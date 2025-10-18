Deportes

Continúa la fecha 13: así están las posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual con la clasificación a las copas y el descenso

Con varios partidos, sigue la decimotercera jornada del certamen de Primera División y se empiezan a definir cosas importantes

Luciano Vietto festeja el gol
Luciano Vietto festeja el gol de la victoria de Racing ante Aldosivi (Fotobaires)

La fecha 13 del Torneo Clausura comenzó este viernes con tres encuentros que repercutirán en lo alto y bajo de cada zona, al igual que en la Tabla Anual que define la clasificación a las copas internacionales y un descenso. Además, se moverán los promedios, donde se define el otro equipo que perderá la categoría.

Ayer, Racing venció 1-0 a Aldosivi en el Cilindro de Avellaneda gracias a un penal convertido por Luciano Vietto. La Academia trepó al cuarto puesto en su grupo con 18 puntos y además quedó en puestos de pelea por un lugar en la próxima Copa Libertadores. El Tiburón, en tanto, sigue en zona de descenso.

Luego, Argentinos Juniors le ganó 3-1 a Newell’s con el estreno de Sergio Romero en el arco y quedó como escolta de Defensa y Justicia en el Grupo A, además de meterse de lleno en la lucha por ingresar a la próxima Copa Libertadores por tabla acumulada. Por su parte, Lanús derrotó 2-0 a Godoy Cruz en La Fortaleza y pasó la línea del líder, Deportivo Riestra en la Zona B, por lo menos hasta que juegue el Malevo su partido frente a Instituto.

La fecha continuará hoy con grandes enfrentamientos. Independiente Rivadavia chocará con Banfield en Mendoza, Boca Juniors hará las veces de local con Belgrano y River Plate visitará a Talleres de Córdoba.

Ya en la jornada de mañana, Estudiantes y Gimnasia animarán una nueva edición del clásico de La Plata; mientras que Sarmiento recibirá a Vélez Sarsfield en Junín. En el cierre del día, San Martín de San Juan será el anfitrión del encuentro ante Independiente y el líder la Anual, Rosario Central, chocará con el último campeón, Platense.

El lunes habrá tres enfrentamientos claves: Riestra-Instituto, Tigre-Barracas Central y Atlético Tucumán-San Lorenzo. Los últimos encuentros de la fecha se jugarán en dos días distintos: Unión y Defensa y Justicia se medirán el martes; en tanto, Huracán hará lo propio con Central Córdoba de Santiago del Estero el miércoles.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 13

Viernes 17 de octubre

Racing 1-0 Aldosivi (Zona A)

Lanús 2-0 Godoy Cruz (Zona B)

Argentinos 3-1 Newell’s (Zona A)

Sábado 18 de octubre

  • 15:45 Independiente Rivadavia Mza. – Banfield (Zona A) -ESPN Premium-
  • 18:00 Boca – Belgrano (Zona A) -ESPN Premium-
  • 20:30 Talleres – River (Zona B) -TNT Sports-

Domingo 19 de octubre

  • 15:00 Sarmiento – Vélez (Zona B) -ESPN Premium-
  • 15:00 Estudiantes – Gimnasia (interzonal) -TNT Sports-
  • 18:00 Rosario Central – Platense (Zona B) -TNT Sports-
  • 18:00 San Martín (SJ) – Independiente (Zona B) -ESPN Premium-

Lunes 20 de octubre

  • 19:00 Tigre – Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-
  • 19:00 Deportivo Riestra – Instituto (Zona B) -ESPN Premium-
  • 21:15 Atlético Tucumán – San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium-

Martes 21 de octubre

  • 19:15 Unión – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-

Miércoles 22 de octubre

  • 19:30 Huracán – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-

LAS TABLAS DE POSICIONES

PARTIDOS POSTERGADOS

Viernes 24 de octubre

16:00 Sarmiento 0-0 Rosario Central (Restan 45’)

18:00 Independiente-Platense

Lunes 27 de octubre

16:00 Barracas Central-Boca Juniors

