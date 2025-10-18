“Honraremos siempre tu legado”: el emotivo homenaje de Lanús para Miguel Ángel Russo con la presencia de su familia

El fútbol argentino continúa rindiéndole homenaje a Miguel Ángel Russo, quien falleció el pasado 8 de octubre a los 69 años. Esta vez fue el turno de Lanús, que le brindó honores en la previa del encuentro frente a Godoy Cruz, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, en el estadio Néstor Díaz Pérez.

El reconocimiento comenzó con la entrada algunos jugadores que Russo dirigió durante sus ciclos como DT del club. Entre ellos estaba Héctor “Negro” Enrique, campeón del mundo con la selección argentina. Luego, ingresaron sus familiares, que recibieron una plaqueta por parte de los dirigentes de la institución.

Tras eso, se reprodujo en la pantalla del estadio un vídeo emotivo con escenas de Miguel en el club. En ese momento, se pudo ver a su esposa, Mónica Croavara, y a su hijo, Ignacio Russo -delantero de Tigre- notablemente emocionados.

Finalmente, se desplegó una bandera con la imagen del DT y los colores de Lanús con la leyenda: “Honraremos siempre tu legado”.

Antes del duelo, el Granate y había anticipado en sus redes sociales que le brindaría un sentido reconocimiento al entrenador que tuvo dos etapas en el club entre 1989 y 1994 y luego entre 1999 y 2000. Durante su paso, fue el responsable de los ascensos logrados en 1990 y 1992, y estableció una mentalidad ganadora que transformó la historia de la institución.

“Miguel Ángel Russo nos enseñó todo. Hay un antes y un después en Lanús luego de Miguel Ángel Russo. Él nos enseñó cómo hacer grande a un club”, afirmó Nicolás Russo, presidente de la institución bonaerense en diálogo con La Tercera.

Otra postal del homenaje a Russo (Fotobaires)

“Russo es una persona que ha dejado un legado. El fútbol argentino lo tiene como una de las personas más destacadas. Es uno de los pocos entrenadores que no generó nunca una grieta. No sólo ha sido técnico, sino que ha sido un formador de dirigentes, personas, jugadores, alguien muy preparado para ejercer las diferentes posiciones que le tocó estar en el fútbol. Eso no lo logra cualquiera saliendo bien parado de los diferentes equipos que le tocó dirigir. Lo de Miguel es algo único”, expresó el dirigente.

La despedida de Russo estuvo marcada por la emoción y el reconocimiento de la comunidad futbolística. Eligió cerrar su carrera en Rosario ante Central como visitante y en La Bombonera frente a Central Córdoba, rodeado del afecto del público.

Además, según informaron desde su entorno, la cenizas del entrenador serán esparcidas en La Fortaleza, lo que ya sucedió en la Bombonera hace unos días, en una ceremonia íntima. Lo mismo ocurrirá en las canchas de Estudiantes y Rosario Central, los otros clubes con los que Russo tenía un fuerte vínculo emocional.

Vale recordar que, antes de su muerte, Russo le había pedido a su círculo íntimo que lo vistieran con la ropa de entrenamiento del Xeneize para sentirse entrenador hasta último momento. Esto ocurrió cuando había desistido de internarse en una clínica y optó por pasar sus horas finales en su hogar.

El homenaje que le hizo Lanús a Miguel Ángel Russo (Fotobaires)

La trayectoria de Russo en el fútbol abarcó más de 1.000 partidos dirigidos y éxitos en diversos países. Nacido en Lanús en 1956, desarrolló su carrera como futbolista en Estudiantes de La Plata, donde disputó 420 partidos y obtuvo dos títulos. Como entrenador, logró, los ya mencionados, ascensos con Lanús y Estudiantes, dirigió equipos en Argentina, España, Chile, México, Colombia, Perú, Paraguay y Arabia Saudita, y sumó títulos con clubes como Vélez Sarsfield, Central y Millonarios.

Con 12 títulos en su carrera y una dedicación inquebrantable al fútbol, Miguel Ángel Russo dejó una huella imborrable tanto como jugador, defendiendo los colores del Pincha, como en su extensa labor como entrenador, especialmente en Boca Juniors, donde su liderazgo en la conquista de la Copa Libertadores 2007 permanece como uno de los hitos más recordados del club.