Con Lucho Díaz, Bayern Múnich se quedó con el clásico ante Borussia Dortmund de la mano de un Harry Kane inspirado

(Desde Múnich, Alemania) Bayern Múnich terminó celebrando un ajustado triunfo en el Allianz Arena por 2-1 ante Borussia Dortmund en Der Klassiker con una actuación magistral de Harry Kane que terminó por enamorar a cualquiera que hubiese tenido alguna crítica sobre su forma de jugar.

El delantero inglés demostró que es uno de los futbolistas más completos de la actualidad con un despliegue en el campo de juego que lo vio dominar todas las posiciones. Cumplió la función de un doble cinco adelantado en el inicio del juego y terminó sobresaliendo como si hubiese hecho un master en el puesto. Pero también finalizó el partido marcando en su propia área para evitar una posible de riesgo del rival que podría haber significado el empate. Un verdadero todo terreno.

Además, cumplió con lo que se esperaba de él: abrió el marcador a los 22 minutos del primer tiempo con un cabezazo magistral en el primer palo tras un córner desde la izquierda. Antes y después de la apertura del marcador, el Bayern había dominado el juego. Tuvo varias chances claras de gol que no logró terminar y dejó un marcador demasiado igualado para un parcial inicial que había tenido una supremacía absoluta que no quedó plasmada en el resultado. Luis Díaz fue tan estético y amenazante en cada irrupción como deficiente a la hora de decidir cómo culminar cada maniobra. Una belleza visual ante cada movimiento que el amante del fútbol agradece.

El complemento se abrió con un bache que dejó a un lado la constante acción que predominó durante la primera etapa. Borussia Dortmund entró con otra actitud, pero con una ineficacia que lo hacía estar lejos de un posible empate. Así y todo, generó las más claras durante el primer tramo del segundo tiempo.

Fue en ese contexto que Lucho Díaz sacó magia de su galera y desbordó por izquierda para dejar atrás a su marcador. Lo que vino fue el centro rasante al medio que contó con la complicidad de un recién ingresado Jobe Bellingham. Frenó la pelota abajo del arco para intentar evitar el segundo, pero con la mala fortuna de su lado: se resbaló y, cuando quiso despejar, la pelota impactó en Michael Olise. Parecía terminada la cosa.

Pero el destino futbolístico quería terminar la jornada con un guiño al amante futbolero: Julian Brandt entró a los 82 y, segundos después, estaba empujando la pelota debajo del arco para señalar el descuento tras un buen centro desde la derecha de Julian Ryerson. Los de Niko Kovac tenían una chance inesperada para pelear el partido con un trámite que hasta el momento no les había dado razones verdaderas para soñar.

Sin embargo, la más clara de ese tramo final fue nuevamente para un Lucho Díaz que no logró cambiar el rumbo de su propia jornada. Un pase perfecto lo dejó de cara al 3-1, pero el talentoso colombiano hizo bien el primer quiebre de cintura, pero cuando intentó el segundo se topó con poco espacio para un remate que terminó en las manos del arquero Gregor Kobel.

El Der Klassiker envolvió a 75 mil personas en un ambiente caliente en el Allianz Arena que poco tuvo que envidiarle a los clásicos sudamericanos. El derby alemán tuvo color en las tribunas con dos de las hinchadas más bulliciosas de Europa que no decepcionaron al neutral. Y Kane acompañó el ritmo para dar fútbol y un gol que hoy lo coloca como máximo artillero del certamen con la impactante cifra de 12 goles.

Final y siete triunfos de siete presentaciones para el Bayern Munich que firma otro arranque arrollador con 21 puntos de 21 posibles, 27 goles a favor y apenas 4 tantos en contra para liderar una Bundesliga que ahora tiene a RB Leipzig como escolta con 16 unidades.

La próxima aparición será el siguiente sábado 25 de octubre contra el Borussia Mönchengladbach, actual colista del certamen. Pero antes tendrá un examen más exigente cuando reciba a Brujas de Bélgica este miércoles 22 por la tercera jornada de una Champions League que lo vio vencer al Pafos y al Chelsea en sus dos primeras apariciones. Del otro lado, el Dortmund recibirá al Köln el sábado pero previamente viajar hasta Copenhague el martes 21 por la Champions que lo tiene con 4 puntos a esta altura.