La dura sanción que recibió Lance Stroll tras el choque a Esteban Ocon en la carrera Sprint del GP de EEUU de la F1

*El choque de Lance Stroll a Esteban Ocon

Un error de cálculo en la vuelta 16 de la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos dejó a Lance Stroll, piloto de Aston Martin, con una sanción que marcará su desempeño en Austin. Tras chocar a Esteban Ocon en la primera curva del Circuito de las Américas, el piloto canadiense recibió una penalización de cinco posiciones en la parrilla según como termine la carrera principal y sumó dos puntos más de penalidad a su superlicencia, acercándose al límite de una suspensión en la Fórmula 1.

El incidente se produjo en una Sprint ya marcada por el caos, después de que un accidente múltiple en la Curva 1 eliminó a ambos McLaren (Lando Norris y Oscar Piastri) y a Fernando Alonso, complicando el inicio de la prueba. Stroll, que había evitado los percances iniciales y se mantenía en la luchamás allá del puesto 10 de la carrera, se lanzó a por Ocon en una maniobra arriesgada en el comienzo de la vuelta 16 de las 19 establecidas. Lance intentó adelantar por el interior en la subida, pero bloqueó el neumático y terminó impactando a gran velocidad contra el monoplaza del piloto de Haas. El choque dejó a ambos fuera de competencia y obligó a neutralizar la prueba con el coche de seguridad.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) intervino de inmediato. Los comisarios deportivos revisaron las imágenes, analizaron la telemetría y escucharon las versiones de los pilotos y sus equipos. Tras la investigación, concluyeron que Stroll era el único responsable del accidente. El documento oficial detalló que el piloto de Aston Martin malinterpretó el punto de frenada y colisionó con Ocon, por lo que la penalización se aplicará en la de clasificación del sábado, ya que Stroll no pudo ser sancionado durante la carrera al haber abandonado la prueba.

La sanción impuesta implica que Stroll retrocederá cinco posiciones que logre en la carrera principal, lo que complica aún más el panorama para Aston Martin en una temporada difícil. Además, los dos puntos agregados a su superlicencia elevan su total a siete sobre un máximo de 12. De esta forma, si alcanza dicha cifra, quedará suspendido por una carrera, lo que representa un riesgo para el piloto canadiense de cara al cierre del calendario 2025 en la F1.

Stroll le pidió disculpas a Ocon tras el choque

Tras el incidente, Stroll reconoció su responsabilidad y se disculpó públicamente. “Sí, seguro, estaba demasiado lejos, así que fue un error. Lo calculé mal y sí, ya le pedí disculpas”, admitió el piloto, quien se acercó a Ocon tras el choque para expresar su arrepentimiento. Por su parte, el francés optó por no mostrar enfado y centró su análisis en el rendimiento del equipo. “Deberíamos estar bien con las piezas, eso es algo bueno. Obviamente estamos tomando muchos riesgos en la mitad del pelotón para intentar sacar algo de esta carrera, así que fue simplemente una situación de carrera, en el lugar y momento equivocados”, explicó Esteban, quien también señaló la importancia de mejorar en clasificación para evitar verse envuelto en este tipo de situaciones.

Más allá de lo sucedido en Max Verstappen a bordo de su Red Bull dominó las 19 vueltas y recortó las distancias en la punta del Campeonato de Pilotos tras el abandono de los dos McLaren, que sufrieron daños en un multitudinario accidente luego de la largada. George Russell (Mercedes) y Carlos Sainz (Williams) lo acompañaron en el podio. Franco Colapinto, que estuvo involucrado en el incidente del inicio, terminó en el 14° puesto luego de una penalización contra Oliver Bearman.