Real Madrid a Franco Mastantuono

El más reciente video publicado en las redes sociales del Real Madrid reveló el apodo que tiene Franco Mastantuono entre sus compañeros en el vestuario. El contenido forma parte de una serie de producciones del club, en las cuales los jugadores responden a preguntas alejadas del ámbito estrictamente deportivo. La edición actual se grabó tras un entrenamiento, donde la consigna fue: “¿A qué famoso te pareces?”.

En el video, varios integrantes del plantel aprovecharon para responder con humor. Éder Militao mencionó a Shaun Livingston, ex jugador de la NBA (ganó tres títulos con Golden State Warriors), mientras Thibaut Courtois comentó que encuentra similitudes con el tenista serbio Novak Djokovic y Endric eligió al rapero 50 Cent. Otros futbolistas, como Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, optaron por no responder tras escuchar la pregunta, mostrando cierto asombro ante la consigna, de acuerdo con lo difundido por el club madrileño.

El espacio también ofreció instancias de interacción entre compañeros. Brahim Díaz y Jude Bellingham conversaron sobre sus aparentes parecidos físicos, mientras David Alaba declaró: “Me parezco a mí mismo, a David Alaba”, expresión que generó risas en el entorno.

Entre todas las respuestas, la de Franco Mastantuono fue la que más repercusión causó. El futbolista argentino reveló frente a las cámaras el apodo que recibió entre sus nuevos compañeros: “Me dicen Eminem acá”, señaló, apuntando hacia la cancha, donde se encontraban varios de sus compañeros.

La breve confesión de Mastantuono sobre el apodo de “Eminem” generó comentarios entre los aficionados, quienes establecieron un paralelismo con el conocido rapero estadounidense, principalmente por el corte de cabello y el estilo desenfadado del jugador. El joven de 18 años surgido de la cantera de River Plate parece haberse ganado un lugar importante dentro de la consideración del director técnico Xabi Alonso, ya que fue de la partida en la mayoría de los juegos en lo que va de la temporada. Además ya aportó un gol (en la victoria ante Levante) y una asistencia (ante Kairat Almaty por la Champions League).

Eminem es el nombre artístico de Marshall Bruce Mathers III, un rapero, compositor, productor y actor estadounidense nacido en Detroit en 1972. Considerado una de las figuras más influyentes en la historia del género, se caracteriza por su estilo directo, letras provocadoras y una imagen que combina cabello rubio platinado y vestimenta urbana. El estadounidense alcanzó reconocimiento mundial con álbumes como “The Slim Shady LP” y “The Marshall Mathers LP”, y es conocido tanto por su éxito comercial como por la abundancia de premios obtenidos, entre los que se destacan varios Grammy y un premio Óscar por la canción “Lose Yourself”.

En lo que respecta a lo deportivo, Real Madrid atraviesa un gran presente al liderar el torneo local con 21 unidades (producto de siete victorias y una derrota), dos más que Barcelona, su más inmediato perseguidor. El domingo buscarán extender su marcha con su visita a Getafe, que deambula por la mitad de la tabla con 11 puntos.

En la Champions League, en cambio, su andar es perfecto, ya que lidera la Fase Regular luego de ganar sus dos presentaciones (2-1 contra Olympique Marsella en el Santiago Bernabéu y 5-0 en condición de visitante versus Kairat Almaty). Este miércoles volverá a tener acción, cuando tenga una compleja visita: en Madrid se medirá ante Juventus, conjunto que igualó en sus dos presentaciones.