El emocionante homenaje de Boca Juniors a Miguel Russo: la dedicatoria especial de Riquelme y una camiseta al cielo

*Paredes y Úbeda soltaron una camiseta con globos en honor a Russo

El fútbol argentino continúa consternado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El entrenador, que murió a los 69 años el pasado 8 de octubre, dejó una huella imborrable en Boca Juniors, club al que dirigió hasta sus últimos días. En la previa del duelo entre el Xeneize y Belgrano por la fecha 13 del Torneo Clausura, La Bombonera le rindió un sentido homenaje.

El tributo comenzó con un emotivo video en la pantalla grande del estadio que rememoró los grandes momentos que tuvo el DT en sus distintos pasos. La hinchada, por su parte, respondió con un afectivo aplauso y luego con un canto que fue acompañando a las imágenes. “Amor con amor se paga”, fue la frase con la que concluyó la cinta.

Luego, Leandro Paredes, capitán de Boca, llevó una camiseta con el nombre de Russo atada con globos hacia el círculo central y, junto a Claudio Úbeda, la soltó hacia el cielo. Mientras se elevaba, los simpatizantes xeneizes corearon: “Miguelo, Miguelo”.

*El video con el que Boca homenajeó a Russo

Desde el inicio de la jornada, el homenaje se hizo visible en cada detalle. El micro que transportó al plantel, ahora bajo la conducción de Claudio Úbeda, fue ploteado para inmortalizar la figura de Russo. En la parte superior delantera del vehículo, se exhibe una imagen del entrenador junto a una de sus frases más recordadas: “A Boca nunca se le puede decir que no”. Junto a esta leyenda, se añadió el mensaje “Hasta siempre, Miguel”.

*La bandera en el palco de Riquelme

Además, en las inmediaciones del estadio aparecieron algunos pasacalles colgados por los hinchas para demostrarle afecto al entrenador que supo tener tres ciclos en la institución. También hubo banderas en las tribunas. Una de las más destacadas fue la que tenía la imagen del último abrazo público entre Juan Román Riquelme y el DT con la frase: “Siempre te recordaré con una sonrisa, amigo”, colgada en el palco del propio presidente del club.

En el ámbito digital, las redes sociales oficiales del elenco azul y oro también se sumaron al homenaje. El habitual anuncio del día de partido, conocido como “Hoy juega Boca”, tuvo como protagonista a Russo en el centro de las imágenes animadas que anticipaban el encuentro y destacaban el carácter especial de la fecha. El material audiovisual incluyó una frase del propio entrenador: “La Bombonera en el mundo es única. El sonido de la Bombonera es algo que no lo tiene ningún estadio del mundo. Por lo que es la gente, por la forma. Seguramente por la gente”.

El parche que lució Boca en su camiseta

La camiseta de los jugadores de Boca también formó parte del tributo. En el pecho de la casaca, se incorporó la imagen de Russo levantando la Copa Libertadores de América obtenida en 2007, un gesto que fue presentado en las redes sociales oficiales del club en la previa del encuentro. Este diseño especial resaltó uno de los momentos más emblemáticos de la carrera del técnico al frente del equipo de la Ribera.

Vale recordar que en la semana el cumplimiento de uno de los últimos deseos de Miguel Ángel Russo se materializó en una ceremonia privada en el estadio Alberto J. Armando, donde parte de sus cenizas fueron esparcidas en el campo de juego, según informó TyC Sports. Este acto, reservado exclusivamente para su círculo más cercano, representó el inicio de una serie de homenajes que se replicarán en las canchas de los clubes con los que el entrenador mantuvo un vínculo profundo a lo largo de su carrera.

De acuerdo con lo revelado por TyC Sports, la última voluntad de Russo consistía en que sus cenizas fueran esparcidas en los estadios de los clubes con los que más se identificó, tanto en su etapa de futbolista como de entrenador. Por este motivo, además de La Bombonera, se prevé que en los próximos días se realicen ceremonias similares en el Gigante de Arroyito (Rosario Central), La Fortaleza (Lanús) y Uno (Estudiantes de La Plata). Tanto Juan Sebastián Verón como Nicolás Russo, autoridades del Pincha y el Granate respectivamente, ya han sido notificados y confirmaron que abrirán las puertas de sus estadios para estos actos íntimos.

Incluso, el club de la Zona Sur del Gran Buenos Aires le rindió honores en la previa del cotejo ante Godoy Cruz. “Honraremos siempre tu legado”, fue la consigna del reconocimiento en el que estuvieron presentes sus familiares y algunos jugadores que dirigió.

Riquelme en su palco; abajo la bandera en homenaje a Russo (Fotobaires)

La trayectoria de Miguel Russo abarcó todos sus años como futbolista en Estudiantes. Ya como entrenador, inició su carrera en Lanús, donde dirigió tanto en Primera como en Segunda División y logró el ascenso del club. Repitió la hazaña con el conjunto platense a mediados de los 90 y, en 2013, ascendió a Rosario Central, donde conquistó su último título como director técnico: la Copa de la Liga 2023. No obstante, su logro más destacado fue la obtención de la Copa Libertadores 2007 con Boca Juniors, club con el que también ganó el campeonato 2019/2020 y la Copa de la Liga 2020 durante su segundo ciclo.